Lars Harms, Fraktionsvorsitzender des Südschleswigschen Wählerverbandes (SSW) im Kieler Landtag und Spitzenkandidat Foto: dpa/Axel Heimken

Der Süd­schles­wig­sche Wäh­ler­ver­band (SSW) als Par­tei der däni­schen und frie­si­schen Min­der­heit könn­te bei der schles­wig-hol­stei­ni­schen Land­tags­wahl am Sonn­tag den jüngs­ten Umfra­gen zufol­ge zu den Gewin­nern gehö­ren. Er ist von der Fünf-Pro­zent-Hür­de aus­ge­nom­men, doch zuletzt haben Demo­sko­pen den SSW sogar bei fünf Pro­zent gese­hen. »Das wäre unser bes­tes Wahl­er­geb­nis seit 1950«, freut sich SSW-Lan­des­ge­schäfts­füh­rer Mar­tin Lorenzen.

Das ist der Grund, wes­halb es beim SSW aktu­ell so hyg­ge­lig zugeht wie das all­ge­mein posi­ti­ve däni­sche Lebens­ge­fühl und Spit­zen­kan­di­dat Lars Harms posi­tiv auf die Land­tags­wahl bli­cken kann. Sein Opti­mis­mus hängt auch mit dem Ein­zug von Ste­fan Seid­ler in den Bun­des­tag zusam­men, der im ver­gan­ge­nen Jahr im nörd­lichs­ten Bun­des­land über 55 000 Stim­men ein­heims­te. Seit­her ver­spürt der SSW mit sei­nen rund 3200 Par­tei­mit­glie­dern Rücken­wind und genießt sei­ne gestie­ge­ne Auf­merk­sam­keit durch Öffent­lich­keit und Medien.

Von 2012 bis 2017 war der SSW mit einem Stim­men­an­teil von 4,6 Pro­zent Teil der Küs­ten­ko­ali­ti­on mit SPD und Grü­nen. Da die Par­tei nicht nur nörd­lich des Nord-Ost­see-Kanals im Lan­des­teil Schles­wig Zweit­stim­men sam­melt, son­dern auch im Lan­des­teil Hol­stein, klag­ten ein­zel­ne Ver­tre­ter von CDU und Jun­ger Uni­on gegen den angeb­lich pri­vi­le­gier­ten Min­der­hei­ten­sta­tus und die Sperr­klau­sel-Befrei­ung, ver­lo­ren aber am 13. Sep­tem­ber 2013 vor dem Lan­des­ver­fas­sungs­ge­richt in Schles­wig. Seit­her wird die Voll­wer­tig­keit des SSW-Man­dats auch ohne Über­sprin­gen der Fünf Pro­zent-Mar­ke nicht mehr angezweifelt.

Bei der letz­ten Land­tags­wahl war der links­li­be­ra­le SSW auf 3,3 Pro­zent abge­stürzt. Nun scheint es in der Wäh­ler­schaft wie­der in die ande­re Rich­tung zu gehen. Da sich das Ver­hält­nis zur CDU unter dem Lan­des­vor­sit­zen­den Dani­el Gün­ther deut­lich ent­spannt hat, ist für die SSW-Basis selbst eine Regie­rungs­be­tei­li­gung unter einem CDU-Minis­ter­prä­si­den­ten inzwi­schen denk­bar, auch wenn Spit­zen­kan­di­dat Lars Harms kei­ne Koali­ti­ons­aus­sa­ge vor der Wahl machen will.

In den Wett­be­werb mit den poli­ti­schen Geg­nern ist man mit einem beschei­de­nen Wahl­kampf­bud­get von 220 000 Euro gegan­gen. 6500 Pla­ka­te im Land wer­ben für den SSW, 1400 davon auch im Lan­des­teil Hol­stein, obwohl man dort nur im Kreis Pin­ne­berg auch per Erst­stim­me wähl­bar ist. Der 57-jäh­ri­ge Husu­mer Lars Harms ist für vie­le Men­schen im Land auch des­halb kein Unbe­kann­ter, weil er im Land­tag sta­tis­tisch mit Abstand die meis­ten Reden hält und inhalt­lich von A wie Agrar­po­li­tik bis Z wie Zuwan­de­rung breit auf­ge­stellt ist. Mit dem Slo­gan »Damit das Leben im Nor­den bezahl­bar bleibt« und dem dazu illus­trier­ten Spar­schwein trifft die Par­tei bei vie­len Men­schen den Nerv der Zeit, obwohl das Mot­to bereits lan­ge vor dem Aus­bruch des Ukrai­ne-Krie­ges aus­ge­wählt wur­de. Laut Par­tei­spre­cher Per Dittrich sind The­men wie Infla­ti­on und Ener­gie­ver­sor­gung momen­tan Gesprächs­stoff Num­mer 1 am Wahlkampfstand.

Poli­tisch for­dert der SSW des­halb ver­schie­dens­te sozia­le Maß­nah­men, dar­un­ter die Wie­der­ein­füh­rung der Miet­preis­brem­se, eine Initia­ti­ve zur Erhö­hung des Min­dest­lohns auf 13 Euro und die Abschaf­fung von Kita-Gebühren.