Bei einem Wahlsieg von Sinn Féin will ihre Spitzenkandidatin Michelle O’Neill Nordirlands Regierungschefin werden. Foto: Paul Faith/AFP

Am 5. Mai dürf­te die repu­bli­ka­ni­sche Par­tei Sinn Féin erst­mals in der 100-jäh­ri­gen Geschich­te der bri­ti­schen Pro­vinz Nord­ir­land als stärks­te Par­tei über die Ziel­li­nie schrei­ten. Poli­ti­ker, Beob­ach­ter und Medi­en über­schla­gen sich seit Wochen in Super­la­ti­ven: Für Mary Lou McDo­nald, Par­tei­che­fin von Sinn Féin, steht Nord­ir­land »vor einem his­to­ri­schen Wan­del«. Für den Vor­sit­zen­den der kon­kur­rie­ren­den unio­nis­ti­schen, pro-bri­ti­schen Demo­cra­tic Unio­nist Par­ty (DUP), Jef­frey Donald­son, ist es »die wich­tigs­te Wahl in einer Genera­ti­on«. Und der Poli­tik­wis­sen­schaft­ler Jona­than Ton­ge von der Uni­ver­si­tät Liver­pool erwar­tet vom Wahl­aus­gang »seis­mi­sche Verschiebungen«.

Der zu erwar­ten­de Wahl­sieg von Sinn Féin wird eine Zäsur für Nord­ir­land bedeu­ten, auch wenn sich für die Men­schen dort kurz­fris­tig wenig ändert. Die unio­nis­ti­schen Par­tei­en haben ange­kün­digt, die Zusam­men­ar­beit im Par­la­ment Stor­mont zu boy­kot­tie­ren, falls Sinn Féin stärks­te Par­tei wird und damit das Recht erhält, ihre Spit­zen­kan­di­da­tin Michel­le O’Neill als Regie­rungs­chefin zu nomi­nie­ren. Nach dem Kar­frei­tags­ab­kom­men von 1998 sol­len sich katho­li­sches und pro­tes­tan­ti­sches Lager die Macht tei­len. Nord­ir­land steht vor Mona­ten, viel­leicht Jah­ren der Unregierbarkeit.

In einer aktu­el­len Umfra­ge der »Irish News« liegt Sinn Féin bei fast 27 Pro­zent der Wäh­ler­stim­men. Ihr Riva­le DUP käme dem­nach nur auf 18 Pro­zent – ein Minus von zehn Pro­zent gegen­über 2017. Seit dem Bre­x­it befin­det sich die Par­tei in einer tie­fen poli­ti­schen Sinn­kri­se. Für ihr Abschnei­den könn­ten die Zweit­stim­men für die nächst-prä­fe­rier­ten Kan­di­da­ten bei der rei­nen Per­so­nen­wahl ent­schei­dend sein. Im Fal­le eines Sinn-Féin-Wahl­siegs warnt die DUP vor einer Wie­der­ver­ei­ni­gung Irlands. Das unio­nis­ti­sche Angst­sze­na­rio dürf­te ihr die meis­ten Zweit­stim­men von Anhän­gern ande­rer Lon­don-treu­er Par­tei­en brin­gen und den Ver­lust an Erst­stim­men ausgleichen.

Sinn Féin wie­der­um dürf­te den ande­ren natio­na­lis­ti­schen Par­tei­en – wie der Social Demo­cra­tic Labour Par­ty (SDLP), die in Umfra­gen bei 11 Pro­zent liegt – Zweit­stim­men abneh­men. Sie erhält aber auch Zuspruch aus dem libe­ra­len und gemä­ßigt unio­nis­ti­schen Spek­trum. Des­sen Wäh­ler leh­nen die har­ten Bre­x­it-Posi­tio­nen, wie sie von der DUP ver­tre­ten wer­den, ent­schie­den ab.

Eine Über­ra­schung könn­te die libe­ra­le Alli­an­ce Par­ty schaf­fen. In der Umfra­ge liegt sie mit 18 Pro­zent mit der DUP gleich­auf. Auch an die von der Alli­an­ce ver­tre­te­ne bür­ger­li­che Mit­tel­schicht war die Rede der Sinn-Féin-Poli­ti­ke­rin McDo­nald am Oster­sonn­tag in Bel­fast adres­siert: »Die bri­ti­sche Regie­rung hat euch im Stich gelas­sen«, sag­te sie vor 2000 Anhän­gern. »Geht mit uns das nächs­te Stück des Weges. Brin­gen wir Irland zurück in die euro­päi­sche Gemein­schaft!« Mit der Hil­fe der libe­ra­len EU-Befür­wor­ter sieht Sinn Féin die Chan­ce, die 1921 erfolg­te Tei­lung Irlands rück­gän­gig zu machen. Die Par­tei mach­te sich zur Stim­me der Bre­x­it-Geg­ner.

Die libe­ra­len Unio­nis­ten sind an sich kei­ne Befür­wor­ter einer Wie­der­ver­ei­ni­gung. Die Aus­sicht, dadurch zurück in die EU zu gelan­gen, ist ihnen aber wich­ti­ger als ein Ver­bleib im Ver­ei­nig­ten König­reich. Sie wer­den am 5. Mai über­wie­gend Alli­an­ce Par­ty oder Grü­ne wäh­len. Sinn Féin hofft, dass ihr Zweit­stim­men aus die­sem Lager den einen oder ande­ren Sitz mehr im Par­la­ment sichern werden.

Mit Blick sowohl auf das libe­ra­le als auch auf das trotz­kis­ti­sche Spek­trum hat Sinn Féin die For­de­rung nach einer Wie­der­ver­ei­ni­gung etwas zurück­ge­stellt. Ihre Spit­zen­kan­di­da­tin Michel­le O’Neil erklär­te: »Die Men­schen wachen nicht am Mor­gen auf und den­ken an ein ver­ein­tes Irland – ihnen macht die sozia­le Lage Sorgen.«

Da Nord­ir­land im EU-Bin­nen­markt ver­blieb, wur­de die Wirt­schaft hier weni­ger stark vom Bre­x­it beein­träch­tigt als auf der ande­ren Sei­te der iri­schen See. Den­noch funk­tio­nie­ren die Lie­fer­ket­ten lang­sa­mer. Zuge­nom­men hat die Woh­nungs­not, die Arbeits­lo­sig­keit blieb hoch.

Trotz sol­cher Pro­ble­me war der Wahl­kampf weit­ge­hend inhalts­leer. Sinn Féin prä­sen­tiert sich als die Par­tei der Zukunft für alle Iren und ver­spricht ein »Jahr­zehnt der Chan­cen«. Die unio­nis­ti­schen Par­tei­en sind dage­gen in anti-iri­sche Rhe­to­rik zurück­ge­fal­len. Die ande­re Bevöl­ke­rungs­grup­pe von der Macht fern­zu­hal­ten, hat für sie Prio­ri­tät: Das Nord­ir­land-Pro­to­koll des Bre­x­it-Aus­tritts­ab­kom­mens soll weg, ein Refe­ren­dum über die Wie­der­ver­ei­ni­gung Irlands leh­nen sie ab.

Aller­dings ist das unio­nis­ti­sche Lager zuneh­mend zer­split­tert. Die gemä­ßig­te Uls­ter Unio­nist Par­ty (UUP) dürf­te etwa 12 Pro­zent bekom­men. Ein gro­ßes Fra­ge­zeich­nen steht hin­ter der radi­ka­len Tra­di­tio­nal Unio­nist Voice (TUV). Der DUP wirft sie vor, nicht ent­schie­den genug gegen das Nord­ir­land-Pro­to­koll ein­ge­tre­ten zu sein. Bis­her hat­te sie nur einen Abge­ord­ne­ten in Stor­mont. Die Umfra­gen sehen sie bei 6 Prozent.

Die Trotz­kis­ten rech­nen in Bel­fast und Der­ry mit Erfol­gen. Ein­zel­ne Sit­ze wer­den an grü­ne und unab­hän­gi­ge Kan­di­da­ten gehen. Dass sie in ein funk­tio­nie­ren­des Par­la­ment ein­zie­hen, ist wegen der Boy­kott-Ankün­di­gung der Unio­nis­ten unwahr­schein­lich. Seit 1998 gab es in Nord­ir­land mehr als acht Jah­re kei­ne funk­tio­nie­ren­de Regie­rung. Die Fort­schrei­bung der poli­ti­schen Kri­se wird die Bevöl­ke­rung wei­ter von den Insti­tu­tio­nen ent­fer­nen. Der Aus­weg einer Wie­der­ver­ei­ni­gung ist ver­sperrt. Nur die Regie­rung in Lon­don kann ein Refe­ren­dum anset­zen, lehnt das aber ent­schie­den ab. Des­sen Aus­gang wäre der­zeit unsi­cher. Sinn Féin kann war­ten: Nach 2030 wird es in jeder Alters­klas­se eine irisch-katho­li­sche Mehr­heit geben. Je län­ger die Kri­se dau­ert, je spä­ter es zu einem Refe­ren­dum kommt, des­to siche­rer wird das Votum zuguns­ten einer Ver­ei­ni­gung ausfallen.