Rundfunkbeitrag

Der Rundfunkbeitrag sollte ab der kommenden Beitragsperiode (2021 bis 2024) um 86 Cent auf 18,36 Euro steigen. Damit der Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag in Kraft treten kann, müssen ihn alle 16 Landesparlamente ratifizieren. Sachsen-Anhalt zog die Ratifizierung im Parlament zurück. Nach dem am 5. August 2021 vom Bundesverfassungsgericht verkündeten Beschluss war das verfassungswidrig (nd berichtete). Die Beitragserhöhung auf 18,36 Euro wurde daraufhin vom Bundesverfassungsgericht mit Wirkung vom 20. Juli 2021 in Kraft gesetzt. dpa/nd