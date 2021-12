Foto: Pixabay.com

Die Autobahnmaut kann dann nur digital entrichtet werden: über die App e-TOLL oder ein E-Ticket. Wer schwarz fährt, muss mit einer Geldbuße in Höhe von etwa 110 Euro rechnen. Was ist bei Fahrten im Nachbarland künftig zu beachten?

Bislang konnten Auto- und Motorradfahrer die Maut an den Mautstationen bar oder mit Karte bezahlen. Nun fallen die Mautschranken ab dem 1. Dezember 2021 weg, so dass alle Autobahnnutzer die Maut digital entrichten müssen. Man muss sich also im Vorfeld um die Bezahlung der jeweiligen Strecke kümmern beziehungsweise die Reise kurz unterbrechen, um ein E-Ticket zu kaufen. Die Änderung betrifft allerdings nur zwei Autobahnstrecken: die A2 in Richtung Warschau zwischen Konin und Lódź und die A4 zwischen Wrocław und Gliwice. Die Zahlsysteme auf privaten Strecken, wie zum Beispiel auf der Autobahn A2 zwischen Frankfurt (Oder) und Poznań, bleiben bestehen.

Für Gelegenheitsfahrer empfiehlt sich der Kauf eines E-Tickets an einer teilnehmenden Tankstelle. Die Verbraucher müssen dabei ihr Autokennzeichen, die jeweilige Autobahnstrecke sowie das Datum und die Uhrzeit des geplanten Fahrtbeginns angeben. Das E-Ticket ist ab der angemeldeten Startzeit 48 Stunden gültig. Man kann es bis 60 Tage im Voraus erwerben. Soll sich die Reiseplanung kurzfristig ändern, können die Betroffenen das ungenutzte E-Ticket vor dem angegebenen Gültigkeitszeitraum umtauschen.

Was die Zahlungsmöglichkeiten anbelangt, so steht ab 1. Dezember 2021 die App e-TOLL PL BILET zum Herunterladen bereit. Über diese Anwendung können Fahrer auch ein E-Ticket erwerben. Alternativ steht die App e-TOLL PL zur Verfügung, die Geolokalisierungsdaten sammelt und automatisch die Maut abführt. Hierfür sind jedoch eine Registrierung und eine Kontoaufladung notwendig.

Wer die Autobahnmaut nicht bezahlt beziehungsweise die Fahrt in der App e-TOLL PL nicht registriert, dem droht eine Strafe in Höhe von umgerechnet 110 Euro. VZB/nd