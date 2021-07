In »Der Maulwurf in der Schule« lernt der Maulwurf die Buchstaben, Rechnen und Schreiben. Auch der Spaß kommt nicht zu kurz.

In »Der Maulwurf und das ABC« entdecken wir zusammen mit dem Maulwurf die 26 Buchstaben des Alphabets.

Der Maulwurf zeigt in »Rechnen mit dem kleinen Maulwurf« die Grundrechenarten für die Kleinen.

Der Maulwurf kennt die Zahlen und zeigt in »Der Maulwurf und die Zahlen«: Zählen - das ist doch ganz leicht!

Was lernen ein Löwe, ein Igel, ein Rasenmäher, ein Floh oder ein Schnittlauch, wenn sie in die Schule gehen? Friedl Hofbauer und Petra Probst geben darauf in »Wenn ein Löwe zur Schule geht« lustige und unerwartete Antworten. Ein Klassiker für alle Kinder, die gerne mit Gedanken und Wörtern spielen.