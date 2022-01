Wahnsinnig sind immer die anderen. Impf- und Corona-Maßnahmen-Gegner bei einer Demonstration in Bautzen. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Wie viel - durchaus auch kriminelle - Energie, Zeit und offenbar auch Geld die selbst ernannten Freiheitskämpfer gegen die von ihnen ausgemachte Corona-Diktatur aufwenden, wird immer erstaunlicher. Angesichts der für den 15. März beschlossenen einrichtungsbezogenen Impfpflicht mehren sich zurzeit Meldungen über auffällig gehäuft veröffentlichte Stellengesuche ungeimpfter Pflegekräfte. Allein in der Bautzener Lokalausgabe des Oberlausitzer Kuriers fanden sich vergangenen Freitag 126 bezahlte Annoncen von ungeimpften Altenpflegern, Krankenschwestern und Physiotherapeuten. Das war nicht billig. Woher aber kommt das Geld für eine so offensichtlich konzertierte Aktion?

Fragen kann man sich auch, woher die grünen Krankenhauskittel kamen, die auf einer Querdenker-Demonstration Mitte Januar in Düsseldorf verteilt wurden. Und wie man überhaupt so verquer denken kann, Politik und Medien permanent und lautstark per se der Lüge zu bezichtigen, während man selbst vor genannten Manipulationsversuchen nicht Halt macht. Die Antwort könnte erschreckend sein, denkt man dabei an den Psychotiker, der auch nicht imstande ist, subjektives Erleben und objektive Realität voneinander zu unterscheiden.