Black Widow vs. The Tomorrow War Felicia Ewert & Sibel Schick

Black Widow (9. Juli 2021) ist der neue Avengers-Film aus dem Marvel-Universum. Er liefert Einblicke in die Vergangenheit von Natasha Romanoff aka Black Widow, gespielt von Scarlett Johansson. Sie, ihre Schwester und Mutter rächen sich an einem gemeinsamen Feind.

The Tomorrow War erschien am 2. Juli 2021. Es handelt sich um einen Action- bzw. Science-Fiction-Film, der in den Jahren 2022 und 2051 spielt. Die Welt der Zukunft führt einen Krieg gegen außerirdisches Leben, es werden Kämpfer*innen aus der Vergangenheit rekrutiert.

In dieser Folge unterhalten sich Felicia und Sibel über »Black Widow« und »The Tomorrow War«. Achtung, Spoiler alert: Wer nichts über die Handlung erfahren möchte, sollte zuerst die Filme schauen und dann erst diese Folge hören.