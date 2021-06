Politzisten stehen vor dem Haus Rigaer 94 in der Rigaer StraÃße in Berlin-Friedrichshain. Am Donnerstag ist in dem teilbesetzten Haus "Rigaer 94" eine Brandschutzprüfung geplant. Tags zuvor ist es deswegen zu Krawallen gekommen.

Foto: dpa | Carsten Koall