Gratis Schulessen wird zu Gesundheitsrisiko

Über 9000 Schüler sind in Indonesien bereits an kostenlosen Mahlzeiten erkrankt

  • Barbara Barkhausen
  • Lesedauer: 2 Min.
Indonesische Schüler*innen sitzen in einer Aula
Indonesische Schüler*innen sitzen in einer Aula
Foto: picture alliance/dpa/AP/Binsar Bakkara

Was als ehrgeiziges Sozialprojekt gegen Unterernährung begann, entwickelt sich für Indonesiens Regierung zu einer handfesten Krise: Tausende Schulkinder wurden in den vergangenen Wochen nach dem Verzehr kostenloser Mahlzeiten krank.

Die 16-jährige Neng Laras aus Westjava ist eines von vielen betroffenen Kindern. Ihr sei nach der Mahlzeit übel geworden, erzählte sie dem australischen Sender ABC. »Ich habe mich nicht übergeben, aber andere Schüler schon.« Mehr als 1000 Kinder in ihrer Region mussten wegen schwerer Magenschmerzen, Schwindel oder Atemnot behandelt werden.

In anderen Landesteilen war es nicht besser: In Mamuju (Westsulawesi) wurden Dutzende Schüler durch abgelaufene Soße vergiftet, in Ketapang (Westkalimantan) erkrankten mindestens 25 Schüler und Lehrer nach einem Schulessen, das im Rahmen des Regierungsprogramms Makan Bergizi Gratis (MBG, »Kostenlose nahrhafte Mahlzeiten«) ausgegeben wurde.

nd.Kompakt – unser täglicher Newsletter

Unser täglicher Newsletter nd.Kompakt bringt Ordnung in den Nachrichtenwahnsinn. Sie erhalten jeden Tag einen Überblick zu den spannendsten Geschichten aus der Redaktion. Hier das kostenlose Abo holen.

Ein Gericht stach dabei besonders heraus – frittierter Hai. Neben Lagerungsproblemen besteht dabei auch das Risiko einer Quecksilberbelastung. In anderen Schulen entdeckten Kinder Maden im Reis oder sogar Glasscherben in den Mahlzeiten. Nach Angaben der Lebensmittel- und Arzneimittelüberwachungsbehörde BPOM haben bis Ende September über 9000 Kinder im ganzen Land Symptome von Lebensmittelvergiftungen gezeigt.

Dabei hatte der neue Präsident Prabowo Subianto MBG als visionäres Programm gestartet. Anfang des Jahres hatte er angekündigt, über 80 Millionen Schulkinder und schwangere Frauen regelmäßig mit kostenlosen Mahlzeiten zu versorgen – um Unterernährung und sogenanntes »Stunting« zu bekämpfen, also Wachstumsstörungen durch Mangelernährung.

Rund 28 Milliarden US-Dollar pro Jahr sollte das Programm kosten, wenn es vollständig umgesetzt ist. Die Vision: eine gesündere, leistungsfähigere junge Generation – und neue Impulse für Landwirtschaft und lokale Wirtschaft. Millionen von Jobs sollten entstehen, insbesondere für Frauen in Küche und Catering.

Prabowo Subianto hält an dem Programm fest und erinnerte daran, dass bislang über eine Milliarde Mahlzeiten an rund 30 Millionen Menschen verteilt worden seien. Angesichts dessen sei die Zahl der Krankheitsfälle »relativ gering«. Verbesserungen seien zudem bereits eingeleitet: Küchen sollen mit besseren Waschstationen, Wasserfiltern und Lebensmittel-Testkits ausgestattet werden, zusätzlich sollen Kochschulungen und Hygienezertifikate verpflichtend werden.

Nach Einschätzung des australischen Thinktank Lowy Institute braucht Indonesiens Schulernährungsprogramm eine dringende »Neukalibrierung«. Statt auf schnelle flächendeckende Umsetzung zu setzen, wäre ein schrittweiser Ausbau – beginnend in den ärmsten Regionen – erfolgversprechender.

- Anzeige -

Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln

Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.

Mehr aus: Wirtschaft und Umwelt

Agrarsubventionen trotz moderner Sklaverei

EU-Beihilfen fließen trotz schwerer Missstände bei den Arbeitsbedingungen

Gratis Schulessen wird zu Gesundheitsrisiko

Über 9000 Schüler sind in Indonesien bereits an kostenlosen Mahlzeiten erkrankt

Wohneinkommen fließt in den Westen

Einkünfte von Millionären aus Vermietung und Verpachtung landen nur zu drei Prozent in ostdeutschen Bundesländern

Nach dem Motto »Schöner Deckeln«

Am Wochenende erfolgte in Berlin der Startschuss für eine bundesweite Mietenkampagne der Linken

Medizinhoffung und Finanzfrust

Ein neuer Wirkstoff, der die Aids-Prophylaxe verbessert, steht 2027 als Generikum zur Verfügung

Wie Fahrräder reparieren die Tagesroutine stärkt

Der Verein Regenbogen fördert die Teilhabe psychisch Erkrankter am gesellschaftlichen Leben

Stadtwerke fordern »Winter der Entscheidungen«

Kommunale Unternehmen setzen beim künftigen Heizen kaum auf grüne Gase

Die Macht der Zivilgesellschaft

Aktivisten aus Asien, Ozeanien und Afrika werden in diesem Jahr mit den Right-Livelihood-Awards geehrt

Hinweis zum Datenschutz: Wir setzen für unsere Zugriffsstatistiken das Programm Matomo ein.

Besuche und Aktionen auf dieser Webseite werden statistisch erfasst und ausschließlich anonymisiert gespeichert.

© Redaktion nd - Journalismus von links. Realisation: WARENFORM. Hosting: SINMA.

- Anzeige -
- Anzeige -