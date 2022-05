Meuthen-Unterstützer geschlagen: Jörg Nobis, Spitzenkandidat der AfD für die Landtagswahl in Schleswig-Holstein Foto: dpa/Marcus Brandt

Es ist ein tra­di­tio­nel­ler Ter­min nach allen Bun­des- und Land­tags­wah­len: An jedem Mon­tag nach einem Wahl­sonn­tag stel­len sich die Par­tei­en nach­ein­an­der in der Ber­li­ner Bun­des­pres­se­ko­fe­renz den Fra­gen der Journalist*innen. Auch die AfD nahm bis­her an die­sem Ritu­al teil. Doch am Mor­gen nach der Land­tags­wahl in Schles­wig-Hol­stein läuft es anders. Der Ter­min mit der Rechts­au­ßen­par­tei fällt aus, weil es AfD-Spit­zen­kan­di­dat Jörg Nobis nicht pünkt­lich nach Ber­lin schaf­fe. Es wur­de ledig­lich eine knap­pe Pres­se­mit­tei­lung ver­schickt. Weil es auch kei­nen Ersatz­ter­min gibt, bleibt die Fra­ge, ob die offi­zi­el­le Begrün­dung die gan­ze Wahr­heit widerspiegelt.

Denn zu die­ser gehört auch: Die AfD ist laut dem vor­läu­fi­gen amt­li­chen End­ergeb­nis mit 4,4 Pro­zent aus dem Kie­ler Land­tag geflo­gen. Das Signal ist nicht zu unter­schät­zen, hat die Nie­der­la­ge doch Strahl­kraft über Schles­wig-Hol­stein hin­aus. Es han­delt sich um die ers­te Land­tags­wahl, bei der die AfD an einem Wie­der­ein­zug ins Par­la­ment schei­tert. Folgt nun nach der Pha­se der Grün­dungs­eu­pho­rie, die 2019 mit der Euro­pa­wahl in ein Sta­di­um der Sta­gna­ti­on über­ging, das Kapi­tel des poli­ti­schen Niedergangs?

Die Grün­de für das Schei­tern der AfD im hohen Nor­den sind viel­fäl­tig, sind im Lan­des­ver­band und im Bund zu suchen, aber auch außer­halb der Par­tei. Das eher libe­ral gepräg­te Schles­wig-Hol­stein war von Anfang an kei­ne AfD-Hoch­burg. Dies hat­te auch damit zu tun, dass selbst die CDU direkt mit dem Auf­kom­men der Kon­kur­renz von rechts­au­ßen nie Zwei­fel dar­an ließ, dass mit der rech­ten Par­tei kei­ne Poli­tik zu machen ist. Minis­ter­prä­si­dent und CDU-Lan­des­chef Dani­el Gün­ther bläu­te sei­ner Mann­schaft ein, auf popu­lis­ti­sche Ein­las­sun­gen zu ver­zich­ten. Die Jamai­ka-Koali­ti­on unter Betei­li­gung der Grü­nen dürf­te eben­falls zur poli­ti­schen Mäßi­gung bei­getra­gen haben.

Die schles­wig-hol­stei­ni­sche AfD selbst ist eine poli­ti­sche Trüm­mer­par­tei, steht seit 2019 ohne Landessprecher*in da; 2020 zer­brach die Land­tags­frak­ti­on. Kämp­fe zwi­schen Markt­ra­di­ka­len und völ­kisch Natio­na­len läh­men die Par­tei. Spit­zen­kan­di­dat Nobis, Unter­stüt­zer des geschei­ter­ten Ex-Bun­des­spre­chers Jörg Meu­then, steckt in Erklä­rungs­not. Bei­de Lager wer­fen sich gegen­sei­tig vor, für die Nie­der­la­ge ver­ant­wort­lich zu sein. Bun­des­spre­cher Tino Chru­pal­la mahn­te die Par­tei, sie müs­se »die nächs­ten Jah­re eine grö­ße­re Dis­zi­plin« ent­wi­ckeln. Doch mit der Nie­der­la­ge wackelt auch Chru­pal­las Posi­ti­on. Ver­passt die AfD am Sonn­tag auch den Wie­der­ein­zug in den Düs­sel­dor­fer Land­tag, was bei Umfrag­wer­ten von sie­ben Pro­zent mög­lich ist, dürf­te sich auch der Bun­des­vor­sit­zen­de kaum hal­ten. Ant­wor­ten wird der für Mit­te Juni geplan­te Bun­des­par­tei­tag in Rie­sa bringen.