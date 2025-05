Wirtschaftspolitik als Schlüssel begreifen. Mit Lukas Scholle

Wirtschaftspolitik als Schlüssel begreifen Illustration: Stephanie Schoell

Die deutsche Wirtschaft steck in einer Rezession: Sie wächst nicht mehr und der sprichwörtliche Kuchen wird nicht größer, sondern kann nur aufgeteilt werden. Eine Situation, die idealer Nährboden für rechtsextreme Entwicklungen ist. Kann antifaschistische Wirtschaftspolitik ein Hebel dagegen sein? Darüber spricht Olivier David in dieser Folge mit Lukas Scholle. Er ist Ökonom und Gründer des Wirtschaftsmagazins Surplus. Das Magazin hat zum Ziel, Ökonomie für die Interessen der großen Mehrheit und nicht der Reichsten erklärbar zu machen. Olivier spricht mit ihm über Wirtschaftspolitik als Schlüssel, die Gegenwart zu begreifen, und deren Standing in der gesellschaftlichen Linken.

Weiterführende Links:

Ab Minute 33:48 bezieht sich Olivier auf die Kolumne »Perspektive jenseits des Kapitalismus«, in der die Autor*innen schreiben, warum eine linke Wirtschaftspolitik über ausgleichende Lohn- und Preispolitik hinausgehen muss.

Auch interessant: Sabine Nuss und Michael Heinrich über das Konzept einer »antifaschistischen Wirtschaftspolitik« und warum sie ein leeres Versprechen bleibt, wenn sie den nationalen Rahmen nicht durchbricht.

