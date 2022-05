Verdi-Protest der Sozial- und Erziehungsdienste am 8. März in Hamburg Foto: dpa/Georg Wendt

Wenn sich diese Woche Eltern aufregen, warum »mal wieder« in den Kitas gestreikt wird, sollten sie nicht den Beschäftigten die Schuld geben, denn die kämpfen zu Recht für eine bessere Anerkennung ihrer Arbeit. Stattdessen liegt die Verantwortung bei den kommunalen Arbeitgeber*innen.

Dass diese den Beschäftigten eine finanzielle Besserstellung verwehren, zeigt, wie weit es bei ihnen de facto mit dem Thema Gleichstellung her ist. So legte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi nicht von ungefähr einen ersten Aktionstag auf den 8. März, den internationalen Frauenkampftag. Denn über 80 Prozent der in diesem Bereich Beschäftigten in den Sozial- und Erziehungsdiensten sind Frauen. Und sie verdienen mit vergleichbaren Bildungsabschlüssen weitaus weniger als ihre Kolleg*innen in anderen, mehr durch Männer geprägten Berufsgruppen im öffentlichen Dienst.

Deswegen ging Verdi auch nicht mit einer Prozentangabe in die Verhandlungen mit den kommunalen Arbeitgeber*innen, was ein cleverer Schachzug war. Die Dienstleistungsgewerkschaft fordert stattdessen nichts anderes, als dass das Prinzip »gleicher Lohn für gleiche Arbeit« endlich auch mal umgesetzt wird.