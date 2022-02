Foto: Zoonovosib.ru

So richtig populär war Batu zunächst nicht: Bei der Wahl des neuen Maskottchens des Nowosibirsker Zoos lag der zottelige Orang-Utan mit den sanften Augen weit abgeschlagen auf dem letztem Platz. Den Kampf um die Herzen der Abstimmenden fochten der elegante Schneeleopard Sajan und das niedliche Eisbär-Mädchen Schilka unter sich aus. Was hatte der aus tropischen Regenwäldern stammende Menschenaffe auch schon mit der frostigen Metropole in Westsibirien zu tun?

Doch dann schaltete sich Sergej Bojko in die tierische Abstimmung ein. »Ich bitte Sie, den Orang-Utan zu unterstützten«, so der unabhängige Abgeordnete des Parlaments von Russlands drittgrößter Stadt. Angesichts von Chaos, Misswirtschaft und Korruption in Nowosibirsk sei Batu das perfekte Symbol der Stadt, so Bojko auf seinem YouTube-Kanal.

Umgehend schlossen sich Oppositionspolitiker, zahlreiche Blogger und Journalisten aus ganz Russland dem Aufruf an. Im Internet nahm die Wahlkampagne um den nichtsahnenden Batu rasend schnell an Fahrt auf, innerhalb kurzer Zeit ließ er seine Konkurrenten hinter sich. Batu sei eben der Kandidat des Volkes, witzelte der bekannte YouTuber Ilja Warlamow.

Die Nowosibirsker Behörden sahen den unangepassten Primaten allerdings mit weniger Humor. Der Bürgermeister habe angeordnet, Batus Wahlsieg unbedingt zu verhindern, schreibt das Nachrichtenportal Tayga.info. An einem einzigen Tag erhielt Schneeleopard Sajan daraufhin 25 000 Stimmen – in nur vier Stunden. Eine Fälschung, wie sich herausstellte: Nur etwa 1800 Wähler hatten die Seite für die Online-Abstimmung an diesem Tag besucht, wie das Investigativmedium The Insider herausfand. Als der überwältigende Sieg des tierischen Kandidaten nicht mehr abzuwenden war, brach der Nowosibirsker Zoo die Abstimmung ab. Diese sei zu einer Farce verkommen. Wie Batu den Wirbel sieht, ist unbekannt: Der Orang-Utan äußerte sich zu seinem unerwarteten Ruhm nicht.