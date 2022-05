Eine feministische Selbstbefragung? "Die Jungfrau von Orleans", eingeladen zum Berliner Theatertreffen Foto: Christian Kleiner

Die Pan­de­mie for­dert dem Thea­ter­be­trieb fort­wäh­rend schwie­ri­ge Ent­schei­dun­gen ab. Was tun, wenn kurz vor der Pre­mie­re ein Ensem­ble­mit­glied posi­tiv getes­tet wird, also aus­fällt? Soll­te man die Auf­füh­rung absa­gen? Die Rol­le has­tig umbe­set­zen? Das Natio­nal­thea­ter Mann­heim wähl­te für sein gefähr­de­tes Gast­spiel beim Ber­li­ner Thea­ter­tref­fen eine »hybri­de Lösung«. 90 Minu­ten bekam das Publi­kum bei frei­em Ein­tritt eine Auf­zeich­nung zu sehen, danach – der erkrank­te Spie­ler hat­te nun kei­nen Auf­tritt mehr – spiel­te das Ensem­ble noch eine hal­be Stun­de auf der Bühne.

Zu sehen gab es Fried­rich Schil­lers »Die Jung­frau von Orleans«, die aber kaum wie­der­zu­ken­nen war, was nichts mit der Auf­zeich­nung zu tun hat, son­dern damit, dass Regis­seu­rin Ewe­li­na Mar­ci­ni­ak und Dra­ma­tur­gin Joan­na Bed­nar­c­zyk eine Fas­sung geschrie­ben haben, die von Schil­ler demons­tra­tiv Abstand nimmt, um die Haupt­fi­gur wie­der­um in nächs­te Nähe zu rücken, sie abzu­tas­ten auf all das, was sie sein könn­te, müss­te sie nicht über Jahr­hun­der­te als Pro­jek­ti­ons­flä­che für männ­li­che Begier­den herhalten.

In der ers­ten Sze­ne zählt Johan­nas Vater all die Gefah­ren auf, die einer unver­hei­ra­te­ten und also schutz­lo­sen jun­gen Frau wider­fah­ren kön­nen, stei­gert sich in Visio­nen hin­ein, wie sich die Toch­ter »mit hoch­ge­zo­ge­nem Rock dem erst­bes­ten Land­strei­cher hin­gibt«, wobei es der im Split­screen gezeig­ten Loli­ta-Sze­ne nicht bedurft hät­te, in der Johan­na immer wie­der die Hand des Vaters in ihren Schoß zieht, um zu ver­ste­hen, was die Toch­ter bald dar­auf klar­stellt: »Papa, das war dein Traum. Der han­delt von dir, nicht von mir.«

Die Haupt­rol­le ist also eine Leer­stel­le, sie ist immer das, was Män­ner in ihr erken­nen, und es sind hier die bekann­ten Rol­len zwi­schen den Extre­men Hure und Hei­li­ge. Anne­ma­rie Brünt­jen pro­biert sie an wie Klei­der, ver­sucht sich mal als küh­le Stra­te­gin, Unschuld vom Lan­de, rach­süch­ti­ge Ama­zo­ne oder lei­den­schaft­li­che Lieb­ha­be­rin. Ganz pas­sen wol­len die­se Ver­su­che nicht, wes­halb Brünt­jen dem Hohn eines Schau­spie­ler­kol­le­gen ganz zu Recht mit offen­si­ver Rat­lo­sig­keit begeg­net: Sie wis­se ja selbst nicht, wie es geht, sie suche aber wenigs­tens noch etwas! Die­se Suche nach der rich­ti­gen Johan­na bezieht sich immer auch auf die Suche nach ihrer rich­ti­gen Dar­stel­lung, die Insze­nie­rung ist bei­des zugleich: Kunst im bür­ger­li­chen Sin­ne als Instru­ment poli­ti­scher Selbst­ver­ge­wis­se­rung und ein sich selbst reflek­tie­ren­des Medium.

Man muss sich also beim Thea­ter­tref­fen wie­der mal – typisch Bran­chen­treff! – sehr für Thea­ter inter­es­sie­ren, um auch die­ses kon­kre­te Thea­ter da auf der Büh­ne inter­es­sant zu fin­den. Für alle Nicht­ein­ge­weih­ten lösen Brünt­jen und ihre älte­re Kol­le­gin Ragna Pitoll (in der Rol­le einer älte­ren Kol­le­gin) die Gen­der Trou­bles am Schluss zumin­dest in schwes­ter­li­chem Wohl­ge­fal­len auf. Da plan­schen sie in einem Was­ser­be­cken, und Pitoll gibt ein wenig nach Kalen­der­blatt klin­gen­de Rat­schlä­ge: »Du denkst viel­leicht, du änderst nur dich, aber das stimmt nicht. Du änderst alles mit dem Wan­del in dir.«

Johan­na von Orleans als Eman­zi­pa­ti­ons­ge­schich­te also, als Ver­kör­pe­rung des weib­li­chen Schick­sals schlecht­hin. Aber passt das? Ohne ihre eige­ne Visi­on von sich als Gesand­te der Got­tes­mut­ter wäre sie wohl nie­mals hand­lungs­fä­hig gewor­den, hät­te sie nie­mals ihren Platz in der Geschich­te erhal­ten. Die Selbst­er­mäch­ti­gung die­ser Johan­na ging also gera­de damit ein­her, dass sie sich dafür ent­schied, eine Pro­jek­ti­on zu sein, eine Pro­jek­ti­on der Krie­ger, die sie in die Schlacht trieb, und des Königs, der durch ihren Glau­ben an sie mit der Kro­ne belohnt wurde.

Sie ist, post­mo­dern gespro­chen, schon immer ganz Zei­chen, ohne dass die­ses Zei­chen auf etwas ver­wie­se, das nicht auch schon ein Zei­chen ist. Ande­re femi­nis­ti­sche Künst­le­rin­nen wie die im vor­letz­ten Jahr zum Thea­ter­tref­fen ein­ge­la­de­ne Flo­ren­ti­na Holz­in­ger hät­ten Johan­na viel­leicht per­for­ma­tiv zu ret­ten ver­sucht, hät­ten mit dras­ti­schen Mit­teln (Kot, Urin, Blut) auf ihre Kör­per­lich­keit gepocht. Mar­ci­ni­ak ist hier ver­gleichs­wei­se beschei­den; sie beschränkt sich dar­auf, den Fluch der Frau auf­zu­zei­gen, der dar­in besteht, ein vom Signi­fi­kat getrenn­ter Signi­fi­kant zu sein, kein Anrecht auf eine fes­te Gestalt zu haben, die nicht nur für etwas steht, son­dern jemand ist.

Ein­zig in der von Pitoll beschwo­re­nen Ver­än­de­rung könn­te ein Stück Befrei­ung ste­cken, eine »Ver­än­de­rung«, die hier ganz kon­kret auf der Büh­ne zu beob­ach­ten ist: weg von Schil­lers zwi­schen Lie­be und Hei­lig­keit schwan­ken­der Hel­din, hin zu einer Frau, die um die eige­ne Erzähl­bar­keit ringt.