Kaum hatte das Wirtschaftsministerium mal eine kleine Denkübung zum Thema Rente mit 68 veranstaltet, gab es eine große Aufregung. Dabei ist doch nichts dagegen einzuwenden, den immer rüstigeren Senioren einen sinnvollen Tagesablauf zu ermöglichen. Anders als in anderen Bereichen ist es hier übrigens durchaus so, dass Politiker nicht nur Forderungen stellen, sondern mit gutem Beispiel vorangehen. Horst Seehofer beispielsweise wird demnächst 72 und fängt jetzt erst widerwillig an, sich an den Gedanken des Ruhestands zu gewöhnen. Wolfgang Schäuble, süße 78, präsidiert unverdrossen im Bundestag und will im Herbst wieder kandidieren. Gregor Gysi, 73, ist drauf und dran, seinen Berliner Wahlkreis Treptow-Köpenick erneut um den Finger zu wickeln. Das sind erfüllte Lebensläufe, wie man sie nur jedem wünschen kann, der ansonsten gezwungen wäre, tagsüber die »Apotheken-Rundschau« auswendig zu lernen oder ungehaltene Leserbriefe zu schreiben. Liebe Freunde der Altersgruppe 67 plus, schaut euch mal um: Noch werden jede Menge schöne Listenplätze verteilt. wh