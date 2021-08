Holland, du hast es besser! Während in der Bundesrepublik die schleswig-holsteinische Goombay Dance Band (gegründet von einem Regensburger Domspatz) als Inbegriff karibischer Lebensfreude herhalten musste, hörte man in den Niederlanden in den späten 70ern lieber die Originale. Nirgendwo erreichten Bob Marleys Alben so hohe Charts-Platzierungen wie in der Heimat der Coffeeshops. Die einlullenden Schaukelrhythmen des Reggae bilden die perfekte Klangkulisse für Kiffer, denn man kann zu diesen Songs beim Drehen des Joints entspannt mit dem Kopf wackeln.

Die erfolgreichste Reggae-Single geht dabei nicht auf das Konto von Bob Marley, sondern auf das seines früheren musikalischen Partners: Peter Tosh, Gründungsmitglied von The Wailers. Nachdem Tosh sich nicht nur mit Bob Marley, sondern auch mit seiner Plattenfirma überworfen hatte, wechselte er zu Rolling Stones Records. Und da der ehemalige Student der Betriebswirtschaftslehre Mick Jagger schon immer einen Riecher für Geld hatte, ließ er es sich nicht nehmen, mit Peter Tosh einen Song aufzunehmen.Das dazugehörige Video ist eine Gaudi. Es zeigt einen überdrehten Mick Jagger (vermutlich bekokst), der sich beherzt zum Hampelmann macht, während Peter Tosh gleichmütig (vermutlich bekifft) seinen Stiefel runterspielt. Am Ende schaffte es dieses wunderliche Duo in den Niederlanden - und nur dort - auf Platz 1. Holland, du hast es besser!