"Man sollte so viel Anstand vor den Toten und deren Nachkommen aufbringen, dass man nicht aktuellen Zwist auf die Friedhöfe und in die Gedenkstätten trägt", meint der Historiker Wolfgang Benz. Foto: dpa/Soeren Stache

Pro­fes­sor Benz, hät­ten Sie es je für mög­lich gehal­ten, dass Russ­land die Ukrai­ne überfällt?

Nein, das habe ich nicht für mög­lich gehal­ten. Ich bin immer noch fassungslos.

Wie kom­men­tiert der His­to­ri­ker Putins Kriegs­ziel der Ent­na­zi­fi­zie­rung der Ukraine?

Das ist Teil einer infa­men psy­cho­lo­gi­schen Kriegs­füh­rung. Lei­der ist der rus­si­sche Prä­si­dent damit im eige­nen Land erfolg­reich. Denn in Russ­land erin­nert man sich, dass es in der Ukrai­ne auch Men­schen gab, die Hoff­nun­gen auf Hit­ler gesetzt hat­ten, die glaub­ten, dass die deut­sche Wehr­macht ein­mar­schiert sei, um sie vom Joch Sta­lins, von der Sowjet­herr­schaft zu befrei­en. Das ist bis heu­te im öffent­li­chen Gedächt­nis der Rus­sen prä­sent. Die Erfah­run­gen und Ver­let­zun­gen des Gro­ßen Vater­län­di­schen Krie­ges 1941 bis 1945 wir­ken bis in unse­re Tage nach.

Dem Schlag­wort von der »Ent­na­zi­fi­zie­rung« scheint die Ukrai­ne aber auch Vor­schub zu leis­ten mit der Auf­stel­lung von Denk­mä­lern für den Nazi-Kol­la­bo­ra­teur Ste­pan Bandera.

Die Ban­de­ra-Denk­mä­ler sind nicht jetzt oder erst ges­tern errich­tet wor­den, die­se Wel­le rück­wärts gewand­ten Natio­na­lis­mus’ erfass­te schon unmit­tel­bar nach dem Zusam­men­bruch der Sowjet­uni­on die Ukrai­ne. Aber nichts recht­fer­tigt den Über­fall auf die Ukrai­ne und die Mas­sa­ker gegen die Zivilbevölkerung.

Die Ukrai­ner haben zusam­men mit den Rus­sen und Bela­rus­sen die größ­ten Opfer im Kampf gegen Hit­ler­deutsch­land erbracht.

Ja, und das bleibt auch fest­zu­hal­ten. Der Roten Armee gehör­ten nicht nur Rus­sen, auch sehr vie­le Ukrai­ner, Geor­gi­er, Usbe­ken, Aser­bai­dscha­ner, Kasa­chen und ande­re Eth­ni­en der Sowjet­uni­on an.

Was hal­ten Sie vom immer mal wie­der unter­nom­me­nen Ver­gleich von Opferzahlen?

Davon hal­te ich gar nichts. Das gegen­sei­ti­ge Auf­rech­nen haben wir uns müh­sam abge­wöhnt. Die Lei­den des einen sind nicht zu ver­rech­nen mit den Lei­den der ande­ren. Die schie­re nume­ri­sche Zahl der Opfer sagt allein nicht viel über das unfass­ba­re Unrecht und die unbe­schreib­li­chen Ver­bre­chen aus, die Deutsch­land über die euro­päi­schen Völ­ker gebracht hat. Die Bru­ta­li­tät des Vor­ge­hens der Wehr­macht und in ihrem Gefol­ge der SS, des SD sowie der Okku­pa­ti­ons­be­hör­den, die deut­sche Eroberungs‑, Aus­plün­de­rungs- und Ver­nich­tungs­po­li­tik 1939 bis 1945 waren und sind beispiellos.

Gleich den Opfer­zah­len wer­den im aktu­ell-poli­ti­schen Streit zwi­schen Staa­ten und Natio­nen fast infla­tio­när die Begrif­fe Völ­ker­mord oder Geno­zid bemüht, gegen­wär­ti­ge grau­sa­me Gescheh­nis­se mit der Sho­ah, dem Holo­caust gleich­ge­setzt. Ihr Kommentar?

Völ­ker­mord ist die von einem Staat getra­ge­ne, geplan­te sys­te­ma­ti­sche Aus­rot­tung einer ande­ren Nati­on oder Eth­nie. Das trifft auf den Mord an sechs Mil­lio­nen euro­päi­scher Juden unbe­dingt zu, das trifft auf den Mord an den Arme­ni­ern im Ers­ten Welt­krieg zu. Das traf für eini­ge Mas­sen­mor­de in Afri­ka, etwa an den Nama und Hereo zu Beginn des 20. Jahr­hun­dert und an den Tut­si in Ruan­da am Ende des 20. Jahr­hun­dert, zu. Das gilt für die Mas­sa­ker wäh­rend des Zusam­men­bruchs von Jugo­sla­wi­en. Aber nicht jede Gräu­el­tat, die bei krie­ge­ri­schen Hand­lun­gen geschieht, nicht jede Ver­let­zung des Völ­ker­rechts und der Men­schen­rech­te ist mit dem Wort »Völ­ker­mord« zu benen­nen oder zu erklä­ren. Das, was Putins Trup­pen der­zeit in der Ukrai­ne anrich­ten, sind Völ­ker- und Kriegs­recht ver­let­zen­de Gräu­el, aber nicht Völ­ker­mord. Wir haben kei­ne Bele­ge, dass Putin alle Ukrai­ner aus­lö­schen will, weil sie Ukrai­ner sind, und den ukrai­ni­schen Staat gänz­lich von der Land­kar­te til­gen will.

Es gibt eini­ge Absa­gen von Groß­ver­an­stal­tun­gen zum 8. Mai in die­sem Jahr, was man­chen Kräf­ten recht sein wird. Ist das Geden­ken an die Befrei­ung vom Faschis­mus durch den Ukrai­ne-Krieg obso­let geworden?

Natür­lich nicht. Kei­nes­wegs. Wir wol­len oder soll­ten nicht in die Zei­ten der Tota­li­ta­ris­mus-Theo­rie zurück­fal­len. Das wäre ein Ein­ge­ständ­nis, dass wir nicht aus dem Kal­ten Krieg gelernt hät­ten. Selbst­ver­ständ­lich bleibt die Erin­ne­rung an die Befrei­ung Deutsch­lands vom Natio­nal­so­zia­lis­mus eine dau­ern­de Auf­ga­be. Im Okto­ber 2020 hat der Deut­sche Bun­des­tag dem­entspre­chend die Errich­tung eines Doku­men­ta­ti­ons­zen­trums in Ber­lin beschlos­sen, das an die deut­sche Besat­zungs­herr­schaft in Euro­pa erin­nern soll. Die Erin­ne­rung und das Geden­ken blei­ben eine dau­ern­de Ver­pflich­tung, sind kei­nes­wegs mit dem Put­in­schen Angriff auf die Ukrai­ne erle­digt, kön­nen durch aktu­el­le welt­po­li­ti­sche Ereig­nis­se nicht rela­ti­viert oder gar abge­streift werden.

Hat Deutsch­land nach dem gro­ßen Krieg nicht eine beson­de­re Ver­ant­wor­tung gegen­über allen ehe­ma­li­gen Ex-Sowjet­re­pu­bli­ken? Bezo­gen auf die aktu­el­le Situa­ti­on also nicht nur gegen­über der Ukrai­ne, son­dern auch Russ­land. Und wenn ja, wird die­se mit der Lie­fe­rung schwe­rer Waf­fen an Kiew nicht konterkariert?

Als über­zeug­ter Pazi­fist hal­te ich jede schwe­re Waf­fe für ein schäd­li­ches Ding, leh­ne Waf­fen und Waf­fen­ex­por­te prin­zi­pi­ell ab. Deutsch­land hat jedoch eine blei­ben­de Ver­ant­wor­tung gegen­über allen Natio­nen, die von Hit­ler­deutsch­land über­fal­len, gede­mü­tigt, geschä­digt wor­den sind. Huma­ni­tä­re Hil­fe ist des­halb gebo­ten. Dass die Ent­sen­dung von schwe­ren Waf­fen und ande­rer Kali­ber in Kri­sen- oder Kriegs­ge­bie­te oder sonst wohin über­haupt gerecht­fer­tigt sei, muss aber nicht der His­to­ri­ker ent­schei­den, das ent­schei­den die Poli­ti­ker. Und zwar nach Inter­es­sen und Mei­nun­gen. Mei­nes Erach­tens hat der Kanz­ler es sich nicht leicht gemacht und zu Recht lan­ge gezö­gert. Dafür hat er mei­ne Sym­pa­thie. Ich geste­he zugleich, dass ich froh bin, sol­che Fra­gen nicht ent­schei­den zu müs­sen, son­dern als His­to­ri­ker mich dar­auf beschrän­ken darf, Ursa­chen, Hin­ter­grün­de und Zusam­men­hän­ge zu erfor­schen und zu beur­tei­len. Aller­dings wäre ich glück­lich, wenn die Poli­ti­ker auf die His­to­ri­ker hören würden.

Die Auf­ga­be sei­ner Ver­wei­ge­rungs­hal­tung »ver­dankt« sich vor allem dem Insis­tie­ren des ukrai­ni­schen Bot­schaf­ters in Ber­lin – der übri­gens den glei­chen Namen trägt wie der Mit­be­grün­der der mit den Nazis kol­la­bo­rie­ren­den Orga­ni­sa­ti­on Ukrai­ni­scher Natio­na­lis­ten. Jener Andrij Mel­nyk hat­te wie Ban­de­ra auch für die deut­sche Abwehr gearbeitet.

Für die­se Namens­gleich­heit kann der Bot­schaf­ter noch am wenigs­ten. Ansons­ten mei­ne ich, dass sei­ne Akti­vi­tä­ten unend­lich schäd­lich sind für sei­ne Nati­on. Es ziemt sich für einen Diplo­ma­ten nicht, wahl­los und rund­um Poli­ti­ker ande­rer Staa­ten zu belei­di­gen, nur weil sie nicht mit flie­gen­den Fah­nen auf alle sei­ne For­de­run­gen und Wün­sche ein­ge­hen. Er soll übri­gens auch den faschis­ti­schen Natio­na­lis­ten­füh­rer Ban­de­ra als ukrai­ni­schem Patrio­ten in höchs­ten Tönen gerühmt haben, einen Mann also, der an der Ermor­dung Tau­sen­der ukrai­ni­scher Zivi­lis­ten, Juden sowie Bür­ger pol­ni­scher Her­kunft, betei­ligt gewe­sen ist.

Was sagen Sie zur Aus­la­dungs­po­li­tik, die in Deutsch­land seit dem Über­fall auf die Ukrai­ne gras­siert und rus­si­sche Künst­ler wie Diplo­ma­ten trifft?

Ich hal­te das für eine wenig glück­li­che Sym­bol­po­li­tik. Poli­ti­ker, Diplo­ma­ten oder ande­re Men­schen jetzt von Gedenk­ver­an­stal­tun­gen zu den Tagen der Befrei­ung von Kon­zen­tra­ti­ons­la­gern wie auch zum 8. Mai aus­zu­la­den, hal­te ich für einen Ver­fall der guten Sit­ten. Eben­so, wenn Befrei­ungs­denk­ma­le, bei­spiels­wei­se sowje­ti­sche Pan­zer, die seit Jahr­zehn­ten in Ber­lin und eini­gen ande­ren deut­schen Städ­ten ste­hen, mit Hetz­pa­ro­len beschmiert wer­den. Man muss die aktu­el­le Poli­tik von Mos­kau oder Minsk nicht bil­li­gen, man kann sie kri­ti­sie­ren. Aber man soll­te so viel Anstand vor den Toten und deren Nach­kom­men auf­brin­gen, dass man nicht aktu­el­len Zwist auf die Fried­hö­fe und in die Gedenk­stät­ten trägt.