Melatoninkapseln sind nicht generell Arzneimittel

Kapseln, die ein halbes Gramm Melatonin und zusätzlich Melisse enthalten und als Nahrungsergänzungsmittel verkauft werden, sind keine Arzneimittel. Um als sogenanntes Funktionsarzneimittel zu gelten, muss das Mittel nennenswerte Auswirkungen auf die Körperfunktionen haben, die nicht durch den Verzehr von Lebensmitteln erreicht werden können, so das Oberverwaltungsgericht in Münster (Az. 13 A 1376/17). Aus wissenschaftlicher Sicht besteht derzeit keine hinreichende Klarheit, ob die gleiche Wirkung nicht auch über in angemessener Menge verzehrte Lebensmittel möglich sei.

Krankenkassenwechsel auch im höheren Alter

Wer bestens versorgt sein möchte, sollte sich Gedanken über einen Wechsel der gesetzlichen Krankenkasse machen - auch im höheren Alter. Nicht selten können mehr Leistungen für einen geringeren Beitragssatz herausgeholt werden. Alle gesetzlich Versicherten haben jederzeit das Recht, ohne Gesundheitsprüfung zu wechseln. Lediglich 12 Monate ist man an die neue Krankenkasse gebunden. Klappt der Wechsel nicht, bleibt man automatisch bei seinem bisherigen Anbieter mitversichert. In jedem Fall sollte man aber die 102 gesetzlichen Krankenkassen anhand von Vergleichsportalen genau unter die Lupe nehmen. Besonders ältere Menschen und chronisch Kranke können von einem Wechsel profitieren, weil viele Krankenkassen über die Pflichtversorgung hinaus spezielle Angebote zu bieten haben. Agenturen/nd