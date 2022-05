Tank leer, Geld alle Foto: dpa/Patrick Pleul

Das war ja klar wie Kloß­brü­he: Wäh­rend bei der Rüs­tungs­in­dus­trie im Zusam­men­hang mit dem Krieg in der Ukrai­ne der Rubel rollt – Ver­zei­hung: der Euro –, soll bei Otto Nor­mal­ver­brau­cher Schmal­hans Küchen­meis­ter sein. Er zahlt an der Zapf­säu­le die Zeche. Ihm bleibt gar nichts ande­res übrig, wenn auf dem Lan­de die Bus- und Bahn­ver­bin­dun­gen schlecht sind und er mit dem pri­va­ten Pkw zur Arbeit fah­ren muss. Er darf noch froh sein, dass er nicht in Lebens­ge­fahr schwebt, denn die Muni­ti­on wird woan­ders ver­schos­sen. Das war lei­der vor­aus­zu­se­hen. Denn es ist ja bekannt, wer auf die­ser Welt gewöhn­lich an Krie­gen ver­dient und wer dar­un­ter leidet.

Eine finan­zi­el­le Ent­las­tung der Berufs­pend­ler über ihre Steu­er­erklä­run­gen ist in der Bun­des­re­pu­blik zwar beab­sich­tigt, hilft aber so, wie sie geplant ist, den Begü­ter­ten mehr, der Mit­tel­schicht weni­ger und den Armen über­haupt nicht. Eine Unge­rech­tig­keit, die einer Bun­des­re­gie­rung unter einem sozi­al­de­mo­kra­ti­schen Kanz­ler Olaf Scholz schlecht zu Gesicht steht. Wenn man aber bedenkt, dass unter einem sozi­al­de­mo­kra­ti­schen Kanz­ler Ger­hard Schrö­der einst­mals die Spit­zen­steu­er­sät­ze gesenkt wur­den, ist das so über­ra­schend nun wie­der nicht.

Dop­pel­te Ver­lie­rer sind die Bran­den­bur­ger, die im Schnitt einen wei­te­ren Weg zur Arbeit und ein gerin­ge­res zu ver­steu­ern­des Ein­kom­men haben. Eine Lösung wäre, ein Mobi­li­täts­geld in glei­cher Höhe für alle aus­zu­zah­len, so wie es der Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Chris­ti­an Gör­ke (Lin­ke) for­dert. Eine finan­zi­el­le Ent­las­tung über die gewohn­te Pend­ler­pau­scha­le trägt nur dazu bei, das sozia­le Ungleich­ge­wicht in Deutsch­land zu ver­stär­ken. Das ist Umver­tei­lung von unten nach oben.