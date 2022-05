Der Spionage-Skandal »CatalanGate« über die Ausspähung katalanischer Politiker mutmaßlich durch den spanischen Geheimdienst schaffte es ins EU-Parlament. Foto: Kenzo Tribouillard/AFP

Der Skan­dal um den Ein­satz der Spio­na­ge-Soft­ware Pega­sus wei­tet sich aus. Nach Polen und Ungarn gerät nun Spa­ni­en immer mehr in den Fokus. Offen­bar waren auch die Han­dys von Minis­ter­prä­si­dent Pedro Sán­chez und Ver­tei­di­gungs­mi­nis­te­rin Mar­ga­ri­ta Robles Fernán­dez betrof­fen. Wer die bei­den aus­spio­niert hat, ist der­zeit noch unklar.

Einen begrün­de­ten Ver­dacht haben hin­ge­gen jene 60 kata­la­ni­schen Unab­hän­gig­keits­be­für­wor­te­rin­nen, deren Mobil­te­le­fo­ne zwi­schen 2017 und 2020 eben­falls aus­ge­späht wor­den sind. Sie ver­däch­ti­gen den spa­ni­schen Geheim­dienst CNI. Dass es die­ser war, liegt nahe, ver­fügt die spa­ni­sche Regie­rung doch über die Soft­ware, wie die Zei­tung »El Pais« schon 2020 auf­deck­te. Pega­sus wur­de vom israe­li­schen Unter­neh­men NSO Group ent­wi­ckelt und ver­wan­delt das Smart­pho­ne in ein Spio­na­ge­werk­zeug. Die­ses geflü­gel­te Pferd aus der grie­chi­schen Mytho­lo­gie kann sämt­li­che Daten aus­le­sen sowie unbe­merkt Kame­ra und Mikro­fon akti­vie­ren. Ein Alb­traum für die Betrof­fe­nen – zu denen kri­ti­sche Jour­na­lis­tin­nen, Anwäl­tin­nen und zahl­rei­che Poli­ti­ke­rin­nen zäh­len. Laut Amnes­ty Inter­na­tio­nal könn­ten welt­weit 50 000 Men­schen betrof­fen sein, vie­le davon in Europa.

Des­halb hat­te das EU-Par­la­ment bereits Anfang März beschlos­sen, einen Unter­su­chungs­aus­schuss zu Pega­sus ein­zu­set­zen. Damals stan­den vor allem Ungarn und Polen im Mit­tel­punkt. Die 38 Mit­glie­der sol­len prü­fen, ob die Spy­wa­re von den Regie­run­gen in War­schau und Buda­pest zu poli­ti­schen Zwe­cken ein­ge­setzt wur­de. Dazu traf sich der Aus­schuss am Don­ners­tag auch mit dem Ermitt­lungs­aus­schuss des pol­ni­schen Senats. Die Indi­zi­en sind erdrü­ckend. So waren in Polen füh­ren­de Oppositionspolitiker*innen betrof­fen, aus­ge­rech­net »in den letz­ten Wochen vor den ent­schei­den­den Par­la­ments­wah­len 2019«, wie die Agen­tur AP berichtete.

Mitt­ler­wei­le ist klar, dass auch Mit­glie­der des EU-Par­la­ments bespit­zelt wur­den, etwa die Grü­nen-Abge­ord­ne­ten Dia­na Riba i Giner und Jor­di Solé, die aus Kata­lo­ni­en stam­men, wo eine star­ke Unab­hän­gig­keits­be­we­gung aktiv ist. Ange­sichts der jüngs­ten Ent­hül­lun­gen beschäf­tig­te sich das EU-Par­la­ment wie­der ein­mal mit dem Skan­dal. In der Debat­te am Mitt­woch mel­de­te sich auch die betrof­fe­ne Dia­na Riba i Giner zu Wort: »Euro­päi­sche Oppo­si­ti­ons­po­li­ti­ker soll­ten sich kei­ne Sor­gen machen müs­sen, ob der Geheim­dienst im Auf­trag ihrer Regie­rung mit­liest und abhört. Wir müs­sen kla­re Richt­li­ni­en for­mu­lie­ren, die den Ein­satz die­ser Spio­na­ge­pro­gram­me unter Kon­trol­le brin­gen. Dazu braucht es gemein­sa­me Regeln in der EU.«

Doch eben die­se Regeln feh­len. Tat­säch­lich kann sich die EU-Kom­mis­si­on nicht ein­mal dazu durch­rin­gen, die Fir­ma NSO oder den Ein­satz der Soft­ware zu sank­tio­nie­ren. Wäh­rend das Unter­neh­men in den USA bereits auf der schwar­zen Lis­te steht, bleibt die EU-Kom­mis­si­on pas­siv. Kri­tik an der Untä­tig­keit von Kom­mis­si­on und Rat kommt selbst von den Kon­ser­va­ti­ven: Die EU-Insti­tu­tio­nen ver­steck­ten sich »hin­ter der natio­na­len Sicher­heit« und den Zustän­dig­kei­ten der Mit­glied­staa­ten, beklag­te der nie­der­län­di­sche Abge­ord­ne­te Jero­en Lenaers (EVP) am Mitt­woch. Lenaers lei­tet auch den Pegasus-Ausschuss.

Offen­bar wol­len vie­le EU-Staa­ten nicht auf die Pro­duk­te der Fir­ma ver­zich­ten. Auch der deut­sche Aus­lands­ge­heim­dienst BND und das Bun­des­kri­mi­nal­amt nut­zen Pega­sus. Der Ein­satz ist offen­bar so hei­kel, dass die Bun­des­re­gie­rung dem für die Kon­trol­le des BND zustän­di­gen Par­la­men­ta­ri­schen Kon­troll­gre­mi­um ver­schwieg, dass die Soft­ware ein­ge­setzt wird.

Die Abge­ord­ne­te Cor­ne­lia Ernst sitzt für die Lin­ke-Frak­ti­on im Pega­sus-Aus­schuss. Im Gespräch mit »nd« kri­ti­siert sie, dass der Skan­dal bis­lang kei­ne Fol­gen hat­te. »Regie­run­gen im demo­kra­ti­schen Euro­pa spio­nie­ren Oppo­si­tio­nel­le aus. Das muss doch Kon­se­quen­zen haben.« Ernst will mit dem Aus­schuss dazu bei­tra­gen. »Hier und auf natio­na­ler Ebe­ne müs­sen wir alles auf­de­cken und den Schutz Betrof­fe­ner einfordern.«

Zumin­dest kön­nen die Abge­ord­ne­ten jetzt ihre Tele­fo­ne auf die Soft­ware über­prü­fen las­sen. Für die Links­po­li­ti­ke­rin ist klar: »Man kann eine sol­che Spy­wa­re nicht refor­mie­ren. Man muss sie ver­bie­ten. Dafür die Grund­la­gen zu legen, ist unser Job.« Damit liegt sie auf einer Linie mit dem Euro­päi­schen Daten­schutz­be­auf­trag­ten Wojciech Wie­wiórow­ski, der sich für ein Ver­bot von Spio­na­gesoft­ware in der EU aus­ge­spro­chen hat. Die Ver­wen­dung sol­cher Pro­gram­me sei mit den demo­kra­ti­schen Wer­ten der EU unver­ein­bar, so der Pole. Vie­le Regie­run­gen sehen das offen­bar anders.