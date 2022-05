Menschen in Schutzanzügen sind derzeit überall präsent in Shanghai. Die Angst vor einer Ausbreitung der Corona-Epidemie ist groß. Foto: AFP/Beiyi Seow

Die jun­ge Frau ver­steckt sich hin­ter der abge­schlos­se­nen Woh­nungs­tür, mit ihrem Smart­pho­ne möch­te sie die dro­hen­de Kata­stro­phe doku­men­tie­ren. »Die Seu­chen­schutz­be­hör­de hat­te ver­spro­chen, dass sie mein Test­ergeb­nis erst noch über­prü­fen wird, ehe sie etwas unter­nimmt«, ruft sie hilf­los in den Haus­flur, wo die Poli­zis­ten bereits laut­stark anrü­cken. Doch ohne lan­ge zu fackeln, tritt einer der Beam­ten mit neun kraft­vol­len Stö­ßen die Holz­tür ein. Der Mann stürmt, in wei­ßem Ganz­kör­per­an­zug geklei­det, auf die Frau zu, die schließ­lich in eines der unzäh­li­gen Iso­la­ti­ons­la­ger gebracht wird.

Seit über einem Monat hält der weit­rei­chends­te Lock­down der Welt nun­mehr an. Was in Shang­hai pas­siert, legt auch auf ein­drück­li­che Wei­se offen, wie weit die chi­ne­si­sche Staats­füh­rung unter Xi Jin­ping bereit ist zu gehen, um ihre poli­ti­schen Zie­le zu errei­chen. Denn der Kampf gegen das Virus ist längst auch zur Pro­pa­gan­da­schlacht gewor­den, bei der das Wohl der Bevöl­ke­rung immer häu­fi­ger eher als Vor­wand dient. Es geht viel­mehr dar­um zu bewei­sen, was die Regie­rung ihren Bür­gern seit bereits zwei Jah­ren täg­lich pre­digt: dass Chi­na es als ein­zi­ges Land der Welt schafft, das Land frei vom Virus zu hal­ten. »Null Covid« ist zum Sym­bol für die ver­meint­li­che Über­le­gen­heit des eige­nen Sys­tems gegen­über dem Wes­ten gewor­den. Und nun droht es sich, ins Gegen­teil zu ver­keh­ren: Die epi­de­mio­lo­gi­sche Null­to­le­ranz-Stra­te­gie legt scho­nungs­los die Schwä­chen des chi­ne­si­schen Sys­tems auf.

»Das ist ein Breit­band­scha­den für die Wirt­schaft, die befin­det sich zum Teil im frei­en Fall«, sagt Jörg Wutt­ke, Prä­si­dent der euro­päi­schen Han­dels­kam­mer in Peking. Seit den 80er Jah­ren lebt der Mana­ger bereits im Land, doch einen solch rasan­ten Umschwung wie zuletzt hat der Deut­sche noch nicht erlebt: von Son­nen­schein-Opti­mis­mus hin zur Trau­er­stim­mung inner­halb weni­ger Wochen.

Der 1. April hat alles ver­än­dert. Damals sperr­ten die Behör­den die knapp 26 Mil­lio­nen Ein­woh­ner Shang­hais in ihre Woh­nun­gen ein. Der radi­ka­le Lock­down lös­te eine huma­ni­tä­re Kata­stro­phe aus, wie sie noch vor weni­gen Mona­ten als undenk­bar galt: In der wohl­ha­bends­ten Stadt des Lan­des bricht die Nah­rungs­mit­tel­ver­sor­gung über meh­re­re Wochen zusam­men, sodass selbst Mul­ti­mil­lio­nä­re und Ban­ker auf den sozia­len Medi­en ver­zwei­fel­te Hil­fe­schreie abset­zen. Die Aus­gangs­sper­ren füh­ren dazu, dass Asth­ma­kran­ke, Dia­be­ti­ker und Krebs­pa­ti­en­ten ster­ben, weil ihnen der Ein­lass in die Kran­ken­häu­ser ver­wehrt wird. Und Hun­dert­tau­sen­de Infi­zier­te wer­den gegen ihren Wil­len in Mas­sen­la­ger abtrans­por­tiert, in denen die Hygie­ne mise­ra­bel ist.

Es hat nicht lan­ge gedau­ert, bis sich der Frust und die Ver­zweif­lung der Bewoh­ner immer offe­ner ent­la­den – in Hand­ge­men­gen mit den Nach­bar­schafts­ko­mi­tees, in Super­markt-Plün­de­run­gen und Schrei­chö­ren aus den Fens­tern. Als die Anwoh­ner einer Appart­ment­sied­lung mit Koch­löf­feln und Töp­fen auf ihre Situa­ti­on auf­merk­sam mach­ten, hat­te die Poli­zei schon bald die Schul­di­gen gefun­den: »Aus­län­di­sche Kräf­te sta­cheln die Men­schen in Shang­hai an, gegen die Pan­de­mie­prä­ven­ti­on zu pro­tes­tie­ren«, heißt es in einer offi­zi­el­len Stellungnahme.

Auch in der Fudan-Uni­ver­si­tät, einer der Eli­te­ka­der­schmie­den des Lan­des, sind die Stu­die­ren­den auf die Bar­ri­ka­den gegan­gen. »Das ist eine Uni­ver­si­tät und kein Kon­zen­tra­ti­ons­la­ger«, haben sie an die Wän­de ihres Wohn­heims geschrie­ben. Als sie sich zum Pro­test zusam­men­ta­ten, schal­te­ten die Behör­den kur­zer­hand den Inter­net­zu­gang auf dem Cam­pus ab und ent­sand­ten die Bereitschaftspolizei.

Dabei haben die jun­gen Chi­ne­sen allen Grund zur Revol­te. Die meis­ten Uni­ver­si­tä­ten in Shang­hai sind bereits seit über zwei Mona­ten abge­sperrt. Stu­die­ren­de berich­ten, dass sie über Wochen ihre Sechs­bett­zim­mer nicht ver­las­sen dürf­ten. Bis heu­te wird ihr All­tag bis ins kleins­te Detail vom soge­nann­ten Gesund­heits­code bestimmt, den jeder auf sei­nem Han­dy mit sich führt: An der Uni­ver­si­tät Shang­hai etwa dür­fen die Dok­to­ran­den die kom­mu­na­len Wasch­räu­me nur alle zwei Tage für weni­ge Stun­den aufsuchen.

In den Qua­ran­tä­nela­gern der Stadt müs­sen die Insas­sen dage­gen ganz auf Dusch­räu­me ver­zich­ten. In den rie­si­gen Anla­gen, in denen Zehn­tau­sen­de Infi­zier­te unter­ge­bracht sind, blei­ben für die Hygie­ne ledig­lich Wasch­be­cken, Lap­pen und Plas­tik­ei­mer. In rie­si­gen Hangar­hal­len lie­gen die Leu­te auf Cam­ping­bet­ten, bis sie irgend­wann nach zwei nega­ti­ven Covid-Tests in ihre Woh­nun­gen ent­las­sen und dort wei­ter ein­ge­sperrt werden.

Damit sich eine ähn­li­che Tra­gö­die wie in Shang­hai in der Haupt­stadt Peking nicht wie­der­holt, haben die Behör­den kei­nes­wegs ihre Null-Covid-Stra­te­gie über­dacht. Im Gegen­teil: Sie grei­fen viel frü­her mit har­ter Hand durch. Bereits nach ins­ge­samt 200 Coro­na-Fäl­len im Stadt­ge­biet hat die Lokal­re­gie­rung das Essen in Restau­rants ver­bo­ten, die Kinos geschlos­sen und eine strik­te Test­pflicht ein­ge­führt. Wer kei­nen nega­ti­ven PCR-Test inner­halb der letz­ten 48 Stun­den vor­wei­sen kann, wird nicht ein­mal in den Super­markt gelas­sen. Um sich für einen dro­hen­den Lock­down zu rüs­ten, haben prak­tisch sämt­li­che Haupt­stadt­be­woh­ner ihre Vor­rats­spei­cher aufgefüllt.

Doch ins­be­son­de­re die älte­ren Chi­ne­sen blei­ben opti­mis­tisch. »Ich glau­be nicht, dass es zum Lock­down wie in Shang­hai kommt«, sagt Li Dong, 72 Jah­re, der in einer der tra­di­tio­nel­len Hut­ong-Sied­lun­gen im Stadt­zen­trum kommt. Er habe Ver­trau­en in die Behör­den, sagt der Antik­händ­ler: »Wenn nun auch die Haupt­stadt fällt, was soll dann aus unse­rem Land werden?«

Staats­chef Xi Jin­ping hält dage­gen am Kurs der Abschot­tung und Iso­lie­rung fest. Schließ­lich hat­te sei­ne Null­to­le­ranz-Stra­te­gie bis­lang funk­tio­niert. Bis Jah­res­an­fang tra­fen die schmerz­li­chen Lock­downs nur einen Bruch­teil der Bevöl­ke­rung und blie­ben zeit­lich begrenzt. Der Groß­teil der 1,4 Mil­li­ar­den Chi­ne­sen konn­te bereits seit Früh­jahr 2020 einen nor­ma­len All­tag füh­ren, wie er in den meis­ten Tei­len der Welt erst jetzt lang­sam wie­der mög­lich ist. Doch spä­tes­tens mit der hoch­in­fek­tiö­sen Omi­kron-Vari­an­te hat der Preis von Null Covid des­sen Nut­zen deut­lich über­stie­gen: Laut Schät­zun­gen des Pekin­ger Markt­for­schungs­in­sti­tuts Gave­kal Dra­go­no­mics war im April rund ein Vier­tel der Bevöl­ke­rung von den flä­chen­de­cken­den Aus­gangs­sper­ren betroffen.

Selbst Zhong Nans­han, ein füh­ren­der Gesund­heits­ex­per­te im Land, hat unlängst in einer aka­de­mi­schen Publi­ka­ti­on ein­ge­räumt, dass die Volks­re­pu­blik Chi­na ihre Null-Covid-Stra­te­gie lang­fris­tig nicht auf­recht­erhal­ten kön­ne. Doch anstatt sich auf eine inhalt­li­che Debat­te ein­zu­las­sen, wur­de der Bei­trag des 85-Jäh­ri­gen schlicht vom Zen­sur­ap­pa­rat gelöscht.

Denn Chi­nas Kurs ist unwei­ger­lich mit der Per­son Xi Jin­pings ver­knüpft. Der 68-Jäh­ri­ge wird wei­ter­hin an sei­ner Stra­te­gie fest­hal­ten. Im Blick hat Chi­nas Chef­ideo­lo­ge dabei vor allem den Par­tei­kon­gress der Kom­mu­nis­ti­schen Par­tei im Herbst, bei dem er sei­ne drit­te Amts­zeit aus­ru­fen wird – als ers­ter Staats­chef seit Mao Tse­tung. Dabei soll nichts sei­ne Macht­zemen­tie­rung gefähr­den, weder kri­ti­sche Stim­men noch ein unbe­re­chen­ba­res Virus.

Damit die­ser Plan auf­ge­hen kann, ist ein immer stren­ge­rer Zen­sur­staat nötig. In den Abend­nach­rich­ten des Staats­fern­se­hens wer­den täg­lich die Coro­na-Toten in den Ver­ei­nig­ten Staa­ten auf­ge­sagt, wäh­rend Chi­na als Land der Seli­gen geprie­sen wird. Selbst wis­sen­schaft­li­che Debat­ten­bei­trä­ge über eine mög­li­che Öff­nung des Lan­des wer­den auf den sozia­len Medi­en ausradiert.

Doch die­je­ni­gen Chi­ne­sen, die mit­hil­fe ille­ga­ler VPN-Soft­ware auch kri­ti­sche Infor­ma­tio­nen aus dem Aus­land kon­su­mie­ren, haben Xi bereits den zyni­schen Spitz­na­men »Kai­dao­che« ver­passt: ein altern­der, vom Per­sön­lich­keits­kult umne­bel­ter Herr­scher, der sein Land im Rück­wärts­gang gegen die Wand fährt. Bei Mao stand am Ende das trau­ma­ti­sche Cha­os der Kul­tur­re­vo­lu­ti­on. Xi Jin­ping hin­ge­gen läuft Gefahr, sein Land in die wirt­schaft­li­che Rezes­si­on zu führen.

Zumin­dest in Shang­hai fla­cker­te die Hoff­nung auf ein Ende des Lock­downs auf. Anfang Mai schien sich die Situa­ti­on deut­lich ver­bes­sert zu haben. Die Behör­den hat­ten erst­mals kei­ne loka­len Infek­tio­nen außer­halb der desi­gnier­ten Qua­ran­tä­ne­be­rei­che ver­mel­det. Meh­re­re Mil­lio­nen Men­schen durf­ten end­lich die lee­ren Stra­ßen betreten.

Doch am Mon­tag dar­auf folg­te ein her­ber Rück­schlag: Die natio­na­le Gesund­heits­kom­mis­si­on hat erneut Infek­tio­nen außer­halb der abge­sperr­ten Berei­che ent­deckt. Min­des­tens 58 Men­schen haben sich infi­ziert. Sämt­li­che Nach­barn von jedem ein­zel­nen von ihnen wer­den nun für 14 Tage wie­der in die Woh­nung gesperrt.