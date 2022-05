Die Abtreibungsgesetzgebung in den USA steht kurz vor einer menschenfeindlichen Verschärfung. Foto: Foto: dpa/AP

Nach­dem der Plan des höchs­ten Gerichts der USA, das Recht auf Abtrei­bung zu kip­pen, durch­ge­sto­chen wor­den ist, herrscht in femi­nis­ti­schen Krei­sen Auf­re­gung. Soll­te das Urteil gefällt wer­den, was gegen­wär­tig als höchst­wahr­schein­lich gilt, grei­fen in etwa der Hälf­te der Bun­des­staa­ten vor­be­rei­te­te Geset­ze. Die legen Schwan­ger­schafts­ab­brü­chen nicht nur wie bis­her jeden erdenk­li­chen Stein in den Weg, son­dern kri­mi­na­li­sie­ren sie gänz­lich. Doch die femi­nis­ti­sche Öffent­lich­keit wird von dem anti­fe­mi­nis­ti­schen Gene­ral­an­griff in einem ungüns­ti­gen Moment getrof­fen – war sie doch zuletzt von gänz­lich ande­ren The­men und Strei­tig­kei­ten beherrscht.

Natür­lich: Femi­nis­ti­schen, spek­tren­über­grei­fen­den Akti­vis­mus hat­te es auch zuletzt immer gege­ben. Kein Ereig­nis zeigt das bes­ser als die Aus­ein­an­der­set­zun­gen um sexu­el­le Gewalt und männ­li­chen Macht­miss­brauch unter dem Schlag­wort #MeToo. Und doch hat es eine Min­der­heit frau­en­po­li­ti­scher Akteur*innen geschafft, eine extrem emo­tio­na­li­sier­te, lang gezo­ge­ne Kon­tro­ver­se um ihre For­de­rung nach Aus­gren­zung trans­ge­schlecht­li­cher Men­schen anzu­zet­teln. Und das, obwohl es sich um eine unheim­lich klei­ne gesell­schaft­li­che Grup­pe han­delt. Statt gegen Bedro­hun­gen und Mar­gi­na­li­sie­run­gen von Frau­en und für ihre tat­säch­li­chen Rech­te zu kämp­fen, haben die­se Akteur*innen sich der Kul­ti­vie­rung einer Form vor allem sym­bo­li­schen Frau­en­rechts gewid­met: Eman­zi­pa­ti­on und Unter­drü­ckung wur­den hier nicht an den Mög­lich­kei­ten der Indi­vi­du­en gemes­sen, ihre Lebens­um­stän­de unab­hän­gig von geschlecht­li­chen Zuschrei­bun­gen selbst gestal­ten zu kön­nen. Es ging – und geht – um den Sta­tus der kol­lek­ti­ven Iden­ti­täts­ka­te­go­rie Frau, aus dem sich die nar­ziss­ti­sche Selbst­be­set­zung der Agie­ren­den ablei­tet. Und wie immer in Fra­gen fra­gi­ler Selbst­ach­tung – neh­men wir nur den Natio­na­lis­mus – gilt: je weni­ger kom­plex und aus­dif­fe­ren­ziert, umso natur­wüch­si­ger, des­to besser.

Kein Wun­der, dass die­se Akteur*innen sich will­fäh­rig in die poli­ti­sche Groß­stra­te­gie der reli­giö­sen Rech­ten und des Trumpis­mus haben ein­bin­den las­sen. Sie spiel­ten die »frau­en­recht­li­che« Begleit­mu­sik, als sich die repu­bli­ka­ni­schen Bun­des­staa­ten dut­zend­fach dar­in über­bo­ten, die ver­rück­tes­ten und gemeins­ten Anti-Trans-Geset­ze zu verabschieden.

In Ida­ho wur­de gar ver­sucht, das Ver­bot der Geni­tal­ver­stüm­me­lung um den Aspekt »weib­lich« zu kür­zen. Ziel: medi­zi­ni­sche Tran­si­ti­on bei Jugend­li­chen als »Ver­stüm­me­lung« zu kri­mi­na­li­sie­ren. Die Abge­ord­ne­te Juli­an­ne Young hat­te das Vor­ha­ben frei­mü­tig als »Aus­deh­nung des ›Pro Life‹-Streits« ein­ge­ord­net. Man rede dabei »nicht über das Leben des Kin­des, son­dern über das Poten­zi­al, einer ande­ren Genera­ti­on das Leben zu geben«. In Texas umging Gou­ver­neur Greg Abbott sogar das Votum der eige­nen Mehr­heit ein­fach, als er ein geschei­ter­tes Gesetz per »Rechts­auf­fas­sung« durch­drück­te. Er erwei­ter­te die Defi­ni­ti­on von »Kin­des­miss­hand­lung« um medi­zi­ni­sche Tran­si­ti­ons­maß­nah­men, die gegen ein »Recht auf Fort­pflan­zung« ver­stie­ßen. Gemeint war frei­lich eine Pflicht.

Die poli­ti­sche Rech­te inter­es­siert sich über­haupt nicht im Detail dafür, ob die Geset­ze Cis-Frau­en oder trans­ge­schlecht­li­che Men­schen tref­fen. Es wird sowie­so alles durch die Bril­le eines Anti-Gen­de­ris­mus betrach­tet. Und durch die sind Frau­en, die ihr Leben selbst­be­stimmt und damit »unweib­lich« leben, Schwan­ger­schaf­ten abbre­chen, ande­re Frau­en lie­ben oder begeh­ren sowie Men­schen, die »ihr Geschlecht wech­seln«, ein und das­sel­be Phä­no­men: der künst­li­che Ver­stoß gegen eine (gott­ge­ge­be­ne) Natur der Geschlechtlichkeit.

Beobachter*innen war­nen bereits vor den Impli­ka­tio­nen, die in der ver­fas­sungs­recht­li­chen Argu­men­ta­ti­on des Supre­me-Court-Urteils ste­cken. Sie ent­zieht einer Rei­he his­to­ri­scher Urtei­le die Grund­la­ge: Lega­li­sie­rung der Ver­hü­tung, von gleich­ge­schlecht­li­chem Sex sowie der Ehe mit einem Ange­hö­ri­gen des­sel­ben Geschlechts und der zwi­schen Schwar­zen und Wei­ßen. Die Gegen­mo­bi­li­sie­rung muss und wird auch die Kate­go­rie der Frau bemü­hen. Denn die stirbt erst aus, wenn auch das Patri­ar­chat ausstirbt.