Wenn die Entscheidung schwerfällt, so hilft der Bund der Versicherten (BdV) weiter. Der Verbraucherschutzverein hat einen »Entscheidungsbaum« entwickelt, der kostenlos genutzt werden kann. Mit diesem Instrument erhalten Versicherte in wenigen Schritten wichtige Informationen und Hilfsmittel zu der Frage, ob sie eine private Lebens- oder Rentenversicherung fortsetzen sollten.

Der Bund der Versicherten bietet damit eine wichtige und verbraucherorientierte Entscheidungshilfe. Viele Verbraucherinnen und Verbraucher sind unsicher, was sie mit ihren Verträgen machen sollen - der Entscheidungsbaum kann die Richtung vorgeben, ersetzt aber natürlich keine individuelle Beratung.

Laut dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) gibt es aktuell etwa 82 Millionen Lebensversicherungsverträge. (Quelle: Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2021).

Die Versicherungswirtschaft hält das Produkt der kapitalbildenden Lebensversicherung immer noch für »einen festen Bestandteil der Alterssicherung in Deutschland« (Quelle: Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2021). Doch die Fassade bröckelt, denn die Untersuchung der Solvenzberichte der Versicherer hat ergeben, dass bei der Hälfte der Unternehmen die Solvenz in Gefahr ist. Die Solvenzberichte sollen Aufschluss darüber geben, wie sicher und stabil sich die Versicherungsunternehmen darstellen.

Die Versicherer sind also lang nicht so gut aufgestellt wie behauptet. Der BdV hilft deshalb den verunsicherten Verbrauchern bei der Entscheidung, wie es mit ihrer Lebensversicherung weitergehen sollte.