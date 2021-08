Danach erhalten Kinder bis 18 Jahre einmalig 100 Euro. Wie die Bundesfamilienministerin Christine Lambrecht (SPD) erklärte, können Familien mit geringem finanziellen Spielraum dieses Geld für Ferienspaß, Sport und Freizeitaktivitäten ausgeben.

Der Bonus ist Teil eines Aufholprogramms für Kinder und Jugendliche, um die negativen Folgen der Corona-Einschränkungen abzumildern. Der Bund stellt für den Freizeitbonus 270 Millionen Euro zur Verfügung.

Wie das Bundesfamilienministerium erklärte, wird das Geld automatisch ausgezahlt an Familien, die Hartz-IV-Leistungen beziehen, den Kinderzuschlag und Wohngeld erhalten sowie an Asylbewerberfamilien. Nur Eltern, die ausschließlich Wohngeld beziehen oder die Sozialhilfe in Anspruch nehmen, müssen einen formlosen Antrag bei der Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit stellen. epd/nd