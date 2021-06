Romani Rose Foto: dpa/Bodo Schackow

Heidelberg. Aus Protest gegen das umstrittene neue Homosexuellen-Gesetz in Ungarn hat der Vorsitzende des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, Romani Rose, die Rückgabe eines Verdienstordens an Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban angekündigt. Den Entschluss habe er nach einer Rede des luxemburgischen Ministerpräsidenten Xavier Bettel beim jüngsten EU-Gipfel gefasst, sagte Rose der in Heidelberg erscheinenden »Rhein-Neckar-Zeitung« (Montagsausgabe). Bettel hatte in Richtung Orban gesagt: »Ich wurde nicht schwul, ich bin es, es ist keine Entscheidung.«

Die Worte des 48-jährigen Luxemburgers hätten ihn »tief berührt«, sagte Rose der »Rhein-Neckar-Zeitung«. »Ich habe mich geschämt, den Orden einer Regierung zu tragen, die so mit Menschen umgeht. Das entspricht nicht meinem demokratischen und rechtsstaatlichen Anspruch.« Auch frage er sich, welche Gruppen wohl als nächste pauschal ausgegrenzt würden.

Orban hatte im Jahr 2012 persönlich den »ungarischen Verdienstorden, Mittelkreuz« an Rose verliehen. Der Zentralratsvorsitzende kündigte nun an, die Auszeichnung noch in dieser Woche in der ungarischen Botschaft in Berlin zurückzugeben.

Das kürzlich in Ungarn verabschiedete und höchst umstrittene Gesetz verbietet jede »Werbung« für Homosexualität, die sich an Minderjährige richtet. Betroffen sind etwa Filme, Bücher oder Anzeigen, die das Leben von Schwulen oder Lesben als normal darstellen. Aus der EU gab es harsche Kritik an dem Gesetz. AFP/nd