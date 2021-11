Nasir trat auf eine selbstgebaute Mine und verlor dabei sein Bein. Er wird regelmäßig im Reha-Zentrum von Handicap International in Kandahar in Afghanistan versorgt. Foto: Jaweed Tanveer_HI/Handicap International e.V./obs

Fast ein Vierteljahrhundert ist es her, dass 1997 Landminen geächtet wurden – und doch stiegen in jedem der vergangenen sechs Jahre die Opferzahlen dieser heimtückischen Waffen an. Der Horror, den diese Waffen verbreiten, trifft militärische Gegner genau wie, oft beabsichtigt, Zivilisten.

Bis 2025, so das Ziel der Unterzeichner des Ottawa-Abkommens, sollte die Welt landminenfrei sein. Verboten sind Einsatz, Lagerung, Bau, Entwicklung und Handel von Antipersonenminen. Es gibt auch Fortschritte: Einige Staaten haben ihre Bestände vernichtet, zuletzt Sri Lanka; die Entminung etwa in Kroatien oder in Kambodscha geht voran, in Großbritannien und Chile wurde sie abgeschlossen. Doch jedes Opfer dieser geächteten Waffen, sei es in Syrien, Myanmar oder im jüngsten Konflikt in Berg-Karabach zwischen Aserbaidschan und Armenien, ist ein Rückschlag.

Wenn sich die Unterzeichnerstaaten kommende Woche treffen, müssen sie sich eingestehen, dass ihr Ziel kaum noch erreichbar ist. Vor allem auch nicht, weil sich die USA, Russland und China weigern, dem Abkommen beizutreten. Washington und Moskau wollen nicht einmal eine Weiterentwicklung der Waffen ausschließen. Ohne sie wird eine landminenfreie Welt nicht gelingen, werden die Waffen weiter Tod und Horror verbreiten.