Im Mai 2009 befand sich Mahin­da Raja­pak­sa – der dama­li­ge Prä­si­dent Sri Lan­kas – auf dem Höhe­punkt sei­ner Macht. Im Nor­den Sri Lan­kas spiel­ten sich damals dra­ma­ti­sche Sze­nen ab, wie sie die Mili­tär­ge­schich­te seit Jahr­zehn­ten nicht mehr erlebt hat­te. Die seit Anfang jenes Jah­res begon­ne­ne Mili­tär­of­fen­si­ve der sin­gha­le­si­schen Regie­rung gegen die Ter­ror­or­ga­ni­sa­ti­on der Tamil Tigers (LTTA) stand vor dem Abschluss. Inmit­ten tro­pi­scher Pal­men­strän­de wüte­te­te die vor­läu­fi­ge Abschluss­schlacht die­ses über ein Vier­tel­jahr­hun­dert andau­ern­den Bür­ger­kriegs in dem süd­asia­ti­schen Urlaubs­pa­ra­dies. Die zusam­men­ge­schos­se­nen Res­te der Tamil Tigers, unter ihnen unzäh­li­ge Frau­en und Kin­der­sol­da­ten, leis­te­ten erbit­ter­ten Wie­der­stand gegen die haus­hoch­über­le­ge­ne Armee.Der blu­ti­ge Kon­flikt zwi­schen der bud­dhis­ti­schen Mehr­heits­be­völ­ke­rung der Sin­gha­le­sen sowie den hin­du­is­ti­schen­Ta­mi­len hat sei­ne Wur­zeln in der bri­ti­schen Kolo­ni­al­zeit. Die sys­te­ma­ti­sche Dis­kri­mi­nie­rung, gera­de von Sei­ten sin­gha­le­si­scher Natio­na­lis­ten, führ­te bei vie­len Tami­len zum Wunsch nach mehr Eigen­stän­dig­keit, nach einem Anschluss mit Indi­en, oder gar nach einem eige­nen Staat. Auf bei­den Sei­ten kam es zu mas­si­ven Men­schen­rechts­ver­let­zun­gen und Mas­sa­kern. Das Vor­ge­hen der sin­gha­le­si­schen Armee, bezie­hungs­wei­se das Ver­hal­ten des sin­gha­le­si­schen bud­his­ti­schen Kle­rus, führ­te jenes im Wes­ten so belieb­te Gefa­sel über die angeb­li­che und pau­scha­le Fried­fer­tig­keit des Bud­dhis­mus ad absur­dum. Mahin­da Raja­pak­sa war nie­mals ein »lupen­rei­ner Demo­krat«, weder als dama­li­ger Prä­si­dent noch spä­ter als Minis­ter­prä­si­dent, son­dern ein fana­ti­scher sin­gha­le­si­scher Natio­na­list und Macht­mensch. Die Aus­söh­nung zwi­schen den Volks­grup­pen Sri Lan­kas gelang ihm eben­so wenig wie sei­nem Bru­der, mit dem er sich seit Jahr­zehn­ten die Macht teilt. Mahin­da Raja­pak­sa ist nach wochen­lan­gen Pro­tes­ten der Bevöl­ke­rung zurückgetreten.