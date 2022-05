Drogenboss Dairo Antonio Úsuga alias »Otoniel« wurde am 4. Mai von Kolumbien an die USA ausgeliefert. Foto: AFP/Colombian Presidency

Die Voll­zugs­mel­dung des kolum­bia­ni­schen Prä­si­den­ten Iván Duque kam per Twit­ter: »Ich möch­te Ihnen mit­tei­len, dass Dai­ro Anto­nio Úsu­ga ali­as ›Oto­ni­el‹, der gefähr­lichs­te Dro­gen­händ­ler der Welt, Mör­der sozia­ler Anfüh­rer und Poli­zis­ten, Kin­der- und Jugend­schän­der, aus­ge­lie­fert wurde.«

Die Bot­schaft über die Aus­lie­fe­rung des berüch­tig­ten Chefs des Golf-Clans an die USA war vor allem an die kolum­bia­ni­sche Öffent­lich­keit gerich­tet. Denn so unum­strit­ten die kri­mi­nel­le Lauf­bahn von Oto­ni­el – dem Chef eines der mäch­tigs­ten Dro­gen­kar­tel­le der Welt – ist, so umstrit­ten ist sei­ne Aus­lie­fe­rung. Hin­ter­blie­be­ne von »Oto­niels« Opfern hat­ten gefor­dert, die Aus­lie­fe­rung zu stop­pen und ihn in Kolum­bi­en wegen »Ver­bre­chen gegen die Mensch­lich­keit« vor Gericht zu stel­len. Doch das höchs­te kolum­bia­ni­sche Ver­wal­tungs­ge­richt, der Staats­rat hob eine einst­wei­li­ge Ver­fü­gung gegen die Abschie­bung auf und Oto­ni­el wur­de post­wen­dend abgeschoben.

Dass Oto­ni­el, der 2012 nach dem Tod sei­nes Bru­ders infol­ge eines Poli­zei­ein­sat­zes das Dro­gen­kar­tell über­nahm, viel weiß, was für vie­le unan­ge­nehm wer­den könn­te, ist kein Geheim­nis: Nach sei­ner Ver­haf­tung im Okto­ber 2021 sag­te Oto­ni­el mehr­mals vor der Son­der­jus­tiz für den Frie­den (JEP) aus, die über die von den ver­schie­de­nen Akteu­ren des bewaff­ne­ten Kon­flikts began­ge­nen Ver­bre­chen urteilt. Er nann­te mehr als 60 Namen von Mili­tärs, Poli­ti­kern, Beam­ten und Unter­neh­men, die angeb­lich mit den Para­mi­li­tärs in Ver­bin­dung standen.

Dass Duques poli­ti­scher Zieh­va­ter Álva­ro Uri­be eng mit Para­mi­li­tärs zusam­men­ar­bei­te­te, ist unbe­strit­ten. Ein in Kolum­bi­en aus­pa­cken­der Oto­ni­el käme Kolum­bi­ens Ultra­rech­ten äußerst unge­le­gen. Oto­ni­el selbst hat­te sich als Jugend­li­cher in den 1980er Jah­ren zuerst der EPL-Gue­ril­la und spä­ter der Farc-Gue­ril­la ange­schlos­sen, um spä­ter zu »Uri­bes« Para­mi­li­tärs der AUC über­zu­lau­fen. Nach deren for­ma­ler Auf­lö­sung 2005 wech­sel­te er zum Dro­gen­kar­tell, wo sein stei­ler Auf­stieg begann.