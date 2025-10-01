Kröhnert kann sie alle

Parodie oder nie: Reiner Kröhnert bekommt den Eddi

  • Niko Daniel
  • Lesedauer: 2 Min.
Von der Bundeskanzlerin bis zum heutigen Bundeskanzler: Reiner Kröhnert findet’s »merzwürdig«.
Von der Bundeskanzlerin bis zum heutigen Bundeskanzler: Reiner Kröhnert findet’s »merzwürdig«.
Foto: Foto: imago/Sascha Ditscher

»Er kann es nicht«, lautet das berühmte Urteil von Angela Merkel über Friedrich Merz. Reiner Kröhnert kann beide sehr gut nachmachen – in seinem aktuellen Programm »Jetzt wird’s merzwürdig«. Der Kabarettist ist Jahrgang 1958 (drei Jahre jünger als Merz) und stammt aus der Zeit von Thomas Freitag und Matthias Beltz, als das Parodieren von Politikerinnen und Politikern eine Granate war. Damals machte man sich über Willy Brandt lustig, weil er zu wenig links war. Das ist heutzutage in der SPD tabu. Außerdem haben die Politikprofis aller Parteien zu wenig Persönlichkeit, um als Typen (und nicht als Memes) wiedererkennbar zu sein.

Das begann mit dem nicht unkecken Minimalismus von Merkel, deren Staatsfrauwerdung Kröhnert 2004 mit dem Programm »Angie goes Hollywood« begleitete. Vorher konnte er schon Boris Becker und Erich Honecker. Zum unbedarften Merz ist es nicht so weit. Vielleicht ist er mit seinem aufbrausenden Sendungsbewusstsein eine der letzten kabarettistisch interessanten Figuren.

Die Promi-Parodie wirkt heutzutage wertkonservativ, aber was heißt das schon, wenn heutzutage Pazifismus und Antimilitarismus als ewiggestrig beschimpft werden? Kröhnert kann auch Boris Pistorius, eine eher fade Figur, die aber mit der Parole der »Kriegstüchtigkeit« legendär wurde. Wenn Kröhnert als Pistorius spricht, fordert er »gestählte Körper jedweden Geschlechts, die kompromisslose Kampfbereitschaft ausstrahlen und keine wehrkraftzersetzenden Gewissensschübe, wenn unbedingter Gehorsam angesagt ist«. Für solche politischen Übersetzungsarbeiten bekommt Reiner Kröhnert am 4. Oktober im Kulturhaus Karlshorst den Berliner Kabarettpreis »Eddi«. Wohin soll das alles führen? Kröhnert kann auch Joachim Gauck: »Wir können auch einmal frieren für die Freiheit.« Und das ist ein Originalzitat, aus dem Frühjahr 2022.

Samstag, 4.10., 19.30 Uhr, Kulturhaus Karlshorst Treskowallee 112, Berlin

- Anzeige -

Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.

Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser:innen und Autor:innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen

Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.

Mehr aus: Kultur

Es klirren keine Fahnen

Ilko-Sascha Kowalczuk und Bodo Ramelow: »Die neue Mauer. Gespräch über den Osten«

»Im Zentrum der Macht ist man gefangen«

Der Poet Hans-Eckardt Wenzel über deutsche Einheit, Kriegspropaganda und ideologische Sprache

Gabriele Stötzer: Wenn auch nur eine aufsteht

Gabriele Stötzer, Aktivistin, Feministin und Künstlerin, über ihre Erfahrungen in der DDR und danach

Aufreizend unkriegerisch: Gore Vidal zum 100.

Unter allen Kritikern der militarisierten und antikommunistischen USA kam Gore Vidal keiner an Witz und Bosheit gleich

Kröhnert kann sie alle

Parodie oder nie: Reiner Kröhnert bekommt den Eddi

Linke in der BRD: Schlabber und Schluck

Es ging in die andere Richtung: Mit der DDR löste sich auch die westdeutsche Linke auf

Deutscher Nationalstaat: Was zusammengehört

Warum müssen die deutschen Regionen ein einheitlicher Nationalstaat sein?

»Junkerland in Bauernhand!«

Was hat die Bodenreform vor 80 Jahren in Ost­deutschland mit der deutschen Einheit zu tun?

Hinweis zum Datenschutz: Wir setzen für unsere Zugriffsstatistiken das Programm Matomo ein.

Besuche und Aktionen auf dieser Webseite werden statistisch erfasst und ausschließlich anonymisiert gespeichert.

© Redaktion nd - Journalismus von links. Realisation: WARENFORM. Hosting: SINMA.