Corona und Schule – das ist ein großes Streitthema in Pandemiezeiten. Viele Lehrer*innen bekommen den Ärger direkt ab. Sie werden beschimpft, beleidigt und bedroht. Drohungen mit dem Anwalt, beleidigende E-Mails oder Beschimpfungen vor der Schule – viele Lehrerinnen und Lehrer bekommen einer Umfrage zufolge im Alltag den geballten Frust von Eltern über Corona-Maßnahmen und die Lage an den Schulen ab. Die Einzelheiten im nd-ratgeber.

Leserfragen: Ich habe einige Packungen neue und angefangene Desinfektionsmittel und Desinfektionstücher zu Hause. Wie lange kann ich diese Mittel und Tücher eigentlich verwenden? Ich möchte mich nicht impfen lassen. Die Gründe hierfür möchte ich nicht anführen. Nun habe ich aber Sorge, dass ich meinen Arbeitsplatz verliere. Gibt es eine Impfpflicht am Arbeitsplatz? Heutzutage sind die Kosten beim Zahnarzt ganz schön happig. Nun möchte ich gern wissen: Was beinhalten beim Zahnersatz eigentlich der Festzuschuss und der Eigenanteil? Die Antworten im nd-ratgeber.

Arbeit: Arbeitsrecht in Pandemiezeiten – Corona-Anhuster kann fristlose Kündigung rechtfertigen. Wer bewusst einen Kollegen aus nächster Nähe während der Corona-Pandemie anhustet und wünscht, er solle Corona bekommen, kann fristlos gekündigt werden. Derartiges Verhalten verletzt in erheblicher Weise die dem Arbeitsverhältnis innewohnende Rücksichtnahmepflicht gegenüber dem Kollegen. Dies ergibt sich aus einer Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Düsseldorf. Ausführlich im nd-ratgeber.

Wohnen: Parkplatz für den Kinderwagen – Im Hausflur oder im Treppenhaus? Wer Kleinkinder hat und in einem Mehrfamilienhaus wohnt, steht vor der Frage: Wohin mit dem Kinderwagen? Den Wagen jedes Mal nach der Benutzung die Stufen hinauf zur Wohnung oder hinab zum Keller zu tragen, ist äußerst mühsam und anstrengend. Viel einfacher ist es daher den Wagen im Treppenhaus bzw. im Hausflur abzustellen. Doch ist dies zulässig? Werden dadurch nicht die anderen Hausbewohner in ihrer Bewegungsfreiheit beeinträchtigt? Was Mieter dazu wissen müssen steht im nd-ratgeber.

Haus und Garten: Die Gartenkolumne – »Gemischtwaren« am Gartenzaun. Gartenpflegeprodukte im Test. Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) testete den Online-Service von zehn Anbietern im Bereich Gartenpflegeprodukte. Das und die Tipps im Juli finden Sie im nd-ratgeber.

Familie und Steuern: Streit um BAföG-Sätze – Werden sie transparent ermittelt? Nach Überzeugung des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig werden die BAföG-Sätze nicht transparent ermittelt. Einzelheiten im nd-ratgeber.

Verbraucherschutz: Online eingekauft in Polen – Die Reklamationsrechte im Nachbarland. Die Pandemie-bedingten Hürden des kleinen Grenzverkehrs mit Polen sind inzwischen weitgehend überwunden, so dass das Einkaufen wieder floriert. Was aber ist beim Einkauf per Online-Shops zu beachten? Ausführlich wird im nd-ratgeber informiert.