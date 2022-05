Für Rollstuhlfahrer und Menschen mit anderen Behinderungen sind Konzerte, hier eines der Beatsteaks im "SO36" in Berlin-Kreuzberg, wegen vieler Barrieren oft kaum zu genießen. Foto: POP-EYE/Ben Kriemann

»Wir wol­len Inklu­si­on durch Musik schaf­fen, denn Musik ist ein ver­bin­den­des Mit­tel für alle«, sagt Peter Man­del. Er ist Mit­be­grün­der von Han­di­c­lap­ped – Kul­tur Bar­rie­re­frei, einem Ver­ein, der es sich auf die Fah­ne geschrie­ben hat, Kon­zer­te inklu­siv zu ver­an­stal­ten für Men­schen mit und ohne Behin­de­rung. An die­sem Sams­tag orga­ni­siert der Ver­ein anläss­lich des Euro­päi­schen Pro­test­ta­ges zur Gleich­stel­lung von Men­schen mit Behin­de­rung ein gro­ßes Kon­zert mit Quiz und Moden­schau im Bil­dungs- und Kul­tur­zen­trum »Peter Edel« in Ber­lin-Wei­ßen­see. Man­dels wich­tigs­te For­de­rung anläss­lich des Pro­test­ta­ges: »Alle Men­schen müs­sen gleich­be­rech­tigt an Musik teil­ha­ben kön­nen, nie­mand darf davon aus­ge­schlos­sen sein auf­grund einer Behinderung.«

Bis dahin sei aber noch viel zu tun, sagt Man­del. Denn die meis­ten Musik­ver­an­stal­tun­gen sei­en nicht all­zu inklu­siv. Bar­rie­ren sei­en etwa feh­len­de Zugän­ge zu den Räu­men und zur Büh­ne, zu hohe Tre­sen oder unan­ge­mes­se­ne Beleuch­tung, so Man­del. »Wir bie­ten auch Bera­tun­gen für Ver­an­stal­te­rin­nen und Ver­an­stal­tungs­or­te an, um Bar­rie­ren abzu­bau­en. Vie­le haben sich da noch gar nicht genug Gedan­ken gemacht, weil Men­schen mit Behin­de­run­gen gar nicht erst zu den Ver­an­stal­tun­gen kom­men«, sagt Man­del. Auch sei wenig bekannt, dass Mit­tel zur Finan­zie­rung vom Abbau von Bar­rie­ren bean­tragt wer­den können.

Kern der Arbeit von Han­di­c­lap­ped ist die Musik. Schon seit fast 15 Jah­ren ver­an­stal­tet Man­del mit dem Ver­ein ein- bis zwei­mal im Monat Kon­zer­te mit inklu­si­ven Bands in Ber­lin. »Wir haben auch zwei Bands, die vom Ver­ein selbst geför­dert wer­den, also unter ande­rem Instru­men­te, Pro­ben­räu­me und musi­ka­li­sche Anlei­tung von uns finan­ziert bekom­men«, so der Vereinsgründer.

Die Han­di­c­lap­ped-Band, die sich inzwi­schen in Rock Antrieb umbe­nannt hat, spie­le zum Bei­spiel ganz­jäh­rig auf vie­len Fes­ten in Ber­lin und Bran­den­burg. Auch am Sams­tag wird die Band beim Kon­zert zum Pro­test­tag für Gleich­stel­lung von Men­schen mit Behin­de­rung auf­tre­ten. »Wir haben ein gro­ßes Pro­gramm auf die Bei­ne stel­len kön­nen«, so Man­del. Neben Bands und DJa­nes wer­de eine Moden­schau des Labels »Auf Augen­hö­he« statt­fin­den, das Mode für klein­wüch­si­ge Men­schen prä­sen­tie­ren wird; außer­dem wer­de es ein Inklu­si­ons­quiz geben, so Man­del. Das Wich­tigs­te bei allem sei der Spaß an der Musik für alle, die teil­neh­men. »Wir haben einen Saal, in den 300 Leu­te pas­sen, und hof­fen, dass etwa 150 Leu­te vor­bei­kom­men«, sagt er.

Der Pro­test­tag selbst fin­det jähr­lich am 5. Mai, also an die­sem Don­ners­tag statt. Der Ber­li­ner Behin­der­ten­ver­band orga­ni­siert zusam­men mit zahl­rei­chen wei­te­ren Orga­ni­sa­tio­nen eine Demons­tra­ti­on unter dem Mot­to »Tem­po machen für die Inklu­si­on – bar­rie­re­frei zum Ziel«. Erwar­tet wer­den um die 1000 Teil­neh­men­de, so Chris­tia­ne Mül­ler-Zurek von der Ber­li­ner Lebens­hil­fe zu »nd«. Die Demons­tra­ti­on fin­det inzwi­schen zum 30. Mal statt, in den ver­gan­ge­nen Jah­ren nah­men bis zu 5000 Men­schen teil, sagt sie.

Ein bren­nen­des Anlie­gen der Ver­bän­de sei es, dass Ber­lin end­lich die Bar­rie­re­frei­heit umset­ze. »Einer­seits geht es um phy­si­sche Bar­rie­re­frei­heit für mobi­li­täts­be­hin­der­te Men­schen in Bezug auf Wohn­raum sowie Mobi­li­tät. Im Land Ber­lin feh­len 40 000 bis 100 000 bar­rie­re­freie Woh­nun­gen«, so Mül­ler-Zurek. Aber auch in der Kom­mu­ni­ka­ti­on müss­ten Bar­rie­ren abge­baut wer­den, zum Bei­spiel durch mehr Gebär­den­spra­che und die Ver­wen­dung Leich­ter Spra­che auf den Web­sei­ten des Lan­des oder bei den BVG-Ticketautomaten.

Wei­ter­hin müs­se es mehr Betei­li­gungs­mög­lich­kei­ten für Men­schen mit Behin­de­rung in den poli­ti­schen Pro­zes­sen auf allen Ebe­nen geben. »Wir for­dern die akti­ve Unter­stüt­zung des Ber­li­ner Behin­der­ten­par­la­ments mit einem eige­nen Bud­get und einer Geschäfts­stel­le«, so Mül­ler-Zurek. Das Par­la­ment star­tet an die­sem Sams­tag mit einer digi­ta­len Auf­takt­ver­an­stal­tung ins zwei­te Jahr, teil­neh­men kön­nen alle Ber­li­ne­rin­nen. Die tat­säch­li­che Sit­zung soll dann im Dezem­ber im Abge­ord­ne­ten­haus statt­fin­den, sagt Mül­ler Zurek.

»Das Zwei­te Ber­li­ner Behin­der­ten­par­la­ment will Poli­tik inklu­siv gestal­ten, mehr Par­ti­zi­pa­ti­on und mehr Gehör für Men­schen mit Behin­de­rung schaf­fen«, sagt sie. Wei­te­re wich­ti­ge The­men für den dies­jäh­ri­gen Pro­test­tag sei­en Gewalt­schutz für Frau­en mit Behin­de­rung, die zum Bei­spiel einen erschwer­ten Zugang zu Frau­en­häu­sern haben, und bes­se­re Inklu­si­on in den Schu­len Berlins.

Die Demons­tra­ti­on wird um 14 Uhr am Bran­den­bur­ger Tor star­ten und dann über den Stra­ßen­zug Unter den Lin­den bis zum Roten Rat­haus zie­hen. Dort soll um 15.30 Uhr die Abschluss­kund­ge­bung statt­fin­den. »Was Bar­rie­re­frei­heit angeht, gehen die Orga­ni­sa­to­rin­nen mit gutem Bei­spiel vor­an«, so Mül­ler-Zurek. So gebe es Dol­met­sche­rin­nen für Gebär­den­spra­che auf der Büh­ne, und für Men­schen, die nicht die gan­ze Stre­cke lau­fen kön­nen, gebe es die Mög­lich­keit, Tei­le des Weges in Rik­schas mit­zu­fah­ren. Außer­dem sei die Büh­ne auch für Roll­stuhl­fah­re­rin­nen zugäng­lich, und bei allen Rede­bei­trä­gen wer­de dar­auf geach­tet, dass die Sprecher*innen sich leicht ver­ständ­lich aus­drü­cken, so Müller-Zurek.