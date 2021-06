TR10 - Indien im Strudel des Autoritarismus Andreas Krämer und Rob Wessel

Noch vor wenigen Wochen galt Taiwan als Musterschüler bei der effektiven Bekämpfung des Coronavirus. Die Neuinfektionen lagen über Monate bei nahe null und auch die Inzidenzen waren kaum messbar. Durch eine sehr restriktive Quarantäneregelung, klarer Kommunikation und schnellem Handeln der Verantwortlichen konnte man sich im Inselstaat ein ganz normales öffentliches Leben erhalten. Doch das hat sich nun geändert und wirft einen kritischen Blick auf die schlechte Versorgung mit Impfstoffen im Land. Dabei spielt auch China einen entscheidende Rolle.

Auch in Indien spielt die Corona-Krise aktuell eine bedeutende Rolle. Die regierende BJP unter Narendra Modi wird immer mehr die fahrlässige Politik der letzten Monate vorgeworfen. Dabei gibt es für die Opposition noch mehr Gründe für Kritik an Modi. Der kürzlich erst wiedergewählte Premier der größten Demokratie der Welt arbeitet gezielt an einer grundlegenden Änderung der indischen Gesellschaft. Seine hindunationalistische BJP hat das Ziel vor allem Politik für Hindus zu machen und versucht gezielt Rechte von Muslimen einzuschränken. Die Wissenschaftlerin und Indien-Expertin Pradnya Bivalkar erklärt im Interview, wie Modi dieses Ziel erreichen kann und wie es zu seiner Wahl überhaupt kommen konnte.

Die Themen der Folge zum Nachlesen:

