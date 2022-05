Krisensitzung zur Buga 2025 in Rostock am 3. Mai im Schweriner Agrarministerium: Claus Ruhe Madsen (parteilos), Oberbürgermeister der Hansestadt (2. v. l.) fürchtet angesichts der Kostensteigerungen eine Überschuldung seiner Kommune und möchte die Großveranstaltung verschieben oder notfalls absagen. Foto: dpa/Jens Büttner

Für Unru­he sor­gen der­zeit Finanz- und Zeit­pro­ble­me in der Vor­be­rei­tung der Groß­ver­an­stal­tung, von der sich Ros­tock eine Auf­wer­tung sei­nes Images, einen Zustrom von Besu­chern und damit ver­bun­de­ne Ein­tritts­gel­der erhofft, in der Schwe­ri­ner Lan­des­re­gie­rung. Das Land Meck­len­burg-Vor­pom­mern hat­te den Machern der Bun­des­gar­ten­schau (Buga) für das Vor­ha­ben, das nach der­zei­ti­ger Pla­nung min­des­tens 140 Mil­lio­nen Euro ver­schlin­gen wird, För­der­mit­tel von gut 60 Mil­lio­nen Euro zuge­sagt; 14 Mil­lio­nen kom­men vom Bund, 68 Mil­lio­nen von der Stadt. Um Nähe­res über den Stand der Din­ge zu erfah­ren, hat­te der für die Schau sei­tens der Lan­des­re­gie­rung zustän­di­ge Agrar­mi­nis­ter Till Back­haus (SPD) Ver­tre­ter der Han­se­stadt und der Buga-Geschäfts­füh­rung ver­gan­ge­ne Woche zu einem Kri­sen­ge­spräch gebeten.

Eine Risi­ko­ana­ly­se möge die Stadt vor­le­gen, hat­te Back­haus gefor­dert, im Klar­text: Er woll­te wis­sen, ob die Schau unter den gegen­wär­ti­gen Bedin­gun­gen über­haupt noch durch­führ­bar sei. Er erfuhr dabei, dass sich die kal­ku­lier­ten 140 Mil­lio­nen Euro Gesamt­aus­ga­ben höchst­wahr­schein­lich nicht hal­ten las­sen. Eher müs­se mit einer Kos­ten­stei­ge­rung um 30 Pro­zent gerech­net wer­den. Das sei nicht zuletzt auf die Coro­na-Pan­de­mie und den Krieg Russ­lands gegen die Ukrai­ne zurück­zu­füh­ren, warb Ros­tocks Ober­bür­ger­meis­ter Claus Ruhe Madsen (par­tei­los) um Ver­ständ­nis. Es sei schwie­rig, ange­sichts solch schwer­wie­gen­der Ereig­nis­se rea­lis­tisch zu kalkulieren.

Hoff­nun­gen auf wei­te­re Hil­fe vom Land darf sich die Stadt aber nicht machen. Mehr als die bereits zuge­sag­ten Mit­tel wer­de es nicht geben, stellt Back­haus klar. Viel­mehr bin­de das Land sei­ne Zuwen­dung an die Auf­la­ge, dass die Buga-Pro­jek­te War­now­brü­cke, Stadt­park, Stadt­ha­fen nebst Hoch­was­ser­schutz und ein Teil­be­reich des künf­ti­gen Wohn­ge­biets »War­now-Quar­tier« bis zum Beginn der Gar­ten­schau fer­tig­ge­stellt sind. Und die­se müs­se 2025 statt­fin­den, beton­te der Res­sort­chef und wand­te sich deut­lich gegen eine Ver­schie­bung in ein spä­te­res Jahr. Die­se Mög­lich­keit war von eini­gen Akteu­ren ins Gespräch gebracht worden.

Mitt­ler­wei­le hat sich der Auf­sichts­rat der Buga Ros­tock mit deren Pro­ble­men befasst. Der Vor­sit­zen­de jenes Gre­mi­ums, OB Madsen, hat­te zuvor die Fra­ge auf­ge­wor­fen, ob es rat­sam sei, die Pla­nun­gen für die Schau rasch zu been­den. Doch dem nach mehr­stün­di­ger Sit­zung des Auf­sichts­ra­tes ver­gan­ge­nen Don­ners­tag gefass­ten Beschluss zufol­ge soll geprüft wer­den, ob und in wel­chem Umfang die Schau trotz aller Hemm­nis­se statt­fin­den kann. Bis zum Beginn der Par­la­ments­fe­ri­en im Juni soll ein Buga-Kon­zept erstellt wer­den. Die­ses müs­se Abstri­che und Spar­vor­schlä­ge ent­hal­ten, mahn­te Buga-Geschäfts­füh­rer Oli­ver Fudickar.

Auf­sichts­rat und Deut­sche Bun­des­gar­ten­schau-Gesell­schaft (DBG) ver­stän­dig­ten sich dar­auf, in den kom­men­den Mona­ten vier Vari­an­ten zu erstel­len und zu beleuch­ten, in denen die Schau über die Büh­ne gehen könn­te. Not­wen­di­ge Gesprä­che mit Poli­tik und För­der­mit­tel­ge­bern sol­len kurz­fris­tig geführt wer­den. Dabei geht es um Sze­na­ri­en, die von einer kom­plet­ten Ver­schie­bung der Schau auf 2026 oder 2028 bis zu einer Ver­le­gung auf das Gelän­de der Inter­na­tio­na­len Gar­ten­schau (IGA), die 2003 in Ros­tock statt­ge­fun­den hat­te, im Jahr 2025 oder 2026 rei­chen. Eine Buga 2026 im »Ros­to­cker Oval« als allei­ni­ge, ein­tritts­pflich­ti­ge Ver­an­stal­tungs­flä­che sei ange­sichts der unlängst vor­ge­leg­ten Risi­ko­ana­ly­se nicht mehr rea­lis­tisch, hieß es aus dem Aufsichtsrat.

Noch am Tag vor der Auf­sichts­rats­sit­zung hat­te OB Madsen erklärt, die Buga sei unter den gegen­wär­ti­gen Umstän­den nicht mach­bar. Er bezog sich dabei auf die Aus­wir­kun­gen der Coro­na-Pan­de­mie und des Ukrai­ne-Krie­ges. Die­se bräch­ten unüber­schau­ba­re Preis­stei­ge­run­gen für Bau­ma­te­ria­li­en oder auch Pla­nungs­leis­tun­gen mit sich. »Wenn die Buga dazu führt, dass sich die Stadt über­schul­det, dann muss ich als Bür­ger­meis­ter sagen, dass ich das nicht ver­ant­wor­ten kann.« Doch sei und blei­be die Buga eine ein­ma­li­ge Chan­ce zur Beschleu­ni­gung der Stadt­ent­wick­lung, sag­te Madsen spä­ter. Dabei gehe es nicht nur um Gar­ten­schau-Pro­jek­te. So sei bei­spiels­wei­se auch der Hoch­was­ser­schutz für den Stadt­ha­fen eine Auf­ga­be, die nicht von den Buga-Pla­nun­gen getrennt wer­den kön­ne. »Mit einem inno­va­ti­ven Ver­an­stal­tungs­kon­zept und der nach­hal­ti­gen Stadt- und Frei­raum­ent­wick­lung wer­den wir Ros­tock im In- und Aus­land posi­tio­nie­ren. Wir müs­sen in den kom­men­den Wochen gemein­sam über die Optio­nen spre­chen und prag­ma­ti­sche Ent­schei­dun­gen auf den Weg brin­gen«, erklär­te Madsen.