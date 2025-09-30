Der Traum von der E-Auto-Fabrik

Arbeitsplätze sind ein Totschlag­argument

  • Andreas Fritsche
  • Lesedauer: 2 Min.
An der Tesla-Fabrik in Grünheide geparkte Elektroautos
An der Tesla-Fabrik in Grünheide geparkte Elektroautos
Foto: dpa/Jens Kalaene

Die Zahl der Arbeitslosen steigt. Jeder sich bietende Job in der Industrie sollte da willkommen sein, und das Interesse der chinesischen Firma Dreame, nahe der Tesla-Autofabrik ein eigenes Werk für E-Autos zu bauen, sollte auf ungeteilte Zustimmung stoßen – oder etwa nicht?

»Bizarr« nannte Alexander Schirp von den Unternehmensverbänden jetzt Einwände von Naturschützern und Kommunalpolitikern. »Ein Land, das auf das dritte Rezessionsjahr in Folge zusteuert, sollte die Dinge anders angehen. Brandenburg und Deutschland brauchen jede Investition«, meint Schirp.

Um aber von Dreame zu träumen, müssen die von Tesla ausgelösten Albträume verdrängt werden. »Tesla lehrt uns: In Geheimverhandlungen erzielte Lösungen sind selten gute und nachhaltige Lösungen«, warnte nicht umsonst Linke-Vizelandeschef Stephan Wende. Es brauche eine ernsthafte Debatte, ob die Entwicklung des Landkreises Oder-Spree zur Gesundheits- und Tourismusregion zugunsten der Autoindustrie aufgegeben werden solle. Bereits die Tesla-Ansiedlung habe zu einer gefährlichen Wasserverknappung geführt.

Arbeitsplätze sind wichtig. Arbeitsplätze sind aber auch ein Totschlagargument, mit dem in der Vergangenheit noch das irrwitzigste Projekt gerechtfertigt worden ist: die Luftschiffhalle in Brand, die Rennstrecke Lausitzring. Vergessen müsste man jetzt auch, dass Tesla 40 000 Arbeitsplätze verhieß, aber nur 12 000 geschaffen hat.

Als vergesslich erweist sich die AfD. Sie giftet gegen eine für Tesla lästige Konkurrenz aus China, nachdem Tesla-Boss Elon Musk sein Herz für die AfD entdeckte. Als er der AfD noch als Verfechter einer grünen Technologie galt, bekämpfte sie seine Fabrik in Grünheide energisch.

- Anzeige -

Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser:innen und Autor:innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Dank der Unterstützung unserer Community können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen

Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.

Mehr aus: Kommentare

Der Traum von der E-Auto-Fabrik

Arbeitsplätze sind ein Totschlag­argument

Prozess gegen Christina Block: Klassenjustiz mal anders

Selten stehen Reiche in Deutschland vor Gericht. Wenn aber doch, dann kommt es zu einem Klassentreffen der anderen Art, meint Olivier David.

Sorry, falsche Postleitzahl

Sarah Yolanda Koss über Maßnahmen, die niemanden erreichen

Preiserhöhung: Das Deutschlandticket wird unverschämt teuer

Sebastian Weiermann über die Preiserhöhung beim Deutschlandticket

Proteste gegen Manöver in Hamburg: Gegen die innere Zeitenwende

Die Nato-Übung »Red Storm Bravo« war ein Test für die Mobilmachung der Zivilgesellschaft

Vom falschen Ende aufgezäumt

Kürzungsideen bei der Pflegeversicherung sind der falsche Ansatz

Schluss mit Schwarz-Weiß

Das Denken über Osteuropa muss sich ändern, meint Daniel Säwert

Die USA werden zum Gottesstaat

Aufgrund der Macht der Christen in den USA zweifelt Christoph Ruf an der Aufklärung

Hinweis zum Datenschutz: Wir setzen für unsere Zugriffsstatistiken das Programm Matomo ein.

Besuche und Aktionen auf dieser Webseite werden statistisch erfasst und ausschließlich anonymisiert gespeichert.

© Redaktion nd - Journalismus von links. Realisation: WARENFORM. Hosting: SINMA.

- Anzeige -
- Anzeige -