Milena Kreiling, Rangerin der Naturwacht im Nationalpark Unteres Odertal Foto: dpa/Soeren Stache

Mit inzwi­schen 1000 umge­setz­ten Natur­schutz-Pro­jek­ten kön­nen die Stif­tung Natur­schutz­fonds Bran­den­burg und ihre Natur­wacht eine »beein­dru­cken­de Bilanz« vor­le­gen. Wie Umwelt­mi­nis­ter Axel Vogel (Grü­ne) am Frei­tag bei der Jah­res­pres­se­kon­fe­renz der Natur­wacht wei­ter mit­teil­te, sind beim Arten­schutz Erfol­ge wie auch Miss­erfol­ge zu ver­zeich­nen. Ins­ge­samt sei der Rück­gang der Arten­viel­falt nicht gestoppt worden.

Der Natur- und Arten­schutz in Bran­den­burg wur­de in den ver­gan­ge­nen Jahr­zehn­ten mit 75 Mil­lio­nen Euro unter­stützt, ergänzt mit 91 Mil­lio­nen an Dritt­mit­teln. Im ver­gan­ge­nen Jahr kamen 49 Natur­schutz­pro­jek­te hin­zu, die meis­ten in den Land­krei­sen Pri­gnitz, Ucker­mark und Elbe-Els­ter. Zu den »unglaub­li­chen« Erfol­gen des Arten­schut­zes zähl­te Vogel die Groß­trap­pe, die mit inzwi­schen rund 300 Tie­ren wie­der die Popu­la­ti­ons­stär­ke von 1990 habe. Von der Roten Lis­te bedroh­ter Tier­ar­ten genom­men wer­den konn­ten Vögel wie der See­ad­ler und der Fisch­ad­ler sowie der Uhu. Biber, Fisch­ot­ter und Wolf haben sich inzwi­schen wie­der sta­bil ange­sie­delt. »Wir sind in Bran­den­burg kein Jam­mer­tal«, fass­te Minis­ter Vogel zusammen.

Doch vor allem klei­ne­re Tier­ar­ten erlei­den zum Teil dra­ma­ti­sche Ver­lus­te. Vom Insek­ten­ster­ben und dem Rück­gang bei den Boden­brü­tern sprach Minis­ter Vogel. Auf eine besorg­nis­er­re­gen­de Ver­min­de­rung bei der Zahl der Lur­che mach­te Natur­wacht­lei­te­rin Brit­ta Schmidt aufmerksam.

Der Amphi­bi­en­schutz wer­de die Arbeit in den kom­men­den Jah­ren bestim­men, kün­dig­te der Geschäfts­füh­rer der Stif­tung Natur­schutz­fonds, Hol­ger Röß­ling, an. Auch wei­ter­hin soll ihm zufol­ge der »schö­ne Sound« der Frosch­kon­zer­te durch die mär­ki­schen Dör­fer hal­len. Mit »geziel­ten Maß­nah­men« kön­ne die gefähr­de­te Rot­bau­chun­ke rech­nen. Drei Dür­re­jah­re in Fol­ge haben die Lebens­be­din­gun­gen für die Lur­che »dra­ma­tisch ver­schlech­tert«, erklär­te Minis­ter Vogel die nega­ti­ve Ent­wick­lung bei der Amphi­bi­en­po­pu­la­ti­on. Bewil­ligt wor­den sei­en des­halb Pro­jek­te für die Wie­der­be­le­bung von Klein­ge­wäs­sern und für die Ver­bes­se­rung des Was­ser­rück­halts in der Land­schaft. Tier­ar­ten, die nach län­ge­rer Abwe­sen­heit wie­der auf­tau­chen, wer­den laut Vogel viel­fach zunächst als »Pro­blem wahr­ge­nom­men.« So passt der ange­bo­re­ne Trieb des Bibers, Bur­gen zu bau­en, »nicht immer zur Land­nut­zung dane­ben«, bestä­tig­te Natur­wacht­lei­te­rin Schmidt. Dann gel­te es, zu ver­mit­teln. Minis­ter Vogel ver­nein­te, dass vom Biber eine Gefahr für Dei­che aus­ge­hen könn­te, die vor Hoch­was­ser schüt­zen sol­len. Dort, wo Biber sich an Dei­che her­an­ma­chen, »ist der Biber des Todes«. Im Deich habe der Biber »nichts zu suchen«. Vor­bei die Zeit, in der nach lang­wie­ri­gen Geneh­mi­gungs­ver­fah­ren der Biber am Deich nur gefan­gen und anders­wo aus­ge­setzt wer­den durf­te. Wie­der zuge­nom­men haben die Ver­stö­ße gegen das Natur­schutz­ge­setz, gaben die Ver­ant­wort­li­chen bekannt. Genannt wur­den »wil­des« Cam­pen und uner­laub­te Feu­er­stel­len. Die­se Ten­denz führ­te die Natur­wacht­che­fin unter ande­rem dar­auf zurück, dass Coro­na vie­len Men­schen den Weg in die aus­län­di­schen Urlaubs­ge­bie­te ver­sperrt habe und sie sich ver­mehrt in der hei­mi­schen Land­schaft erholten.

Dass im Zuge des Krie­ges in der Ukrai­ne jetzt ver­mehrt still­ge­leg­te land­wirt­schaft­li­che Nutz- und Rest­flä­chen wie­der beackert wür­den, sei nicht zu beob­ach­ten, sag­te Stif­tungs-Geschäfts­füh­rer Röß­ling auf Nach­fra­ge. Das erhal­te vie­le »rela­tiv wert­vol­le« Lebens­räu­me für Wildtiere.

Bran­den­burg ver­fügt über 15 Groß­schutz­ge­bie­te. Sei­ne mit 97 Stel­len aus­ge­stat­te­te Natur­wacht bie­tet Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tun­gen unter ande­rem für Schul­klas­sen an. Dass von nun an vie­le alt­ge­dien­te Natur­parkran­ger in Ren­te gehen, eröff­ne sich die Mög­lich­keit, ihre Stel­len mit jun­gen Ran­gern nach­zu­be­set­zen, heißt es.