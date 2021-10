Untersuchungen wegen Unterlaufen des Mindestlohns wie hier in Nordrhein-Westfalen ist wohl nicht die Zusammenarbeit, die Amazon gerne hätte. Foto: dpa/Oliver Berg

Der Handelskonzern Amazon wünscht sich eine bessere Zusammenarbeit zwischen dem Zoll und seiner hauseigenen Task Force zu Produktpiraterie. Letztere Gruppe von ehemaligen Staatsanwält*innen, FBI-Agent*innen und Hacker*innen hat das Unternehmen vor einem Jahr gegründet. Denen sei im vergangenen Herbst bereits ein Coup geglückt: Acht Sattelschlepper mit gefälschten Kühlergrills konnten beschlagnahmt werden. Ausbaufähig sei diese Kooperation zwischen Behörden und privaten Ermittler*innen.

Gemeint ist dabei wohl nicht der Zoll, der im Frühjahr überprüfte, ob Amazon-Fahrer*innen über Subunternehmen unterhalb des Mindestlohns oder illegal beschäftigt werden. Sicher auch nicht die EU-Wettbewerbsbehörden, die Amazon vorwerfen, interne Geschäftsdaten von unabhängigen Händlern, die über den Amazon-Marktplatz verkaufen, systematisch für das eigene Einzelhandelsgeschäft zu nutzen. Und schon gar nicht die Untersuchungen in Indien, wo Amazon erfolgreiche Produkte seiner Kooperationspartner identifiziert haben soll, um selbst Gleichartiges anzubieten.

Nein, Zusammenarbeit ist nur dort gewünscht, wo der eigene Profit gefährdet ist. Gewinne übrigens, die sich der Konzern in all diesen Ländern weigert zu versteuern, deren Behörden er jetzt nutzen will.