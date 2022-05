Die Schönheit des Moments: MCA alias Adam Yauch mit den Beastie Boys 2004 in Basel Foto: dpa/Patrick Straub

»Goe­the ist ein Klas­si­ker wie die Beas­tie Boys«, schreibt Tho­mas Mel­le. In New York sei er wahr­schein­lich nicht so bekannt wie die Beas­tie Boys, nur am Off-Broad­way wer­de er hin und wie­der gekürzt gege­ben. »Klas­si­ker« sei ein selt­sa­mer Sta­tus, meint er. Nicht nur für Goe­the, auch für die Beas­tie Boys. »Du kannst dich ewig wie­der­ho­len (bleibst Klas­si­ker, wahr­schein­lich) oder immer wie­der was Neu­es ver­su­chen (bleibst es auch, wahr­schein­lich, macht nur mehr Spaß und ist bes­ser und span­nen­der für alle).« Mel­le rückt in sei­nem KiWi-Musik­bi­blio­thek-Band die Welt zurecht. Und hebt die Rei­he damit auf ein neu­es Niveau.

Für sei­nen auto­bio­gra­fi­schen Roman »Die Welt im Rücken« ern­te­te Tho­mas Mel­le viel Lob von der Fach­pres­se und auch das Lese­pu­bli­kum moch­te sein Buch. Das ist kein Wun­der, denn Mel­les plas­ti­sche Beschäf­ti­gung mit sei­nem bipo­la­ren Syn­drom, ist meis­ter­haft. Und auch in die­sem Buch spiel­te die Pop­kul­tur eine wich­ti­ge Rol­le. Inso­fern ist es für die KiWi-Musik­bi­blio­thek ein Coup, dass Mel­le einen Band über sein Leben und die Beas­tie Boys ver­fasst hat.

Mel­le spielt mit ver­schie­de­nen Ebe­nen. Eine davon ist das Fan-Shirt. Das Beas­tie-Boys-T-Shirt, das er 1996 in Austin/Texas gekauft hat. Jetzt kann er es nicht mehr fin­den. Immer wie­der unter­bricht der Gedan­ke dar­an den Gedan­ken­strom. Die­ser Gedan­ken­strom fließt zwar halb­wegs chro­no­lo­gisch, wird aber frei asso­zia­tiv gelenkt. Bio­gra­fi­sche Gedan­ken ver­mi­schen sich mit all­ge­mei­nen Über­le­gun­gen und dem Wis­sen des Autors über die Beas­tie Boys. Bes­ser als jeder bis­he­ri­ge Band der Rei­he, zeigt Tho­mas Mel­le, wie eng Pop und Leben mit­ein­an­der ver­bun­den sind.

Das Buch beginnt mit einer Flucht. Der jugend­li­che Tho­mas Mel­le haut sams­tag­nachts aus dem Inter­nat ab, um im Club zum Beas­tie-Boys-Track »Sure Shot« zu tan­zen. Er wird natür­lich erwischt. Mel­le ver­sucht gar nicht erst, die Gedan­ken in eine roman­haf­te Ein­deu­tig­keit zu packen. Er ver­wischt die Erin­ne­run­gen, so wie Erin­ne­run­gen eben ver­wischt sind. Die Erin­ne­rung will, dass der Track gleich gespielt wur­de, als er den Club betrat. »In Wahr­heit«, meint Mel­le, »wird es irgend­wann gespielt wor­den sein. Es ist nur der ein­zi­ge Song, an den ich mich erin­ne­re an jenem Abend.«

Das Ver­wi­schen der Erin­ne­rung und ihre nach­träg­li­che For­mung als Dra­ma, Komö­die oder Far­ce sind unter­schwel­lig immer wie­der The­ma. Und immer auch die Schön­heit des Moments. Der Moment der Frei­heit, den er mit sei­ner Flucht dem Inter­nats­sys­tem abge­run­gen hat. Oder ein Moment wäh­rend sei­nes ers­ten Beas­tie-Boys-Kon­zerts bei der »Rhein­kul­tur« 1991. An das Kon­zert kön­ne er sich kaum erin­nern. Nur eine Moment­auf­nah­me sei­nes Freun­des Felix ist geblie­ben: »… gutes Bild, Schlag­kraft und Momen­tum der Jugend: Wucht des Moments, rück­bli­ckend Moment­auf­nah­me, für immer gespei­chert: mit der Faust in der Luft«. Oder der Moment, als Mel­le sich als Aus­tausch­schü­ler in den USA der Poli­zei stel­len muss, weil sei­ne Par­ty etwas aus dem Ruder gelau­fen ist.

Pop als Sound­track der Ado­les­zenz, auf­ge­la­den mit sozia­ler Rei­bungs­en­er­gie, die sich im Tan­zen ent­lädt. Aber Pop ist noch mehr. »Denn es geht hier auch um Bil­dung«, schreibt Mel­le und zieht eine gera­de Linie vom »unbe­wuss­ten Eng­lisch­un­ter­richt« durch die Beas­tie Boys, die Beat­les und Fal­co direkt zu sei­nem Eng­lisch­leh­rer Graach, der auch in sei­nen Roma­nen als »Gratz­ky« auf­taucht. Und ohne, dass es beim Lesen anstrengt, wird man als Leser*in gleich­zei­tig durch drei Raum- und Zeit­ebe­nen geführt, die immer durch die Musik der Beas­tie Boys zusam­men­ge­hal­ten werden.

Der Erin­ne­rungs­raum krümmt sich. Und eine wei­te­re Krüm­mung kommt durch die Fuß­no­ten dazu. Kei­ne wis­sen­schaft­li­chen Anmer­kun­gen oder Lite­ra­tur­ver­wei­se, son­dern Erwei­te­run­gen des Denk­rau­mes. Mal steht nichts hin­ter der Fuß­no­te, mal ein Zitat­ver­weis, mal ein Quer­ver­weis auf eine ganz ande­re Erinnerung.

Vor allem der Track »Sure Shot« und das Zitat »’Cau­se you cant, you won’t, and you don’t stop!« zie­hen sich wie ein roter Faden durch das Buch. Es ist dem Autor zu einer Art Lebens­mot­to gewor­den. Es geht immer wei­ter. Und dann läuft Mel­le zu Johann-Peter-Hebel’scher Form auf, wenn er über sei­nen 11. Sep­tem­ber 2001 berich­tet. Und dann löst sich die Band nach dem Tod ihres Grün­dungs­mit­glieds Adam Yauch 2012 auf. Aber: »Die Geschich­ten­er­zäh­ler machen wei­ter, die Auto­in­dus­trie macht wei­ter, die Arbei­ter machen wei­ter, die Regie­run­gen machen wei­ter, die Rock-Sän­ger machen wei­ter, die Prei­se machen wei­ter, das Papier macht wei­ter, die Tie­re und die Bäu­me machen wei­ter« zitiert er Rolf Die­ter Brink­mann. Es geht immer wei­ter. And you don’t stop. Aber das T‑Shirt ist am Ende trotz­dem nicht da. Es ist eine anwe­sen­de Abwe­sen­heit. Eine Erinnerung.

Tho­mas Mel­le: Über Beas­tie Boys, die bes­te Band der Welt, über frü­he Kon­zer­te und spä­te Ver­säum­nis­se. Kie­pen­heu­er & Witsch, 96 S., geb., 10€