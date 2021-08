Andrew Cuomo, bisheriger Gouverneur von New York Foto: dpa/Office of the Governor/AP | Uncredited

New York. Nachdem eine offizielle Untersuchung New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo der sexuellen Belästigung mehrerer Frauen für schuldig befunden hat, hat der Vorsitzende des Repräsentantenhauses des US-Bundesstaats ein rasches Amtsenthebungsverfahren angekündigt. »Es ist mir mehr als deutlich klar geworden, dass der Gouverneur das Vertrauen der demokratischen Mehrheit im Repräsentantenhaus verloren hat, und dass er nicht länger im Amt bleiben kann«, erklärte der Demokrat Carl Heastie am Dienstag nach einem Treffen mit seinen Kollegen. »Sobald wir die notwendigen Dokumente und Beweise von der Generalstaatsanwältin bekommen haben, werden wir rasch handeln und unsere Amtsenthebungsuntersuchung so schnell wie möglich abschließen.«

Zuvor war eine von New Yorks Generalstaatsanwältin Letitia James geführte Untersuchung zu dem Ergebnis gekommen, dass Cuomo mehrere Frauen sexuell belästigt hatte. Unter anderem habe es ungewollte Berührungen, Küsse, Umarmungen und unangebrachte Kommentare gegeben. Außerdem habe Cuomo eine für Frauen »feindliche Arbeitsatmosphäre« und ein »Klima der Angst« geschaffen.

Zahlreiche Politiker beider Parteien bis hin zu US-Präsident Joe Biden forderten daraufhin Cuomos Rücktritt. Cuomo hatte die Vorwürfe per Videobotschaft erneut zurückgewiesen. dpa/nd