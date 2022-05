Die künftige Erste Ministerin Michelle O’Neill (Mitte) feiert den Wahlsieg von Sinn Féin. Foto: dpa/Niall Carson

Es ist ein his­to­ri­sches Wahl­er­geb­nis. Seit Sonn­abend steht es fest: Die irisch-natio­na­lis­ti­sche Par­tei Sinn Féin hat in Nord­ir­land die rela­ti­ve Par­la­ments­mehr­heit errun­gen und damit ein Jahr­hun­dert der unio­nis­ti­schen Domi­nanz been­det. Die Bewe­gung für eine Wie­der­ver­ei­ni­gung der gesam­ten iri­schen Insel hat damit einen kräf­ti­gen Schub erhal­ten. Sinn Féin gewann bei der Wahl am Don­ners­tag 27 Sit­ze, Spit­zen­kan­di­da­tin Michel­le O’Neill hat damit das Anrecht, Ers­te Minis­te­rin und somit Regie­rungs­chefin zu wer­den. Die bis­her größ­te Par­tei hin­ge­gen, die pro-bri­ti­sche Demo­cra­tic Unio­nist Par­ty (DUP), gewann nur 25 Sit­ze. »Heu­te beginnt eine neue Ära«, sag­te O‹Neill nach ihrem Sieg. Sie rief ihre Lands­leu­te auf, eine »gesun­de Debat­te dar­über zu füh­ren, wie unse­re Zukunft aus­se­hen wird«.

Der Tri­umph von Sinn Féin ver­dankt sich einer­seits den Feh­lern der DUP, nicht zuletzt deren ver­mas­sel­ter Bre­x­it-Poli­tik. Zur Erin­ne­rung: Die DUP war – im Gegen­satz zur Mehr­heit der Nord­iren – eine glü­hen­de Befür­wor­te­rin des EU-Aus­tritts, man ver­sprach sich eine stär­ke­re Anbin­dung an Groß­bri­tan­ni­en. Ein­ge­tre­ten ist das genaue Gegen­teil, näm­lich eine Zoll­gren­ze in der Iri­schen See, und damit aller­hand Pro­ble­me für nord­iri­sche Unternehmen.

Vie­le gemä­ßig­te Unio­nis­ten haben des­we­gen ver­mehrt für die Alli­an­ce Par­ty gestimmt, eine libe­ra­le Zen­trums­par­tei, die sich weder mit dem unio­nis­ti­schen noch mit dem natio­na­lis­ti­schen Lager iden­ti­fi­ziert. Die Par­tei hat 17 Sit­ze im Par­la­ment in Bel­fast gewonnen.

Aber der Nie­der­gang der DUP ist nicht nur dem Bre­x­it geschul­det. In einer Zeit, in der sich die nord­iri­sche Gesell­schaft bewegt, sowohl in kon­sti­tu­tio­nel­len wie auch sozia­len Fra­gen, bleibt die Par­tei hart­nä­ckig in der Ver­gan­gen­heit sit­zen. Sie lehnt die gleich­ge­schlecht­li­che Ehe und das Abtrei­bungs­recht wei­ter­hin ab und ver­mag jün­ge­re Pro­tes­tan­ten damit immer weni­ger zu reprä­sen­tie­ren. Auch dass sich die DUP völ­lig auf die kon­sti­tu­tio­nel­le Fra­ge ein­ge­schos­sen hat, befrem­det vie­le jün­ge­re Unio­nis­ten, für die poli­ti­sche Iden­ti­tä­ten weit weni­ger wich­tig sind.

Dem­ge­gen­über blickt Sinn Féin in die Zukunft. Sie hat sich in den ver­gan­ge­nen Jah­ren zuneh­mend vom frü­he­ren sozia­len Kon­ser­va­tis­mus ver­ab­schie­det, unter­stützt heu­te das Abtrei­bungs­recht und die gleich­ge­schlecht­li­che Ehe. Auch ist sie expli­zit pro-euro­pä­isch. Zudem ist Sinn Féin bemüht, ihre Rol­le im bewaff­ne­ten Kon­flikt, der bis Mit­te der 1990er-Jah­re andau­er­te, ver­ges­sen zu machen. Wur­de die Par­tei frü­her ledig­lich als der poli­ti­sche Arm der Irisch-Repu­bli­ka­ni­schen Armee (IRA) gese­hen, ist die­se Asso­zia­ti­on mitt­ler­wei­le für vie­le Nord­iren weit weni­ger rele­vant gewor­den. Die­ser Image­wan­del wird dadurch begüns­tigt, dass vie­le Sinn-Féin-Poli­ti­ker, etwa die 45-jäh­ri­ge Michel­le O’Neill, einer neu­en Genera­ti­on von Natio­na­lis­ten angehören.

Sinn Féin hat wäh­rend des Wahl­kampfs denn auch die kon­sti­tu­tio­nel­le Zukunft Nord­ir­lands nicht zum Haupt­the­ma gemacht. Statt­des­sen hat sie über all­täg­li­che Pro­ble­me gespro­chen: die Kri­se der Lebens­hal­tungs­kos­ten, stei­gen­de Mie­ten, der brö­ckeln­de Gesund­heits­dienst NHS. »Das war ein cle­ve­rer Schach­zug von Sinn Féin, denn dadurch lie­ßen sie die DUP rück­wärts­ge­wand­ter erschei­nen«, sagt Peter McLough­lin, Poli­to­lo­ge an der Queen’s Uni­ver­si­ty in Belfast.

Trotz des Tri­umphs von Sinn Féin wird es in nächs­ter Zukunft kei­ne Abstim­mung über einen Zusam­men­schluss mit Irland geben. Damit ein sol­cher bor­der poll statt­fin­den kann, muss die Regie­rung in Lon­don die Zustim­mung geben. Sie wird es erst dann tun, wenn sich abzeich­net, dass ein gro­ßer Teil der nord­iri­schen Bevöl­ke­rung einer Wie­der­ver­ei­ni­gung zustim­men wür­de. Laut einer neue­ren Umfra­ge wür­de jedoch weni­ger als ein Drit­tel der Nord­iren der­zeit für ein ver­ei­nig­tes Irland stimmen.

Unmit­tel­bar ist eine ande­re kon­sti­tu­tio­nel­le Fra­ge am aku­tes­ten: Wie geht es wei­ter mit der Regie­rung in Bel­fast? Denn die DUP hat noch nicht bestä­tigt, dass sie sich an einer Regie­rung betei­li­gen wird – sie pro­tes­tiert damit gegen das Nord­ir­land-Pro­to­koll. Ihre Betei­li­gung ist jedoch gemäß dem Prin­zip der Macht­tei­lung nötig. Poli­to­lo­ge McLough­lin befürch­tet, dass jetzt ein mona­te­lan­ges poli­ti­sches Patt kommt. »Es wird viel davon abhän­gen, was Boris John­son jetzt tut: Wird er Druck aus­üben auf die Unio­nis­ten, um ihnen klar­zu­ma­chen, dass es kei­ne bes­se­re Alter­na­ti­ve zum Pro­to­koll gibt?«

Michel­le O‹Neill sag­te am Wochen­en­de, dass ihre Par­tei am Mon­tag bereit sei, in Bel­fast eine Exe­ku­ti­ve zu bil­den. »Die ande­ren Par­tei­en soll­ten das­sel­be tun. Kei­ne Aus­re­den, kein Unsinn, kei­ne Zeitverschwendung.«