Mehr Platz für das Fahrrad auf der Schönhauser Allee soll es nicht zulasten der Straßenbahn geben, fordert der Berliner Fahrgastverband IGEB. Foto: Björn Leisten (CC-BY-SA-3.0)

Ber­lin spielt wei­ter mit dem Gedan­ken, Abon­nen­ten drei Mona­te zum Null­ta­rif fah­ren las­sen. Wäh­rend des Akti­ons­zeit­raums des 9‑Eu­ro-Monats­ti­ckets ab Juni soll so »die Chan­ce ergrif­fen wer­den, Neu­abon­nie­ren­de zu gewin­nen, ins­be­son­de­re vor dem Hin­ter­grund, dass es auf­grund der Pan­de­mie zu einem Rück­gang bei den Abon­ne­men­ten­zah­len kam«, heißt es in einem aktu­el­len Bericht der Mobi­li­täts­ver­wal­tung an den Haupt­aus­schuss. Dies wür­de das Land geschätzt 20 Mil­lio­nen Euro kos­ten. Von einer kurz­fris­ti­gen Aus­wei­tung des Bus­an­ge­bots, wie es die Ber­li­ner Ver­kehrs­be­trie­be (BVG) kürz­lich in einem inter­nen Stra­te­gie­pa­pier vor­ge­schla­gen hat­ten, ist der­zeit nichts mehr zu hören.

Die Tram­ver­län­ge­rung vom Haupt­bahn­hof zur Turm­stra­ße wird für den mög­li­chen Fahr­gast­an­sturm zu spät kom­men, aber der Bau schrei­tet plan­mä­ßig vor­an. Am ver­gan­ge­nen Frei­tag ist das Gebäu­de des Gleich­rich­ter­werks, das die rund zwei Kilo­me­ter lan­ge Stre­cke mit Strom ver­sorgt, über­ge­ben wor­den; nun erfolgt der Innen­aus­bau. Seit Diens­tag wer­den die ers­ten Glei­se in der Turm­stra­ße vor dem Straf­ge­richt Moa­bit beto­niert, berich­tet die BVG. Fes­te Daten für wei­te­re Mei­len­stei­ne möch­te man »ungern« nen­nen, heißt es wei­ter, denn: »Bei einem Bau­pro­jekt die­ser Grö­ßen­ord­nung kön­nen immer Din­ge pas­sie­ren, die vor­her nicht geplant waren.« In Betrieb gehen soll die Ver­län­ge­rung im ers­ten Halb­jahr 2023.

»Es ist erfreu­lich, dass der Bau der Stre­cke zur Turm­stra­ße plan­mä­ßig vor­an­schrei­tet. Aber eigent­lich müss­ten meh­re­re Stra­ßen­bahn­ver­län­ge­run­gen im Bau sein, damit Ber­lin sei­ne Zie­le der Ver­kehrs­wen­de errei­chen kann«, sagt Jens Wie­se­ke zu »nd«. Er ist Spre­cher des Ber­li­ner Fahr­gast­ver­bands IGEB. »Ich erwar­te von den Innen­stadt­be­zir­ken auch mehr Enga­ge­ment, um den Aus­bau vor­an­zu­trei­ben«, so Wie­se­ke wei­ter. Er spielt auf das nicht enden wol­len­de Plan­fest­stel­lungs­ver­fah­ren zur Ver­le­gung der Tram­li­nie 21 zum Ost­kreuz an.

Der Fahr­gast­ver­band zwei­felt bei meh­re­ren aktu­el­len Vor­ha­ben der Mobi­li­täts­ver­wal­tung dar­an, ob wirk­lich die Ver­kehrs­wen­de ins­ge­samt vor­an­ge­bracht wird. Kum­mer berei­tet Wie­se­ke bei­spiel­wei­se die ange­kün­dig­te Rad­spur auf der Schön­hau­ser Allee anstel­le der bis­her als Park­platz genutz­ten drit­ten Spur. »Die Stra­ßen­bahn wird ver­mehrt im Stau ste­hen, weil das Par­ken auf der zwei­ten Fahr­spur zu Lie­fer­zwe­cken lega­li­siert wird und die Autos auf die Glei­se aus­wei­chen wer­den«, befürch­tet die IGEB. Ent­we­der sol­len die Glei­se mar­kiert wer­den oder per Ampel­schal­tung die Züge vor der Auto­ko­lon­ne einfahren.

An der Hal­te­stel­le Mila­stra­ße müs­sen die Fahr­gäs­te künf­tig die Rad­spur que­ren und dabei auf eine Lücke im Pedal­strom hof­fen, um zur Bahn zu gelan­gen. Die IGEB for­dert daher einen bar­rie­re­frei­en Aus­bau. Sie schla­gen vor, dass die Hal­te­stel­le auf den Mit­tel­strei­fen unter die Hoch­bahn ver­legt wird. Bis es so weit ist, soll nach dem Wil­len der Fahr­gast­lob­by der Rad­ver­kehr an die­ser Stel­le über den alten Rad­weg auf dem Bür­ger­steig geführt wer­den, um die Kon­flikt­stel­le zu entschärfen.

Der Fahr­gast­ver­band kri­ti­siert auch die Ankün­di­gung der Mobi­li­täts­se­na­to­rin Bet­ti­na Jarasch (Grü­ne), dass wegen der schwie­ri­gen Haus­halts­la­ge nur 1000 statt der bis­her vor­ge­se­he­nen bis zu 1500 neu­en U‑Bahn-Wagen beschafft wer­den sol­len. »Die BVG braucht jetzt Pla­nungs­si­cher­heit, um die nöti­gen zusätz­li­chen Werk­statt- und Abstell­ka­pa­zi­tä­ten zu schaf­fen«, erklärt Wie­se­ke. »Wir for­dern die Koali­ti­ons­par­tei­en und den Senat auf, die Ver­kehrs­wen­de nicht infra­ge zu stel­len und den U‑Bahn-Fahr­zeug­be­stand nicht nur zu erneu­ern, son­dern aus­rei­chend Mit­tel für zusätz­li­che Fahr­zeu­ge und mehr Ver­kehrs­an­ge­bo­te bereitzustellen.«