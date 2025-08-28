Indien: Gebt her euren Müll

Foto: imago/ZUMA Wire

In Indien, so lasen wir, gibt es jetzt die ersten Müllcafés. Da kann man Müll abgeben, Plastikmüll, und wenn man genug Müll abgegeben hat, nämlich genau ein Kilogramm, bekommt man als Belohnung eine warme Mahlzeit mit Reis, Curry und Salat.

Karma regelt! Sagen immer alle, die sich auch in dieser unserer Welt noch ihre Spiritualität erhalten wollen, und den zuständigen Welt-Regelungsbehörden sei hiermit das indische Modell zur Nachahmung empfohlen: Wir bringen den müffelnden Biomüll der vergangenen Woche irgendwo hin und bekommen dafür, abseits des Geruchs, einen cremigen Kaffee mit Kekschen serviert. Wir laden allen Seelenmüll der vergangenen Jahrzehnte beim Psychologen ab und bekommen dann einen kleinen Ostseeurlaub geschenkt.

Oder, ganz wichtig: Fans von Hertha BSC geben einfach die vergangenen, schrecklichen 90 Jahre ab und bekommen dafür einen Pokalsieg ... Wie? Wird nicht passieren? Na gut, fangen wir also klein an und bringen erst mal ein paar Kilo deutscher Gegenwartsliteratur aus den vergangenen Jahren zum Recyclinghof. Irgendwas Besseres wird uns auf dem Weg zurück schon begegnen, und wenn es das kenntnisreiche Krächzen der klugen Krähen ist.