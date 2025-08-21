Nimm noch ein Gemüse, Mitmensch

Foto: Unsplash/Raimond Klavins

Von den Amis lernen, heißt lieb sein lernen. Drüben in den USA, am anderen Ufer des großen Teichs haben sie heute einen Tag, von dem wir uns ein paar Sekunden abschneiden können: Es ist »Be An Angel Day«, also der Tag, der jeden und jede dazu auffordert, heute ausnahmsweise mal ein Engel zu sein.

Oh, wie gern kommen wir dem nach; Handlungsanweisungen im Netz erklären uns, wie es geht: »Bedanke dich bei anderen Menschen! Sage ihnen, wie sehr sie dein Leben schöner machen – vom Postboten bis zum Partner.« (Huch, was läuft da mit dem Postboten?) »Bete ein Gebet, das sich für eine andere Person einsetzt!« (Total sinnvoll, der liebe Gott ist dringend auf solche Hinweise angewiesen, er kann ja nicht überall gleichzeitig … ähm …) »Lass jemanden im Gemüseladen vor!«

Das ist doch mal eine tolle Idee. Ich bin mir zwar nicht sicher, was ich heute im Gemüseladen soll, aber das ist ja dann geklärt: Stundenlang werde ich vor der Kasse herumlungern, den Kassierer freundlich anlächeln (weil mein Vietnamesisch nicht so gut ist), und dann, immer wenn wer eine Rübe kaufen will oder Koriander, winke ich den oder die freundlich durch. Ich bin ein Engel! Ab morgen kann ich dann wieder das gute alte Arschloch sein.