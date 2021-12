Auf der Website von »Neues Deutschland« »www-nd-aktuell.de« haben wir unter »Meinung«, »Kommentare/Waffenexporte« ab dem 01.12.2021 einen Artikel mit der Überschrift »Aktien mit der Lizenz zum Töten – Daniel Lücking über Exportschlupflöcher, groß wie Scheunentore« veröffentlicht.

Berichtet haben wir darin u.a. von immer neuen Fällen

»[...] in denen der Gewinn deutscher Aktionär*innen zu großen Anteilen daraus entsteht, dass Rüstungsexportkontrollen umgangen werden. Die Firma Heckler & Koch produziert in Lizenz das G36-Gewehr in Mexiko, [...].«

Hierzu stellen wir richtig:

Heckler & Koch produziert in Mexiko kein G36-Gewehr, auch nicht in Lizenz. Heckler & Koch umgeht daher so keine Rüstungsexportkontrollen und erzielt so auch keinen Gewinn für die Aktionäre.

Berlin, den 16.12.2021

Die Redaktion