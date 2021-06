Foto: AFP/Spencer Platt

Lügen haben kurze Beine, im Falle von Rudolph »Rudi« Giuliani zumindest. Als Anwalt des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump sollte er in aller Öffentlichkeit eine Wahl stehlen, die klar verloren war. Auch wenn dies nicht gelang, erfolgreich war Giulianis und Trumps Lügen insofern, als dass ein großer Teil der Republikaner ihnen glaubt. Der 76-jährige Anwalt hatte unter anderem behauptet, dass in manchen Bundesstaaten im Namen von Toten abgestimmt und Wahlmaschinen manipuliert worden seien. Unvergessen sind dabei sein Auftritt auf einem Parkplatz eines Blumenladens und das Haarfärbemittel, das sich wegen des Schweißes löste und sein Gesicht herunterfloss.

Wie weit die Lügen die USA weiter in unversöhnliche Lager spalten, bleibt noch zu sehen. Doch für Giuliani haben sie nun Konsequenzen. Für »nachweislich falsche und irreführende Aussagen gegenüber Gerichten, Gesetzgebern und der Öffentlichkeit« wurde ihm nun von einem New Yorker Gericht die Anwaltslizenz entzogen. Dass er sie wiederbekommen werde, sei unwahrscheinlich, machte das Gericht klar. Das Ausmaß des Fehlverhaltens Giulianis könne gar nicht groß genug eingeschätzt werden, heißt es in der Urteilsbegründung. Seine Aussagen zur vermeintlich verschobenen Wahl stellten »eine unmittelbare Bedrohung für die Öffentlichkeit« dar.

Seine politische Karriere begann Giuliani als Staatsanwalt in New York, von wo aus er es mit Recht-und-Ordnung- sowie Null-Toleranz-Politik zum gehasst-geliebten Bürgermeister brachte. Vor allem nach den Anschlägen vom 11. September 2001 stieg sein Ansehen, als er den Bürger*innen der Metropole Zuversicht vermittelte. Vom »Time«- wurde er daraufhin zum Mann des Jahres gekürt, die Queen von Großbritannien schlug ihn sogar zum Ritter.

Der Abstieg Giulianis könnte weitergehen. Exakt jene Behörde, bei der er seine Karriere begann, ermittelt gegen ihn. Vor der Präsidentschaftswahl soll er illegal für Trump versucht haben, in der Ukraine belastendes Material über den jetzigen Präsidenten Joe Biden zu finden. Immerhin dürfte er ausgesorgt haben: Als Anwalt Trumps soll er nach der Wahl einen Tagessatz von 20 000 US-Dollar kassiert haben. Alexander Isele