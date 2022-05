Das Stimmwunder Olivia Newton-John war auch Schauspielerin: Hier mit John Travolta in "Grease" (1978) Foto: Foto: imago/Prod.DB

Es geht nicht sanft in mei­ner Schreib­werk­statt zu, son­dern trau­rig und stark. Stark immer dann, wenn ich Tex­te schrei­be, die gelin­gen, die also gedruckt oder gesen­det wer­den, und sie wer­den es ver­mut­lich nur, weil sie einen sie tra­gen­den Gegen­stand haben und dadurch auch erst einen Atem, der sie zusätz­lich trägt. Über die­se Tex­te wei­ter nach­zu­den­ken, erscheint mir gleich­zei­tig banal, denn sie haben sich ja bewie­sen, sie stel­len kein Pro­blem dar. Ergie­bi­ger dage­gen ist wohl ein Nach­den­ken über jene Tex­te, die sich als Tot­ge­bur­ten her­aus­stell­ten. So wie der Roman, den ich im letz­ten Jahr auf­ge­ben muss­te, weil sei­ne Haupt­fi­gur, wie ich zu spät bemerk­te, eine bloß aus­ge­dach­te Gestalt war. Oder das Fea­ture, das im letz­ten Jahr pro­duk­ti­ons­fä­hig vor­lag, von mir aber zurück­ge­zo­gen wur­de, weil sei­ne Ori­gi­nal­tö­ne kein wirk­li­ches Gespräch über den Gegen­stand eröffneten.

Immer wie­der über­kommt mich in die­sen trau­ri­gen Momen­ten des Schrei­bens dann eine Maschi­nen­fan­ta­sie: Könn­te ich bei der Text­ar­beit nicht ein Werk­zeug an der Hand haben, das mich vor sol­chen Fehl­schlä­gen bewahrt? Ich dach­te aller­dings, dass ich so ein Werk­zeug bereits besit­zen wür­de, näm­lich die Schreib­rou­ti­ne eines erfah­re­nen Schrift­stel­lers, aber das war wohl ein Zir­kel­schluss. Viel­mehr gilt offen­sicht­lich, dass Fehl­schlä­ge dau­er­haft zu die­sem schwie­ri­gen Geschäft des Schrei­bens gehö­ren. Es ist ja bezeich­nend, dass selbst der pro­duk­ti­ve Goe­the den reli­gi­ös besetz­ten Begriff der Erleuch­tung ein­führ­te, um ein gelin­gen­des Schrei­ben zu cha­rak­te­ri­sie­ren. Ich muss mich dem­nach gar nicht für mei­ne Tot­ge­bur­ten ent­schul­di­gen, die Goe­the etwas scho­nen­der Ver­düs­te­run­gen nann­te – sie dür­fen eben nur nicht zu häu­fig wer­den im Ver­gleich zu mei­nen Erleuchtungen.

Denn auch ein Essay über die Sän­ge­rin Oli­via New­ton-John, die ich für ein ziem­li­ches Stimm­wun­der hal­te, gelang mir im letz­ten Jahr nicht, wäh­rend ich doch gleich­zei­tig ein gan­zes Uni­ver­sum von Tex­ten über eine ande­re Sän­ge­rin schrei­ben konn­te, näm­lich Joni Mit­chell. War­um nur? Hier war es wohl tat­säch­lich der Gegen­stand, der sich als nicht tra­gend erwies. Die künst­le­ri­schen Rei­ze von Oli­via New­ton-John erschöp­fen sich anschei­nend im Sin­gen, und mag sie auch die Enke­lin des deut­schen Phy­sik­no­bel­preis­trä­gers Max Born und damit sogar eine Nach­fah­rin des Refor­ma­tors Mar­tin Luther sein. Doch die Taug­lich­keit von lite­ra­ri­schen Gegen­stän­den mani­fes­tiert sich nun ein­mal indi­vi­du­ell, sie las­sen sich nicht ver­er­ben oder auf irgend­wie ähn­lich wir­ken­de Gestal­ten oder Kon­stel­la­tio­nen übertragen.

Im Grun­de ist ein Text ansons­ten ja eine bana­le Ange­le­gen­heit. Er lebt neben sei­nem Gegen­stand und der Erleuch­tung sei­nes Ver­fas­sers ganz wesent­lich von Reduk­ti­on, also dem geziel­ten Weg­las­sen von Infor­ma­tio­nen bezie­hungs­wei­se künst­le­ri­schen Gestal­tungs­mit­teln. Das heißt nicht, dass ein Text nicht raf­fi­niert gemacht sein kann, nur muss er sich wie auch immer zu begren­zen wis­sen, um über­haupt eine Wir­kung zu ent­fal­ten. Hier die rich­ti­gen, sprich die neben­säch­li­chen Infor­ma­tio­nen und Gestal­tungs­mit­tel aus­zu­schlie­ßen, das ist wohl die ganz gro­ße Kunst des Schrei­bens, wäh­rend der Bei­trag des rei­nen Erfin­dens an der Text­ar­beit chro­nisch über­schätzt wird.

Mei­ne Vor­bil­der sind dies­be­züg­lich nun kei­ne lite­ra­ri­schen Wer­ke, son­dern gro­ße Pop­schall­plat­ten der 70er und 80er Jah­re. Eine hyper­rea­lis­ti­sche Gestal­tung der Schall­plat­ten­co­ver trifft bei ihnen auf eine Musik, die gro­ße Gegen­stän­de aus einem Atem schöp­fend gestal­tet, die anders gesagt Text, Kom­po­si­ti­on und Gesang aus einer kon­zen­trier­ten Bewe­gung her­aus anlegt. Joni Mit­chells »For the Roses«, Stee­ly Dans »Aja« oder Kate Bushs »Hounds of Love« sind sol­che Vor­bil­der musi­ka­li­scher Erleuch­tun­gen für mich, die sich auch in der Gestal­tung ihrer Schall­plat­ten­co­ver nie­der­schla­gen, und es hät­te mich des­halb stut­zig machen kön­nen, dass Oli­via New­ton-John auf ihren Schall­plat­ten­co­vern immer nur selbst abge­bil­det ist. Ich träu­me von einem Schrei­ben, das es mit der Kraft einer die­ser gro­ßen Pop­schall­plat­ten auf­neh­men kann, in deren Kern immer noch der Fun­ke der Impro­vi­sa­ti­on hör­bar glüht, ein musi­ka­li­sches Äqui­va­lent zur Hand­schrift des Schrift­stel­lers beim Schreiben.

Es gibt neben Oli­via New­ton-John, an deren Kon­zert­mit­schnitt aus dem Jahr 1983, auf­ge­nom­men in Ogden, Utah, ich mich aller­dings nicht satt­hö­ren kann, dem­nach noch vie­le wei­te­re Gegen­stän­de, über die ich nie­mals erfolg­reich schrei­ben wer­de, weil sie als Gegen­stän­de nicht tra­gend sind, das ist der ein­zi­ge Grund. Zum Bei­spiel die Sän­ge­rin Lau­ra Nyro, wie sie Anfang der 70er Jah­re von ihrem Mana­ger David Gef­fen fal­len gelas­sen wird, da hin­ter sei­nen kom­mer­zi­el­len Erwar­tun­gen zurück­blei­bend, und die auf die­se Kri­se mit einem Rück­zug ins Pri­va­te reagiert. Eigent­lich ein gutes Set­ting für einen Text, doch Lau­ra Nyros Ver­hal­ten ist letzt­lich lar­moy­ant, und Lar­moy­anz ist natür­lich immer ein schlech­ter Gegen­stand in der Kunst. Dabei berührt es mich per­sön­lich zutiefst, dass die viel­leicht begab­tes­te Sän­ge­rin aller Zei­ten an den mick­ri­gen Ver­hält­nis­sen um sie her­um schei­tern musste.

Wie pas­sen die­se bis­he­ri­gen Nach­rich­ten nun zu mei­nem Lebens­the­ma als Schrift­stel­ler? Zuge­ge­ben, der Unter­gang des Sozia­lis­mus auf deut­schem Boden im Jahr 1989 hat erst ein­mal nichts mit gro­ßen Pop­schall­plat­ten der 70er und 80er Jah­re zu tun. Oder doch? Ja, tat­säch­lich, denn für mich stel­len die­se Pop­schall­plat­ten ein­fach gelun­ge­ne Uto­pien dar, wäh­rend der Unter­gang des Sozia­lis­mus eben das Schei­tern einer gro­ßen Uto­pie mar­kiert. Mein Werk han­delt dem­nach von sol­chen gro­ßen Uto­pien, so viel Bekennt­nis darf sein. Nur soll man des­halb auch gleich sein Lebens­the­ma als Schrift­stel­ler verraten?

Dage­gen spricht eben­falls nichts, weil mich auch die­ses zwei­te Bekennt­nis nicht pro­gram­ma­tisch bin­det, mein Lebens­the­ma bestimmt ja nicht mei­ne Gegen­stän­de, es oszil­liert viel­mehr bestän­dig zwi­schen den Zei­len mei­nes Werks. Denn es ist das Fas­zi­no­sum, das Welt­rät­sel, das ich nie­mals lösen wer­de und das mich des­halb sowie­so per­ma­nent beglei­tet, in all sei­nen ver­streu­ten Facet­ten. Wenn Oli­via New­ton-John bei ihrem Kon­zert in Ogden zum Bei­spiel ihr US-ame­ri­ka­ni­sches Durch­schnitts­pu­bli­kum bei fast jeder Zwi­schen­an­sa­ge auf­zieht, sich ziem­lich frech über es lus­tig macht, dann ist das genau jene pro­le­ta­ri­sche Sub­ver­si­on, die unab­hän­gig vom Sozia­lis­mus auf deut­schem Boden exis­tiert. Und wenn Lau­ra Nyro, kurz bevor David Gef­fen sie fal­len lässt, öffent­lich erklärt, dass sie aus­ge­rech­net ihn lie­be, ihren Mana­ger, dann ist das jene unpro­le­ta­ri­sche Roman­tik, vor deren Gefah­ren für die geis­ti­ge Auto­no­mie schon der DDR-Schrift­stel­ler Peter Hacks warnte.

Eben­so selbst­ver­ständ­lich ist es aber, dass ich hier zwar mein Lebens­the­ma, jedoch nichts von mei­nen gera­de im Ent­ste­hen begrif­fe­nen Tex­ten ver­ra­te, da sie die­se Inti­mi­tät der noch kom­men­den Erleuch­tung brau­chen. Muss die kon­kre­te Ent­fal­tung mei­nes Lebens­the­mas mich doch immer wie­der selbst über­ra­schen, nur so kann ich mei­ne Aus­sa­gen über die Welt ver­meh­ren, mir letzt­lich neue Gegen­stän­de erschlie­ßen. Wes­halb sol­che Nach­rich­ten aus der Schreib­werk­statt auch nie­mals ein Bericht aus mei­ner Schreib­ge­gen­wart sein kön­nen, son­dern immer nur ein ver­dich­te­ter Rück­blick auf beson­ders trau­ri­ge oder star­ke Momen­te mei­nes Schrei­bens in letz­ter Zeit.

Stark war zum Bei­spiel, die­se Remi­nis­zenz sei mir erlaubt, mein Hör­spiel »Comet Hau« aus dem letz­ten Jahr, weil sei­ne Haupt­fi­gur, ein gebil­de­ter Schwie­ger­mut­ter­mör­der, mit sei­ner gera­de­zu film­rei­fen Zer­ris­sen­heit das Hör­spiel trug; und des­halb schrieb ich es auch rela­tiv leicht mit der Hand, was ihm dann jenen zusätz­li­chen Atem gab, der wohl im eigent­li­chen Sinn der Fun­ke der Impro­vi­sa­ti­on bei Schrift­stel­lern ist. Stark war eben­falls mein Fea­ture über Peter Hacks aus dem letz­ten Jahr, des­sen Ori­gi­nal­tö­ne nicht nur ein, son­dern gleich meh­re­re Gesprä­che über die­sen ohne­hin gesprächs­wür­di­gen Son­der­fall der deut­schen Nach­kriegs­li­te­ra­tur eröff­ne­ten. Und gilt der Vor­zug der Hand­schrift nicht auch für klei­ne­re Tex­te? Hät­te es mich des­halb nicht wun­dern müs­sen, dass ich mei­nen geschei­ter­ten Essay über Oli­via New­ton-John gleich in den Lap­top ein­tip­pen woll­te, anstatt ihm wie sonst meis­tens auch über mei­ne Hand­schrift behut­sam Leben einzuhauchen?

Das Lächer­li­che dabei ist, dass noch eine ganz ande­re Instanz über mei­ne Ver­düs­te­run­gen und Erleuch­tun­gen ent­schei­det. Denn die über­zeu­gends­ten Tex­te schenkt mir das Leben selbst, ich muss auf die­se Geschen­ke eigent­lich nur war­ten. Wie macht es das aber? Indem das Leben mich ent­we­der in hef­ti­ge Ver­wick­lun­gen stürzt, aus denen ich tie­fe Erfah­run­gen ablei­ten kann, oder indem es mich schein­bar zufäl­lig auf gro­ße Gegen­stän­de ansetzt, die schlicht­weg funk­tio­nie­ren. Und immer wie­der kommt es sogar zu einer bezeich­nen­den Über­la­ge­rung die­ser bei­den Geschen­kar­ten. So konn­te ich auch des­halb der­art vie­le Tex­te über Joni Mit­chell schrei­ben, weil ich in sie best­mög­lich mei­nen Schmerz dar­über legen konn­te, dass ich selbst kein Musi­ker gewor­den bin.

Wel­chen Ein­fluss hat dann ange­sichts die­ser Geschen­ke über­haupt noch mei­ne Lebens­füh­rung auf mein Schrei­ben? Ist hier nicht viel­mehr jene Maschi­nen­fan­ta­sie gege­ben, von der ich am Anfang träum­te, ein auto­ma­ti­sches Schrei­ben von mir zuge­wie­se­nen Gegen­stän­den? Nein, ich muss mich als Schrift­stel­ler immer noch auf eine beson­de­re Wei­se ver­hal­ten, um die­se lite­ra­ri­schen Geschen­ke emp­fan­gen zu kön­nen; ich muss fast reli­gi­ös im Zustand gnä­di­ger Erwar­tung leben, ohne all­zu unre­flek­tiert auf sie ange­wie­sen zu sein.

Am bes­ten ver­hal­te ich mich also gleich­mü­tig gegen­über all die­sen und den vie­len ande­ren Zumu­tun­gen des Schrift­stel­ler­be­rufs. So zie­hen dann nur jene Gegen­stän­de in mei­ne Schreib­werk­statt ein, die eine gewis­se Tole­ranz­schwel­le über­schrei­ten, die ich gegen die Gefahr errich­te, jeden erst­bes­ten Gegen­stand sofort auf­zu­grei­fen. Das Leben schickt mir ja kei­nen Hin­weis­brief auf die Geschen­ke mit, die es mir macht, die kon­kre­te Aus­wahl liegt immer noch bei mir. In den Tagen mei­nes geschei­ter­ten Essays über Oli­via New­ton-John etwa zer­trüm­mer­te ich das Dis­play mei­nes Mobil­te­le­fons und den Aus­ga­be­schacht mei­nes Dru­ckers. Das geschah natür­lich unge­wollt und war nun eben kein Unfall, son­dern der Hin­weis mei­nes Kör­pers, dass ich gera­de an einem nicht tra­gen­den Gegen­stand arbei­te­te. Ich könn­te beim nächs­ten Mal doch ein­fach auf die­se War­nung hören und einen ande­ren Text schrei­ben, von dem ich weiß, dass er funktioniert.