Protestaktion gegen Abschiebung am Flughafen Schönefeld im April Foto: dpa/Paul Zinken

Berlin. Abgeschobenen Afghanen drohen einer Studie zufolge Gefahr für Leib und Leben, Verelendung und Verfolgung. Auch die Familien von Europa-Rückkehrern seien gefährdet, erklärten die Diakonie Deutschland, »Brot für die Welt« und die Diakonie Hessen als Auftraggeber der Untersuchung am Freitag. Sie forderten einen sofortigen Abschiebestopp nach Afghanistan.

Rückkehrern werde wegen der Flucht nach Europa Verrat, Verwestlichung, unmoralisches Verhalten oder die Abkehr vom Islam vorgeworfen, heißt es den Angaben zufolge in der Studie der Sozialwissenschaftlerin und Afghanistan-Expertin Friederike Stahlmann. Sie dokumentiert die Erfahrungen von 113 der 908 zwischen Dezember 2016 und März 2020 aus Deutschland abgeschobenen Afghanen. »Bis auf einen Betroffenen haben alle bekannten Abgeschobenen das Land wieder verlassen oder planen dies. Zwei von ihnen haben Suizid begangen«, erklärten Diakonie und »Brot für die Welt«.

Diakonie-Präsident Ulrich Lilie betonte: »Wir gefährden sehenden Auges das Leben dieser Menschen durch Abschiebungen nach Afghanistan und setzen sie der Gefahr lebensbedrohlicher Verletzungen und Verelendung aus.« Dies sei mit der Europäischen Menschenrechtskonvention unvereinbar. »Wir fordern die Bundesregierung auf, gemeinsam mit den Bundesländern einen generellen, bundesweiten Abschiebestopp nach Afghanistan zu beschließen.« Ein für den 8. Juni geplanter Abschiebeflug müsse unterbleiben.

Die Präsidentin des evangelischen Hilfswerks »Brot für die Welt«, Dagmar Pruin, mahnte: »Die Lage im kriegs- und krisengebeutelten Afghanistan ist seit Jahren dramatisch und hat sich pandemiebedingt noch weiter verschlechtert. Die eskalierende Dynamik der massiven Verelendung der Bevölkerung und die Sicherheitslage müssen zu einer Neubewertung auch des Auswärtigen Amts führen.« Nun sei erstmals in umfangreicher Recherche belegt, dass die meisten der Abgeschobenen erneut geflohen seien und sich in verzweifelter Lage in Ländern wie Iran, Pakistan, Türkei und Indien befänden. epd/nd