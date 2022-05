Politisch angezählt: AfD-Chef Tino Chrupalla Foto: dpa/Christoph Soeder

Als Jörg Meu­then im Janu­ar die AfD ver­ließ, schien die Macht­fra­ge in der Par­tei geklärt. Egal, ob es nach dem für Mit­te Juni im säch­si­schen Rie­sa geplan­ten Bun­des­par­tei­tag mit einem oder zwei Bun­des­vor­sit­zen­den wei­ter­geht, galt ein Name lan­ge Zeit als bei­na­he gesetzt: Tino Chru­pal­la, der seit Meu­thens Aus­stieg die AfD als allei­ni­ger Par­tei­spre­cher führt. Doch weni­ge Wochen vor dem Dele­gier­ten­tref­fen wer­den die Fra­ge­zei­chen grö­ßer, ob der säch­si­sche Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te noch der Rich­ti­ge für das Amt ist.

Als Solo-Vor­sit­zen­der wird der 47-Jäh­ri­ge näm­lich viel stär­ker als bis­her für alles in Haf­tung genom­men, was in der AfD gera­de schief läuft – und das ist nicht gera­de wenig. Auf Bun­des­ebe­ne läuft es bereits län­ger nicht mehr rund. In Umfra­gen pen­delt die Par­tei zwi­schen neun und elf Pro­zent. Mit der Stra­te­gie, sich als vehe­men­te Geg­ne­rin sämt­li­cher Coro­na-Maß­nah­men von Bund und Län­dern zu posi­tio­nie­ren, konn­te die AfD außer­halb ihrer Kern­wäh­ler­schaft kei­ne neu­en Ziel­grup­pen erschließen.

Doch auch mit der Ver­drän­gung der Pan­de­mie aus den Schlag­zei­len durch den rus­si­schen Angriffs­krieg auf die Ukrai­ne wur­de es für die Par­tei nicht bes­ser, son­dern im Gegen­teil noch ein­mal ein biss­chen schlim­mer. Plötz­lich inter­es­sier­ten sich vie­le Medi­en wie­der ver­stärkt dafür, dass füh­ren­de AfD-Vertreter*innen über Jah­re teils inten­si­ve Kon­tak­te nach Mos­kau pfleg­ten, dar­un­ter auch der Bun­des­vor­sit­zen­de selbst. Noch im Juni 2021 hat­te Chru­pal­la auf Ein­la­dung des Kreml an einer Kon­fe­renz des rus­si­schen Ver­tei­di­gungs­mi­nis­te­ri­ums teilgenommen.

Dies erklärt auch, war­um sich der Par­tei­chef nach Beginn der rus­si­schen Inva­si­on zunächst schwer damit tat, den Kreml und Prä­si­dent Wla­di­mir Putin als kla­ren Aggres­sor zu benen­nen. Doch selbst nach­dem Chru­pal­la den Angriffs­krieg als sol­chen ver­ur­teil­te, setz­te die Par­tei ihren Schlin­ger­kurs fort.

Beson­ders in den west­deut­schen Lan­des­ver­bän­den ist der Wunsch nach einer deut­li­che­ren Abgren­zung gegen­über Russ­land groß. Doch wie soll sich eine Par­tei ver­hal­ten, die in Ost­deutsch­land wie­der­um russ­land­freund­lich auf­tritt? Erschwe­rend kommt hin­zu: Die AfD tritt für eine Stär­kung der Bun­des­wehr ein, auch des­halb, weil in ihren Rei­hen vie­le Funk­tio­nä­re mit mili­tä­ri­schem Hin­ter­grund aktiv sind. Kann die Par­tei des­halb die Auf­rüs­tungs­plä­ne der Ampel-Koali­ti­on mit­tra­gen, ohne gleich­zei­tig den sorg­sam gepfleg­ten Nim­bus als vehe­men­te Oppo­si­ti­ons­par­tei zu verlieren?

Auf­ge­löst bekommt Chru­pal­la die­se Wider­sprü­che nicht wirk­lich. Wie der »Spie­gel« vor eini­gen Tagen berich­te­te, for­der­te der Par­tei­chef in einem Rund­schrei­ben an alle Mit­glie­der, die AfD müs­se sich als »Par­tei des Frie­dens für Euro­pa« posi­tio­nie­ren. Eine Pres­se­mit­tei­lung vom 4. Mai klingt dage­gen nicht danach, als gel­ten Chru­pal­las größ­te Sor­gen in ers­ter Linie Euro­pas Zukunft. »Ich appel­lie­re an Kanz­ler Scholz und die Bun­des­re­gie­rung, aus­schließ­lich deut­sche Inter­es­sen zu ver­tre­ten«, erklärt der Par­tei­vor­sit­zen­de darin.

Alles ande­re als geschlos­sen tritt auch die Bun­des­tags­frak­ti­on auf, die Chru­pal­la gemein­sam mit Ali­ce Wei­del führt. Als das Hohe Haus Ende April über deut­sche Waf­fen­lie­fe­run­gen an die Ukrai­ne abstimm­te, galt die Frak­ti­ons­li­nie als abge­steckt: Waf­fen­lie­fe­run­gen in das Kriegs­ge­biet sind grund­sätz­lich abzulehnen.

Vier AfD-Abge­ord­ne­te stimm­ten den­noch mit der Ampel-Koali­ti­on, dar­un­ter der als in der Par­tei gut ver­netzt gel­ten­de Albrecht Gla­ser. Drei wei­te­re AfD-Mandatsträger*innen ent­hiel­ten sich bei der Abstim­mung, sie­ben Parlamentarier*innen nah­men erst gar nicht teil.

Wie zer­strit­ten die Bun­des­tags­frak­ti­on ist, zeigt ein gemein­sam von Wei­del und Chru­pal­la erar­bei­te­ter Vor­schlag. Bei­de leg­ten vor eini­gen Wochen eine Art Maß­nah­men­ka­ta­log vor, um alle AfD-Abge­ord­ne­ten künf­tig auf Linie zu hal­ten. Anders als bei Sank­tio­nen gegen Russ­land, die Chru­pal­la vehe­ment ablehnt, kann er sich Straf­maß­nah­men gegen Politiker*innen in den eige­nen Rei­hen vor­stel­len. So sol­len nach Vor­stel­lung der Frak­ti­ons­füh­rung geplan­te Rede­bei­trä­ge zu bestimm­ten The­men im Vor­hin­ein geprüft wer­den. Wie groß die Begeis­te­rung für die­se Idee ist, dürf­te in einer Par­tei, zu deren DNA vehe­men­te Rede­frei­heit gehört, kei­ne Über­ra­schung sein. Plus­punk­te sam­melt Chru­pal­la mit dem Vor­schlag kei­ne, dabei wäre er für sei­ne ange­streb­te Wie­der­wahl zum Par­tei­vor­sit­zen­den auf eine brei­te Unter­stüt­zung angewiesen.

Inwie­weit Chru­pal­la an der Par­tei­spit­ze zu hal­ten ist, dürf­te auch maß­geb­lich Ein­fluss dar­auf haben, ob sich ein ande­rer AfD-Poli­ti­ker aus der Deckung wagt. Auf dem Lan­des­par­tei­tag der Thü­rin­ger AfD am Wochen­en­de in Pfif­fel­bach koket­tier­te Björn Höcke ein­mal mehr damit, künf­tig »viel­leicht die Par­tei­füh­rung auf Bun­des­ebe­ne auch mit­zu­prä­gen«. Ähn­lich hat­te sich der füh­ren­de Kopf der völ­ki­schen Natio­na­lis­ten bereits frü­her geäu­ßert, auf eine Kan­di­da­tur für den Par­tei­vor­stand dann aber immer ver­zich­tet. Anders könn­te es die­ses Mal lau­fen, beson­ders weil mit dem Aus­tritt Meu­thens das Lager der für einen ver­bal gemä­ßig­ten Kurs ein­tre­ten­den Mit­glie­der stark geschwächt wur­de. »Man will ja nicht nur pas­si­ves Mit­glied sein, son­dern auch mit­ge­stal­ten«, sag­te Höcke gegen­über der Deut­schen Nach­rich­ten­agen­tur am Sams­tag. Als äußerst unrea­lis­tisch gilt, dass Höcke selbst für einen der zwei Bun­des­spre­cher­pos­ten kandidert.

Ob einer davon auch nach dem Par­tei­tag in Rie­sa Tino Chru­pal­la heißt, hängt auch davon ab, wie sich die AfD bei der Land­tags­wahl am kom­men­den Sonn­tag in Nord­rhein-West­fa­len schlägt. Bei der Saar­land­wahl im März hat­te die Par­tei mit 5,7 Pro­zent nur knapp den Wie­der­ein­zug geschafft, die Umfra­gen für die Land­tags­wahl in Schles­wig-Hol­stein am gest­ri­gen Sonn­tag sahen die AfD auf einem ähn­lich nied­ri­gen Niveau. Auch in NRW deu­ten die Umfra­gen auf ein zu erwar­ten­des Ergeb­nis von kaum über sie­ben Pro­zent hin.

Laut »Süd­deut­scher Zei­tung« hat­te sich Chru­pal­la Ende März bei einer Sit­zung des Par­tei­vor­stan­des über die schwa­chen Zah­len der west­deut­schen Lan­des­ver­bän­de beschwert. Er soll sogar gesagt haben, er kön­ne nichts dafür, wenn »der Wes­ten« es nicht hin­be­kom­me. Für den Bun­des­vor­sit­zen­den einer Par­tei ist dies eine gewag­te Äuße­rung, die Chru­pal­las Chan­cen auf eine Wie­der­wahl nicht unbe­dingt erhöhen.