Anmeldung fürs nd-Team Der 48. GutsMuths-Rennsteiglauf findet am 2./3. Oktober statt. Name, Adresse und Lauf- oder Wanderstrecke per E-Mail schicken an: rennsteiglauf@nd-online.de. Eventuelle Anmeldungen aus 2020 gelten weiter.



Startberechtigung Zusätzlich zur nd-Anmeldung unbedingt die GMRL-Startberechtigung bis 15. 9. (Nachmeldungen nicht möglich!) direkt beim GutsMuths-Rennsteiglauf buchen: www.rennsteiglauf.de.