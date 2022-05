Linksfraktionschef Sebastian Walter im Plenarsaal des Brandenburger Landtags Foto: dpa/Fabian Sommer

Beim Geden­ken an den 77. Jah­res­tag der Befrei­ung vom Faschis­mus wird im Pots­da­mer Land­tag am 8. Mai auch der ukrai­ni­sche Bot­schaf­ter Andrij Mel­nyk spre­chen. Dazu ein­ge­la­den wur­de er bereits im ver­gan­ge­nen Jahr, also vor dem rus­si­schen Angriff auf sei­ne Heimat.

Mit Bot­schaf­ter Mel­nyk hat Wal­ter ein Pro­blem, weil die­ser den Anti­se­mi­ten Ste­pan Ban­de­ra als Volks­hel­den ver­eh­re, so wie auch die rechts­ex­tre­men Kämp­fer des Asow-Regi­ments. Der Gedenk­ver­an­stal­tung demons­tra­tiv fern­zu­blei­ben, ist für ihn aber kei­ne Opti­on. »Dafür ist mir der Ter­min per­sön­lich zu wich­tig«, betont Wal­ter. Die Lin­ke habe lan­ge dafür gekämpft, dass der 8. Mai in Bran­den­burg ein Gedenk­tag wird, woll­te sogar einen gesetz­li­chen Fei­er­tag. »Ich wer­de teil­neh­men. Aber nicht, weil Mel­nyk spricht, son­dern weil ich an die Opfer des Faschis­mus erin­nern will und an die Befrei­er vom Faschis­mus, dar­un­ter sowje­ti­sche Sol­da­ten, die unter ande­rem Rus­sen und Ukrai­ner waren.«

Für den Links­frak­ti­ons­chef ver­bie­tet sich eine Gleich­set­zung des rus­si­schen Angriffs auf die Ukrai­ne mit Hit­lers Ver­nich­tungs­krieg. Der Krieg, der seit dem 24. Febru­ar in der Ukrai­ne tobt, sei ein schreck­li­cher Krieg mit schreck­li­chen Zer­stö­run­gen und Opfern, aber doch etwas ande­res als die ein­ma­li­gen Mensch­heits­ver­bre­chen des Zwei­ten Weltkriegs.

»Ich hof­fe, dass Herr Mel­nyk dem Tag der Befrei­ung vom Faschis­mus gerecht wird und den Anlass nicht miss­braucht«, erklärt Sebas­ti­an Wal­ter. »Wenn er das doch tun soll­te, wer­den wir ange­mes­sen dar­auf reagieren.«

Dabei ist für den Poli­ti­ker klar: »Natür­lich ist der 8. Mai die­ses Jahr ein beson­de­res Datum. Da brau­chen wir uns nichts vor­zu­ma­chen.« Er hat Ver­ständ­nis für emo­tio­na­le Äuße­run­gen. Ihn selbst bewegt der rus­si­sche Angriff, den er nicht erwar­tet hat, sehr. Er sieht auch ein Recht auf Selbst­ver­tei­di­gung der ange­grif­fe­nen Ukrai­ne. Wal­ter denkt aber nicht, dass sich die­ser Krieg mit der Lie­fe­rung schwe­rer Waf­fen been­den lässt. Die Spi­ra­le der Gewalt wer­de sich dadurch nur wei­ter­dre­hen, und am Ende bestehe auch die Gefahr eines Atom­kriegs. »Ich glau­be nicht, dass in die­sem Kon­flikt zu wenig Waf­fen vor­han­den sind. Bei der Rüs­tungs­in­dus­trie knal­len die Sekt­kor­ken.« Gebraucht wer­de sofort ein Waf­fen­still­stand, und selbst­ver­ständ­lich müss­ten sich die rus­si­schen Trup­pen von ukrai­ni­schem Ter­ri­to­ri­um zurückziehen.

»Es wird viel zu wenig öffent­lich über fried­li­che Lösun­gen nach­ge­dacht«, bedau­ert der 31-Jäh­ri­ge, der in der Schu­le Rus­sisch lern­te. Dass dies nicht so leicht ist, wie sich das sagt, ist ihm bewusst. »Es ist eine schwie­ri­ge Situa­ti­on, in der es kei­ne ein­fa­chen Ant­wor­ten gibt.«

Wal­ter wägt ab und hin­ter­fragt auch selbst­kri­tisch sei­ne Stand­punk­te. Wie lässt sich der Krieg been­den? Wie soll­te man dem rus­si­schen Prä­si­den­ten Wla­di­mir Putin ent­ge­gen­tre­ten? Was brin­gen Sank­tio­nen? Sind sie sinn­voll, wenn sie Deutsch­land här­ter tref­fen als Russ­land? »Ein Öl-Embar­go wird Putin nicht stop­pen«, ver­mu­tet Wal­ter. »Der sucht sich ande­re Abneh­mer.« Aber in der Schwed­ter PCK-Raf­fi­ne­rie mit ihren 1200 Beschäf­tig­ten sind Arbeits­plät­ze bedroht.