Zuschauer auf dem Roten Platz zeigten Bilder von im Zweiten Weltkrieg gefallenen Angehörigen. Foto: AFP/ Natalia Kolesnikova

So wie in Mos­kau beging man in 27 wei­te­ren Städ­ten zwi­schen Sankt Peters­burg und Wla­di­wos­tok, zwi­schen Mur­mansk und Sama­ra den »Tag des Sie­ges« – den mit Abstand wohl wich­tigs­ten Fei­er­tag im Leben vor allem des rus­si­schen Vol­kes. Wie in jedem Jahr seit der Nie­der­rin­gung des faschis­ti­schen Deutsch­lands mar­schier­ten Tau­sen­de Sol­da­ten über den Roten Platz der rus­si­schen Haupt­stadt. Aus­län­di­sche Staats­chefs waren nicht erschie­nen. Dafür hat­ten auf der Ehren­tri­bü­ne – neben der rus­si­schen Füh­rung – Kriegs­ve­te­ra­nen sowie Patri­arch Kyrill, das Ober­haupt der rus­sisch-ortho­do­xen Kir­che, Platz genom­men. Zehn­tau­sen­de hat­ten sich auf­ge­macht, um die wie immer gigan­ti­sche Waf­fen­schau zu beob­ach­ten. Doch die geplan­te Luft­pa­ra­de, an der – pas­send zum Jah­res­tag – 77 Hub­schrau­ber und Flug­zeu­ge teil­neh­men soll­ten, fiel aus. Dabei hat­ten eini­ge der Jets eine Z‑Formation geprobt – zum Gruß an die kämp­fen­den Trup­pen, die ihre Angrif­fe auf ukrai­ni­sche Posi­tio­nen auch am Mon­tag fort­setz­ten. Doch das schlech­te Wet­ter über Mos­kau ließ die­sen Gip­fel der Pro­pa­gan­da angeb­lich nicht zu.

Dafür gab es eine weit­hin mit Span­nung erwar­te­te Anspra­che des rus­si­schen Prä­si­den­ten. Wirk­lich Neu­es hat­te Wla­di­mir Putin nicht mit­zu­tei­len. Er gra­tu­lier­te den Vete­ra­nen zu ihrem »gro­ßen Sieg« und beton­te, es sei die Pflicht, die Erin­ne­rung an die­je­ni­gen wach zu hal­ten, die den Faschis­mus besiegt hät­ten. Es müs­se alles getan wer­den, um zu ver­hin­dern, dass sich »der Schre­cken eines glo­ba­len Krie­ges wie­der­holt«. Womit Putin beim The­ma Ukrai­ne-Krieg war. Der Prä­si­dent warf dem Wes­ten vor, eine Inva­si­on Russ­lands und der Krim vor­be­rei­tet zu haben. Die Nato habe Bedro­hun­gen an den Gren­zen Russ­lands auf­ge­baut, die Sicher­heits­in­ter­es­sen sei­nes Lan­des igno­riert und in der Ukrai­ne Neo­na­zis bewaff­net. Immer wie­der habe Mos­kau für eine inter­na­tio­na­le Sicher­heits­lö­sung gewor­ben, behaup­te­te Putin, doch die Nato habe alle rus­si­schen Argu­men­te igno­riert. So sei der mili­tä­ri­sche Son­der­ein­satz – Mos­kau nennt sei­nen am 24. Febru­ar begon­ne­nen Angriffs­krieg gegen die Ukrai­ne noch immer so – die »ein­zig rich­ti­ge Ent­schei­dung«, erklär­te Putin.

Der Prä­si­dent ver­such­te auch, sei­ne Ukrai­ne-Kämp­fer, von denen eini­ge an der Mos­kau­er Para­de teil­nah­men, zu moti­vie­ren: »Ihr kämpft für euer Vater­land, für sei­ne Zukunft.« Den Ange­hö­ri­gen ver­letz­ter und getö­te­ter Sol­da­ten sag­te er Hil­fe zu: »Der Tod eines jeden Sol­da­ten und Offi­ziers bedeu­tet Leid und unwie­der­bring­li­chen Ver­lust für die Ver­wand­ten und Liebs­ten«, sag­te Putin. »Der Staat, die Regio­nen, Unter­neh­men und zivil­ge­sell­schaft­li­che Orga­ni­sa­tio­nen tun alles, um die­sen Fami­li­en Für­sor­ge zukom­men zu las­sen und ihnen zu hel­fen«, ver­sprach der Red­ner und wur­de kon­kret. Man wol­le sich beson­ders um die Kin­der der Toten und Ver­wun­de­ten küm­mern. Ein ent­spre­chen­des Dekret habe er gera­de unter­zeich­net. Kin­der von Sol­da­ten, die in der Ukrai­ne gekämpft haben, hät­ten so Anspruch auf zehn Pro­zent der Stu­di­en­plät­ze an staat­li­chen Hoch­schu­len. Sie müss­ten dabei kei­ne Auf­nah­me­prü­fung able­gen. Kadet­ten- und Mili­tär­schu­len sei­en eben­falls ange­hal­ten, sol­che Kin­der ohne Prü­fung auf­zu­neh­men. Putin been­de­te sei­ne Rede mit einer Art Ruf zum Gefecht: »Für Russ­land! Für den Sieg! Hurra!«

Unter­des­sen ver­bat sich der ukrai­ni­sche Prä­si­dent Wolo­dym­yr Selen­skyj jeg­li­che »Aneig­nung« des Sie­ges über Nazi-Deutsch­land durch Russ­land. Auch die Ukrai­ne bege­he den Tag des Sie­ges, sag­te der Prä­si­dent am Mon­tag in einer Video­bot­schaft. Man sei stolz auf die Vor­fah­ren, die gemein­sam mit ande­ren Natio­nen in der Anti-Hit­ler-Koali­ti­on kämpf­ten. »Wir haben damals gewon­nen. Wir wer­den auch jetzt sie­gen«, beton­te er.

Unter­des­sen infor­mier­te das ukrai­ni­sche Mili­tär dar­über, dass Russ­land auch am Fei­er­tag sei­ne Angrif­fe »in der Ope­ra­ti­ons­zo­ne Ost« fort­set­ze, um die voll­stän­di­ge Kon­trol­le über die Gebie­te Donezk und Luhansk zu erlan­gen und den Land­kor­ri­dor zur besetz­ten Krim zu sichern, heißt es aus Kiew. Aus dem ein­ge­kreis­ten Stahl­werk in Mariu­pol mel­de­te sich ein Offi­zier des rechts­na­tio­na­lis­ti­schen Asow-Frei­wil­li­gen-Regi­ments bei ver­schie­de­nen ukrai­ni­schen Medi­en: »Wir füh­len uns ver­las­sen«, klag­te er und warf dem Ober­kom­man­do in Kiew schwe­re Ver­säum­nis­se vor: »Wir haben null Unter­stüt­zung bekom­men… Wir waren auf uns allein gestellt.« Doch, so beton­te er: »Kapi­tu­la­ti­on ist kei­ne Option.«

Die Mög­lich­keit einer diplo­ma­ti­schen Lösung des Kon­flikts wur­de am Fei­er­tag nur am Ran­de ange­spro­chen. So hieß es in Mos­kau, die Ver­hand­lun­gen mit der ukrai­ni­schen Dele­ga­ti­on wür­den in einem Video­for­mat wei­ter­ge­führt. Für ein erneu­tes Tref­fen gebe der­zeit kei­ne Grund­la­gen, sag­te der Lei­ter der rus­si­schen Ver­hand­lungs­grup­pe, Wla­di­mir Medi­n­sky, am Montag.

Am Ran­de ist zu notie­ren: Trotz der sich in Russ­land zuspit­zen­den Ver­sor­gungs­la­ge wer­den die »Ewi­gen Flam­men« an den Denk­ma­len für die Opfer des Gro­ßen Vater­län­di­schen Krie­ges auch in Zukunft nicht ver­lö­schen. Russ­lands Pre­mier­mi­nis­ter Michail Mischus­tin unter­zeich­ne­te anläss­lich des 9. Mai ein Dekret, laut dem die Lie­fe­rung des benö­tig­ten Gases künf­tig kos­ten­los erfolgt.